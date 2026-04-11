相藍欣｜伊朗戰爭如何反噬特朗普政府中期選舉？

來稿作者：相藍欣教授



美國的中期選舉中，執政黨席次的下降是常態。迄今為止，只有六次中期選舉執政黨得勝，或在眾院或在參院，也有兩院的席位增加。基於當前民調、博彩市場和政治趨勢對2026年美國中期選舉的數據驅動型預測：截至美以發動伊朗戰爭前，民主黨在全國範圍內略佔優勢，但並非穩操勝券，戰爭、經濟和政治兩極化帶來高度不確定性。



負面經濟後果成最大風險

執政黨在選舉年發動對外戰爭也不是第一次。正常情況下，戰爭對執政黨有利。主要體現在三個方面：一是刺激民族主義和愛國主義；二是戰爭的負面經濟後果要經過一段時間才會顯現，短時間對國內經濟影響不大；三是執政黨內部在戰時比平常更團結。

目前來看，這三個現象都沒有出現。首先，沒有出現強烈的「團結在國旗周圍」的公眾效應。歷史上，戰爭可以透過「團結效應」——即民眾暫時團結在領導人周圍（例如海灣戰爭之後）——來提升執政者的支持率。但在當前的伊朗戰爭局勢中，幾乎沒有或根本沒有出現團結效應，公眾輿論一開始就已經兩極化且充滿懷疑。大多數人反對這場戰爭或其處理方式。這場戰爭並沒有自動地在政治上幫助執政者，這很不尋常。

其次，負面經濟後果一開始就出現，而且成為最大的選舉風險。戰爭對選舉的影響主要體現在物價和生活水準方面，而非意識形態。汽油價格和十年公債殖利率同步飆升，導致利率和通膨高居不下，金融市場動盪，民生物價上揚，民眾支持率必然下降，選民總是將生活成本置於外交政策之上。歷史上，這是預測中期選舉失利的最強指標之一。

再者，選民群體和執政黨內出現分裂。伊朗戰爭不但沒有促進團結，反而分裂了執政聯盟：保守派選民和菁英階層內部出現嚴重分歧。特朗普的鐵盤票倉出現裂痕，MAGA（美國再次偉大）和美國優先兩派分道揚飆。

「強有力領導人」神話破滅

2024年總統大選以來，兩者合為一體，現在有部分特朗普的鐵桿支持者，例如卡爾森、格林、班農和自媒體巨星如羅根等，公開與總統決裂，以萬斯副總統為代表的「西海岸施特勞斯派」，又稱「戰略克制派」（Restrainists）也認為特朗普並沒有休止地參與美國的道路。即使是強烈支持總統的選民也只是支持有限打擊，但不支持地面戰爭。

總之，特朗普提出的戰爭目標，政權變更，徹底消除伊朗製造核武能力都未實現。戰爭時長可能是最重要的變數：短期的戰爭：仍有可能產生後期反彈效應，強化「強有力領導人」的敘事邏輯，有助於現任者在中期選舉中獲勝。若陷入長期或不斷升級，譬如伊拉克/阿富汗模式，在選舉中必遭懲罰。目前的跡象已經指向這個方向。特朗普支持率已下降至約36%，約60%的人本來不贊成開打。

民主黨人未必受益

但是，民主黨人並非必然受益。有趣的是，即使民眾對戰爭不滿，反對派的席次成長並非必然。因為極端兩極化的政治版圖限制了選民的投票傾向。選民即使對兩黨的外交政策都不信任，但選舉結果可能仍取決於國內議題（生活負擔能力、墮胎、醫療保健等）基於當前民調趨勢，民主黨在全國範圍內領先約4-5個百分點。

在大多數歷史週期中，這樣的優勢足以讓民主黨贏得眾議院的控制權，預測市場認為民主黨贏得眾議院的機率約為85%。參院選舉趨勢是共和黨略為領先，民主黨需得四個席次能掌控參院。整體來看，這次中期選舉對現任政府十分不利。

作者相藍欣教授是瑞士日內瓦國際關係及發展高等學院榮休教授。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

