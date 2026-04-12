來稿｜為何供應鏈的「對與錯」是AI無法回答的難題？

來稿作者：戴智康、袁尚文博士



供應鏈管理已成為關鍵成功營商策略之一。在商戰過程中，最困難的決策從來不是技術問題，而是價值問題。當企業同時面對成本壓力、交付要求、合規風險與可持續發展的多重拉扯時，真正的挑戰不是「怎樣做最快」，而是「怎樣做最對」。這些問題沒有標準答案，也不能單靠數據決定。AI能計算、能預測、能優化，但它無法回答一個更深層的問題，我們應該成為怎樣的企業？



只能提供模型

無法最後決策

其實，供應鏈的核心不是效率，而是價值選擇。供應鏈看似是一套流程，但本質上是一連串價值判斷。企業每天都在面對選擇，例如：是否採用成本較低但存在勞工問題的供應商？是否為了快速交付而犧牲環境？是否在法規模糊地帶冒險操作？是否為了短期利益壓縮合作夥伴的利潤？這些問題沒有絕對的對錯，但每一次選擇都在塑造企業的靈魂。AI能提供數據與模型，但無法提供價值，也無法做最後決定和承擔後果。

其中，供應商選擇是供應鏈中最常見、也最具倫理爭議的場景。AI可以分析成本、交付速度、歷史表現與風險，但它無法判斷一間工廠是否存在勞工問題、是否污染環境、是否符合企業的ESG承諾，也無法預測一次錯誤選擇對品牌造成的長期傷害。AI能告訴你哪間供應商最便宜，但它無法告訴你哪間最值得信任，更不會問一句關鍵問題：「這樣做，對嗎？」

而且，可持續發展已成為全球供應鏈的核心議題，但企業面臨的往往是兩難：降低碳排放與控制成本、選擇綠色物流與延長交付時間、使用環保包裝與增加單位成本。AI可以模擬碳排放、計算環境影響、提供最佳化建議，但它無法決定企業是否願意承擔更高成本，也無法理解ESG與品牌價值的長期意義。可持續發展不是技術問題，而是價值問題，而價值最終只能由人類決定。

只懂分析規則

不懂承擔責任

環球供應鏈跨越多國法規，充滿灰色地帶。AI能分析法規文本、提醒風險、提供案例，但它無法理解政策背後的政治意圖、不同地區的執法力度，也無法在模糊地帶做出道德選擇。當AI建議採用「最低合規成本方案」時，人類會問：「這樣做會不會傷害消費者信任？」AI只懂規則，不懂責任。

品牌是供應鏈決策中最重要、也最難量化的資產。一次延誤、一次品質問題、一次供應商醜聞，都可能造成無法逆轉的品牌傷害。AI能分析社交媒體情緒，但它無法理解品牌的歷史、文化背景、消費者情感與價值觀差異。品牌是情感資產，而AI沒有情感。

AI可以提出建議，但它不會承擔風險；可以計算成本，但不會承擔責任；可以模擬情境，但不會承擔後果。真正承擔後果的，是企業本身，供應商選擇錯誤、品質危機、公關災難、法規風險、品牌損害，最終都由企業承擔。AI不會被解僱，也不會被追責，但人類會。

只是輔助倫理

不是道德指南

還有，AI的角色不是取代倫理，而是輔助倫理。它能提供資訊、模擬後果、提醒風險、減少盲點，但它不能做價值判斷、不能承擔道德責任、不能決定企業文化，也不能定義品牌價值。AI是工具，而不是價值觀；是助手，而不是道德指南。

在現今AI時代，供應鏈的效率可以由演算法提升優化，但供應鏈的價值必須由人類守護。企業的靈魂不在系統，而在選擇；品牌的價值不在模型，而在責任；供應鏈的倫理不在數據，而在人性。AI能幫我們看得更快，但只有人類能看得更深；AI能幫我們做得更準，但只有人類能做得更對。供應鏈的價值與倫理，是AI永遠無法回答的難題，而這正是人類在供應鏈中不可被取代的理由，不斷拓展和創造未來無限機遇。

作者戴智康先生是香港理工大學國際航運及物流管理理學碩士；作者袁尚文博士是香港理工大學專業及持續教育學院高級講師及組合課程統籌。



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