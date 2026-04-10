仲點論政｜中東戰火漫天　香港金融受惠

仲點論政｜劉仲恒醫生



中東控制着全球超過五成已探明原油儲量，以及近四成天然氣儲量，坐擁巨大的經濟實力。區內某些國家因而成為國際社會上的「富戶」，特別是海灣合作委員會成員國，管理着世上金額最頂尖的主權財富基金，在金融世界裏絕對可以呼風喚雨。區內的阿布達比、迪拜、利雅德等城市，亦正迅速發展成為全球金融、科技和文化中心。然而，「城門失火，殃及池魚」。畢竟，這些城市離伊朗太近了，不但某些設施因為伊朗的報復性攻擊而受損，而且這場美以伊戰爭也損害了海灣合作委員會的金融聲譽，當地的證券交易所股價亦難免受壓。



美以伊戰爭對中東造成了巨大的負面影響，有經濟學家已經下調了海灣國家的經濟增長預期，預計今年該地區的國民收入只會增長2.6%，比當初的預測低1.8%。區內像巴林、卡塔爾和科威特這些除了霍爾木茲海峽外沒有其他原油出口管道的國家，面臨的風險尤其大。

中東某些國家是很富有，以2025年為例，阿聯酋吸引的外資超過450億美元，暴漲了50%，近一萬名百萬富翁遷入。可是，阿聯酋在地理上確實離伊朗太近，戰爭一爆發，迪拜瞬間「崩塌」。短期內，迪拜的房地產交易量暴跌五成。但是，流動資金不會因為打仗而大幅貶值。然而，如果水池離城門太近，現在城門失火，不是應該把魚兒搬到更安全的池裏去嗎？

這種思考很合理，事實也是跟着那個軌跡發展。筆者認識一名從事金融的朋友，他說自伊朗戰爭開始以來，流入香港的資金就有三千億之多。對於資產管理人來說，主要考慮的是「金融自由、人才流動自由、法制可靠、政局穩定」四個因素。縱觀整個亞洲，能滿足前三個的有一些，但能夠同時符合四個因素要求的國際金融中心，似乎只有香港了。

筆者認為，我們當然不是要發戰爭財。但是，其他地方有戰亂，資金就來到我們的城市裏，那是對香港的一種肯定。我們應該正面理解這現象，更應該想辦法進一步鞏固香港在金融方面的優勢，增加我們的吸引力。

上個月尾，第39期的《全球金融中心指數》報告發布了，香港的整體評分上升到765分，排名是全球第三，亞太區第一，跟位列第一的紐約和第二位的倫敦的分數相差分別只是2分和1分。這報告彰顯了香港作為國際金融中心的地位。香港在報告裏不但在「銀行業」和「融資」兩項位居全球第一，連「投資管理」也攀升到全球第二了。這「投資管理」能力正好是中東資金管理人看重的東西，我們要做的是應該進一步完善香港的營商環境、金融人力資源、金融基礎設施和整體金融業發展水平，把現有的優勢鞏固和持續發展。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



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