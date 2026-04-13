來稿｜數碼產品也有「身份證」 ： 歐盟DPP政策如何影響香港？

來稿作者：曾善珩、陳凱婷、劉鋭業博士



數碼產品護照（Digital Product Passport, DPP） 是歐盟根據《可持續產品生態設計法規》（ESPR）所推出的一項強制性電子記錄，旨在為產品建立一份從「搖籃到墳墓」的全面數碼CV。簡單來說，它就像每件產品的「身份證」，記錄了其從原材料採購、生產製造、分銷、使用、維修，到最終回收或廢棄的全生命周期關鍵資訊。這項法規的核心是要求產品變得更耐用、可維修及可回收，並透過在產品上附載可掃描的二維碼（QR Code）或標籤，讓供應鏈上的企業、監管機構，以至最終的消費者，都能輕鬆獲取標準化且可靠的環境足跡數據，例如產品物料組成、碳足跡、維修指南及可回收程度等，從而確保資訊的透明度與可追溯性。



賦能香港供應鏈樞紐角色

就企業角度而言，由於DPP將逐步涵蓋不同產業，未來將有更多香港企業出口至歐盟的產品都必須具備DPP才能進入歐盟市場。加上，香港作為全球供應鏈樞紐的角色，DPP要求記錄產品整個供應鏈的生命周期數據，企業將須與跨國供應商進行更緊密的追蹤管理。有見及此，企業可參考GS1 Hong Kong等機構提供的指引進行過渡，盡快建立可驗證的結構化數據基礎以適應新規範。

對消費者而言，DPP能夠即時提供透明而且可信的產品資訊，具體化過去模糊的「環保」定義。當產品的訊息變得透明和具數據支持，消費者能夠得悉每件產品的碳足跡，讓採購決策變得更明智，不但能準確購買具可持續性的產品，更能明確得知該產品報廢時如何正確回收。

驅動香港綠色經濟增長

DPP不僅是一項貿易合規要求，更為香港推動可持續經濟提供了重要契機。ESPR要求產品在設計階段便融入耐用、可維修及可回收的理念，並以數碼護照披露環境足跡。對香港企業而言，這意味着角色將從被動合規轉向主動承擔，透過選用低碳生產模式、採用再生材料，並將這些資訊透明地傳遞給回收商與消費者，從而打破過去「資訊不對稱」導致的廢棄物管理瓶頸。

這不僅能協助本地產業從線性的「生產—消費—廢棄」模式轉型為循環經濟，創造維修與二手市場等綠色價值鏈，更是一種商業升級：從單純銷售產品，走向涵蓋維修、翻新及回收的「產品即服務」模式，從源頭減少廢棄物，落實綠色供應鏈的閉環管理，並呼應聯合國可持續發展目標中「責任消費與生產」的承諾。

以技術保護數據安全與隱私

首先，我們可以加密架構與技術保全，利用區塊鏈與分散式儲存，嚴格受限於授權對象實體能寫入或變更數據。我們可以基於數據敏感度的存取控制，公開數據（如回收指南、產品材料）公開存取、即時查閱。而商業機密（如特定供應商身分、詳細成本結構）只限於利害關係人、持份者、利益關係人、權益人、合作夥伴或關聯方解密。我們可以採用數據最小化 ，減少脆弱性以及隱蔽風險。

其次，我們可以存取控制與動態權限，為不同的使用者（如回收商、維修店、消費者、監管機構）權限管理、存取控制、角色指派、權限細分或差異化授權。在保留細節機密數據的背景下確認某項聲明。再者，DPP必須無條件服從、準確執行歐盟 《通用數據保障條例》（GDPR），保護潛在涉及的個人資料。DPP亦需要採用全球互通性標準，遏止因系統設定引發安全風險。

最後，我們需要為DPP商業機密保護。對涉及商業博弈的關鍵數據進行模糊處理，亦引入第三方機構進行可信驗證。數碼產品護照不僅是歐盟的合規要求，這項新突破亦預示了全球貿易將邁向數據化的趨勢，同時驅動綠色經濟增長。未來，預計數碼產品護照將逐漸擴展至全球，推動各地建立統一的數據標準，進一步塑造循環經濟的新準則。香港企業宜及早適應此規範，將合規挑戰轉化為技術優勢。

作者曾善珩、陳凱婷是ESG平台創辨人；作者劉鋭業博士是香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師。



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