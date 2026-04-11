張美雄｜習鄭會有感——守住那杯「太平酒」，走好對話這條路

來稿作者：張美雄



4月10日，中共中央總書記習近平在京會見中國國民黨主席鄭麗文，就兩岸關係發展提出「堅持以正確認同促進心靈契合」、「堅持以和平發展守護共同家園」、「堅持以交流融合增進民生福祉」、「堅持以團結奮鬥實現中華民族偉大復興」等四點意見。兩岸能夠保持對話，這是值得肯定的方向。



說來巧合，最近我公餘後一直在追看《太平年》。這套被視為「神劇級」的年度陸劇，講的是五代十國末期，各方勢力如何從分裂走向統一的故事。劇中最令我感觸的人物，是最後一任吳越王錢弘俶。他有吳越家族的利益要顧，有現實的掣肘與苦衷，但最後仍然選擇為那杯「太平酒」，放下私欲，走向大義，納土歸宋。

錢家抉擇：沒有天下太平，安樂都很脆弱

錢家不是因為他們沒有顧慮，而是因為他們明白一個很樸素的道理：「沒有天下太平，任何個體或家族的安樂，都是脆弱的。」

劇中的五代十國，政權林立，征戰不休。各地割據勢力各有盤算，但最終能夠走向統一，靠的不單止是一味的對抗，而是有人願意率先放下私利，為更大的共同利益讓步。錢弘俶「納土歸宋」的歷史典故，正是這種大義的體現。那一杯「太平酒」，承載的是百姓對和平安定生活的共同渴望。把這個道理放回現實的兩岸關係，其實一樣。

九二共識：兩岸對話基礎，絕對不可動搖

九二共識，是兩岸對話的基礎。沒有這個基礎，連坐下來談的起點都沒有。反對分裂，不是為了對抗，而是為了不讓歷史上的內耗與傷痛重複發生。

過去30年，兩岸關係的起伏反覆說明了這一點。凡是堅持九二共識的時候，交流就順暢，民間往來就頻繁；凡是背離這個基礎的時候，關係就陷入緊張，對話機制就中斷。這不是政治論述，而是實實在在發生過的歷史經驗。

和平制度化：從願景到機制，守住基本原則

《太平年》告訴我們，太平從來不是從天而降的。它需要有人願意守住大是大非、反對分裂的原則，也需要有人願意為更大的共同利益，走多一步。

放在現實，這就是推動和平制度化的意義。不是什麼高深的概念，而是建立常態的溝通渠道、設立危機管控機制、讓民間交流持續深化。正正是這些機制，能夠在分歧未變成衝突之前，給大家留一個坐下來談的空間。

兩岸之間的差異不會一夜之間消失，但只要有共同的血緣與文化根基、有願意對話的誠意、有制度化的安排，便能從根本上消除衝突的誘因，和平發展的路就能一步步走出來。

所謂和平制度化，說到底，就是將「不要打仗、好好談」從短暫的意願，變成長遠的機制，讓和平不是靠運氣，而是靠制度來保障。

香港的經驗：一國兩制保障，求大同存大異

作為香港特區的區議員，我身處「一國兩制」的第一線。香港回歸以來的經驗很簡單：制度是可靠的基礎。

從CEPA（ 內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排）到粵港澳大灣區，從高鐵到口岸便利化，每一步都是靠具體的制度安排走出來的，沒有人會認為單靠良好意願就能解決所有問題。正因為有制度，雙方才能在尊重彼此差異的基礎上，找到最大公約數。同樣的道理，適用於兩岸關係。兩岸之間的差異，同樣需要透過制度來化解。但只要有共同的政治基礎、有願意對話的誠意、有制度化的安排，和平發展的道路就能一步步走出來。

《太平年》裏那一杯「太平酒」，承載的是百姓對和平安定生活的共同渴望。無論是劇中的五代十國，還是今天的兩岸，民眾最樸素的願望從來沒有變過：不要戰爭，不要對抗，不要讓下一代再承受分裂帶來的傷痛。九二共識是基礎，反對分裂是原則，和平發展是方向，制度化是路徑。這四者環環相扣，同樣重要。但願我們這一代，不用再等太久。

作者張美雄是西貢區議員，清華大學公共管理學院在讀碩士。



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