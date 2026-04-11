來稿｜張敬軒認錯背後的社會修復試驗

來稿作者：陳嘉華教授



張敬軒公開致歉了。這位香港樂壇的標誌性人物，近日在《香港文匯報》專訪中，為自身過往的不當言論作出真誠致歉。更具社會意義的是，他主動向保安局表達意願，申請成為政府「特別項目」導師，計劃帶領一批在反修例事件中被捕但未被檢控的年輕人北上交流，讓他們親身見證國家的發展與繁榮。這並非一場明星個人的公關行為，而是香港社會修補撕裂傷口、引導迷途青年回歸正途的一次重要社會試驗。張敬軒作為流行文化的符號，也成為這場修復實踐中，最具民間感染力的代言人。



重塑政治認知

張敬軒的認錯，不是孤立事件，而是香港社會集體反思的一個縮影。早年因政治立場被質疑的藝人不少，但公開認錯、主動承擔社會責任的，他算是第一人。他的轉變，折射出香港社會從撕裂走向理性的軌跡。一些因反修例事件入獄的年輕人在獄中坦言，當年是被社交媒體上的假消息和煽動性言論所誤導，付出自由代價後才看清真相。張敬軒也形容自己「被社會氣氛冲昏頭腦」、「對大局認識不深」——正與這些年輕人的反思如出一轍。

一個人的覺醒，若能帶動更多人的清醒，這場社會修復才算真正開始。2019年反修例風波期間，眾多青年受社會極端氛圍裹挾，誤踏法紀邊緣。其中不少人雖未被檢控，卻長期陷於迷茫、焦慮與自我否定之中，難以重新融入社會。傳統司法手段僅能處置違法行為，卻無法撫平心靈創傷，更難重建其對國家與社會的正向認同。

實踐修復正義

政府推出的「特別項目」，核心邏輯從一開始便捨棄了單純的懲戒與清算，轉向引導與修復。保安局明確表示，警方在合法框架下主動接觸相關人士，透過正向活動引導其明辨是非，為他們提供改過自新、重新出發的機會。這套思路始終將「人的轉化」放在核心位置。而張敬軒的參與，正是這一理念的落地實踐：以社會感召力替代生硬的行政指令，以榜樣示範替代空洞說教。

張敬軒在專訪中透露，他本身就是一個「經常和年輕人打交道的人」，當得知保安局的計劃後，被其意義深深觸動，認為這提供了一個讓年輕人「真實感受國家發展」的難得平台。因此，他主動透過公司向保安局表達參與意願，並獲得當局歡迎。

發揮正向影響

從實際推進來看，「特別項目」已邁出實質性步伐。他將於本月首次以分享嘉賓身份參與活動，並計劃在上半年帶隊北上交流。一位擁有廣泛社會影響力的公眾人物主動擔任導師，其示範效應不容小覷。他以「過來人」的姿態坦承過往錯失，與年輕人平等對話，更易打破心防、建立信任。正如他所言：「我不是來教年輕人怎麼做的，我只是想讓他們知道，有人在乎他們。」這一態度，恰恰切中了引導而非訓斥的核心要義。

他亦公開剖析了當年自己的狀態，形容曾「被社會氣氛衝昏頭腦」，對社會大局認識不深，言行比較衝動，對此「深刻反省及後悔」。他承諾「以後不會再犯同類的錯誤」，希望能為年輕一代作正面的示範，並相信社會會給機會予真正有悔意的年輕人。

當然，項目的完整面貌仍有待揭開。保安局以「不便公開」為由，未披露導師名單、參與人數等核心細節。這種低調處理雖可避免參與者被標籤化，卻也讓外界難以評估其規模與實際效果。真正的考驗在於：這些年輕人北上交流後，觀念是否真的轉變？能否順利回歸社會常態？這套模式能否持續運作？這些問題，需要時間給出答案。

彌補過去創傷

張敬軒的擔當，已在香港社會釋放強烈的示範信號。它向曾經迷途的青年傳遞：承認錯誤並不可恥，改過自新始終有出路；它為社會各界參與修補裂痕提供了樣本——修復工作從非僅政府職責，演藝、教育、商界等均可參與；它也向國際社會展現了香港處理歷史創傷的另一種路徑：放棄極端對抗，以包容與引導實現深層次和解。

更為深遠的是，這一項目有望逐步扭轉公眾對相關被捕青年的刻板印象。當張敬軒這樣的公眾人物願意與他們同行，社會的歧視與偏見便有機會逐步消解。他道出了引導年輕人的真諦：「我也有過那個年紀的階段，對於很多的社會現象，很容易有情感上的牽動。但是我覺得，這個時候對於年輕人來講最重要的不是教他們怎樣去做，或者告訴他們什麼是正確的，而是讓他們知道，有人關心他們，甚至有時候擁抱他們。」

「特別項目」的更大價值，不在於處置過往事件，而在於為香港構建一套可複製、可持續的社會修復模式：主動聯絡→正向引導→實地體驗→回歸社會。若這套模式能夠成功，未來香港面對社會動盪後的修復工作，便多了一種非司法、非懲罰的軟性干預工具。這既是對過去創傷的彌補，更是為未來社會治理積累制度儲備。

城市走向新生

張敬軒的參與，為這套機制注入了難得的溫度。他不僅擔任導師，還透露會繼續透過不同計劃，以及自己的演藝訓練學院，培養更多演藝新力量，推廣優秀中華文化，投身大灣區建設。社會裂痕的修復，從來不靠高高在上的說教，而在於平等的陪伴與真誠的接納。

張敬軒的認錯與擔當，為香港「特別項目」賦予了真實的人文溫度。這項政策能否真正幫助迷途青年重回正軌，仍需後續實踐檢驗。但不可否認的是，它已為香港社會修復開闢了一條可行路徑：以引導替代懲罰，以理解化解對立，以行動取代空談。

一座城市的未來，從來不在於糾結過往的對立，而在於願不願意給年輕人第二次機會。當香港願意以包容接納迷途者，這座城市便擁有了走向新生的底氣與希望。

作者陳嘉華教授是香港餐飲行業協會會長，香港內地餐飲業聯合會會長，全國工商聯客座教授。



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