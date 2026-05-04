陳嘉華｜香港穩定幣嚴監管：「以慢打快」走出差異化互補之路

來稿作者：陳嘉華教授



4月10日，香港首批穩定幣發行人牌照出爐。36份申請，僅2家獲批，不足6%的獲批率，看似是一次保守的行業篩選，實則是香港在全球數字金融競賽中，下的一盤深思熟慮的大棋。放在歐美加速推進穩定幣監管、數字貨幣競爭日趨白熱化的國際背景下，這份「寧缺毋濫」的嚴監管，早已超出本地行業規範的層面，成為香港謀求全球數字金融話語權、構建差異化競爭優勢的關鍵落子。



打造「以慢打快」監管智慧

當下全球穩定幣監管早已進入白熱化競速階段，各地路徑選擇迥異，背後是不同的戰略目標。歐盟2024年底全面落地《加密資產市場監管法案》（MiCA法案），主打區域市場一體化，允許合規機構在27個成員國自由展業，追求的是規模效應與內部流通效率。美國推進的《GENIUS法案》（Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act，簡稱天才法案，是美國的加密貨幣監管法案），核心目標是鞏固美元數字霸權，藉助穩定幣進一步強化美元在全球跨境支付、資產交易中的主導地位，其本質是貨幣主權的延伸。新加坡則採取相對靈活的監管策略，僅聚焦境內合規約束，對境外機構限制寬鬆，試圖以「監管沙盒」吸引創新企業落戶。

香港在這場競賽中，走出了一條獨特的「以慢打快」路線。從2025年5月《穩定幣條例》立法，到配套指引落地，僅用不足兩年半時間，成為全球立法速度最快的穩定幣監管地區。但在最關鍵的發牌環節，卻極度審慎——36進2，用最嚴苛的標準篩選參與主體。這一快一慢的反差，正是香港監管智慧的體現：立法要快，以免錯失機遇；發牌要慢，以保不出亂子。不同於歐美追求市場擴張與貨幣霸權的思路，香港立足國際金融中心定位，打造了一套底線清晰、穩健合規的「東方監管方案」。

穩定幣是數字金融基礎設施

在全球數字金融野蠻生長、投機風險頻發的背景下，越來越多合規資本、優質機構不再盲目追求准入寬鬆，反而更青睞監管體系完善、風險可控的市場。香港捨棄短期行業擴張的虛幻紅利，以嚴監管樹立市場公信力，這份審慎不僅是守護本地金融安全，更在為全球數字金融監管提供全新的參考範本，在國際監管格局中佔據獨特位置。

而此次最終脫穎而出的滙豐銀行與碇點金融科技，更透露出香港穩定幣戰略的核心佈局。申請主體涵蓋銀行、科技巨頭、支付平台、Web3初創等六類機構，最終花落傳統金融體系核心主體，絕非偶然。滙豐作為香港核心發鈔行，擁有覆蓋全球的銀行網絡與成熟的跨境結算體系，是傳統金融體系的壓艙石；碇點金融則由渣打銀行聯合香港電訊、安擬集團組建，本質是傳統金融巨頭牽頭的合規陣營。監管層的選擇十分清晰：穩定幣從一開始就被定位為數字金融基礎設施，而非單純的創新業務。只有具備重資金實力、成熟合規體系、強大風控能力的傳統金融主體，才能承擔起這一基礎設施的運營責任。

香港走出差異化互補之路

這也意味着，香港穩定幣發行層早已明確「重資產、重合規」的方向，不會成為新興機構野蠻掘金的賽道。行業創新的重心將自然轉向流通應用、場景落地、服務實體等下游環節。這種佈局，既避免了數字金融與傳統金融的脫節對立，也讓穩定幣從誕生之初就紮根於成熟的金融體系，從源頭杜絕系統性風險，是香港立足自身金融優勢做出的最務實選擇。

落地到實際應用，港元穩定幣的發展路徑，更藏着香港在全球貨幣格局中的巧妙定位。首批持牌機構均以港元穩定幣為切入點，覆蓋本地零售支付、跨境貿易結算、實物資產代幣化等場景。滙豐更計劃將其接入PayMe等本地生態，真正貼近市民與實體企業需求。但不可否認，當前全球3,100億美元穩定幣市場，美元穩定幣處於絕對主導地位。港元穩定幣從一開始就無需走上「取代美元」的對抗路線，而是走出差異化的互補之路。

未來市場格局將十分清晰：美元穩定幣繼續主導全球加密資本市場與美元跨境流動；港元穩定幣則聚焦香港本地金融體系、區域貿易支付、合規數字資產交割等場景，填補香港Web3產業的合規支付空白。在地緣政治衝突加劇、全球非美元支付需求持續上升的大背景下，港元穩定幣的價值更為凸顯——它不是要挑戰美元體系，而是在現有全球貨幣格局中，為港元、人民幣開闢全新的數字支付通道，為香港爭取更多的金融自主權與產業主導權。

穩定幣讓香港不可替代

從更長遠的產業視角來看，穩定幣從來不是香港數字金融發展的終點，而是完善數字金融基建的起點。此前金管局數碼港幣零售場景試點顯示需求有限，監管重心順勢轉向穩定幣與代幣化存款，三者共同構成香港數字支付生態的核心架構，形成層次分明、互為補充的數字金融體系。穩定幣的合規化落地，更將撬動整個產業鏈的全面發展：持牌券商、數字資產交易所、資管機構、託管平台等環節將迎來合規發展的紅利，現實資產代幣化、跨境支付網絡、供應鏈融資等實體場景將被全面激活。

一張小小的穩定幣牌照，背後是香港在全球數字金融棋局中的深謀遠慮。不盲目跟風速度，不刻意追求規模，以嚴監管築牢根基，以實體場景為落腳點，以差異化定位謀求優勢，這既是香港作為國際金融中心的底氣，也是其應對全球數字金融變局的最佳選擇。未來，隨着港元穩定幣逐步落地應用，這套穩健務實的發展路徑，不僅會推動香港數字金融產業行穩致遠，更將讓香港在全球數字金融版圖中，佔據不可替代的核心位置。

作者陳嘉華教授是香港餐飲行業協會會長、香港內地餐飲業聯合會會長、全國工商聯客座教授。



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