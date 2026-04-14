來稿｜鄭麗文訪陸啟新局　港澳青年勇擔使命撐起兩岸交流未來

來稿作者：高松傑



4月12日下午，中國國民黨主席鄭麗文率團結束為期六天的大陸參訪，自北京搭機返台。此次行程是鄭麗文以國民黨主席身份，時隔十年再度率團登陸，訪問團先後走訪上海、南京、北京三地，開展拜謁中山陵、參訪企業與學校等一系列交流活動，並於4月10日與中共中央總書記習近平舉行會面，為兩岸關係和平發展開啟了新的對話窗口。



國共對話新窗口

和平紅利轉化顯現

返台後，鄭麗文明確表示，希望國民黨能搭建具體管道，讓台灣民眾直接感受到兩岸和平發展的紅利。她強調，兩岸交流合作需循序漸進，此次參訪是成功的第一步，後續還有漫長的路要走，唯有腳踏實地、一件一件落實，才能讓和平願景真正落地。值得關注的是，在訪問團離陸當天上午，中共中央台辦發布十項促進兩岸交流的政策措施，涵蓋探索國共常態化溝通機制、推動福建與金馬通橋、恢復上海與福建居民赴台個人遊試點等諸多務實內容。鄭麗文也第一時間指示國民黨副主席成立工作小組，全力推進相關政策的對接與落地。

從積極層面來看，此次推出的兩岸交流政策，精準聚焦台灣民眾高度關注的觀光旅遊、交通往來等議題。若各項措施能順利落地實施，將為台灣旅遊業、中小商戶帶來實實在在的發展機遇，也能有力帶動金門、馬祖等地區的地方經濟發展，讓兩岸和平發展的紅利逐步顯現。鄭麗文提及的「和平紅利」，核心要義便是推動高層會談成果與政策舉措走出紙面，真正轉化為惠及台灣民眾日常生活的實際改善，讓兩岸交流的成果看得見、摸得着。

政策聚焦民生

落地仍需政治互信

與此同時，我們也需理性看待兩岸關係發展中的現實問題，清醒認識到和平發展之路仍需多方共同努力、穩步前行。第一，兩岸關係的良性發展，絕非單次訪問或幾項政策就能一勞永逸。過往大陸也曾推出多項惠台措施，但部分舉措曾因兩岸政治氛圍變化出現執行中斷的情況。此次十項政策能否持續推進、長效落地，很大程度上取決於兩岸整體互動氛圍，尤其與後續台灣地區相關選舉後的政治局勢密切相關。唯有兩岸始終堅持一個中國原則，維持穩定的互動節奏，才能避免政策反覆，讓各項交流合作持續走深走實。

第二，國民黨意在透過此次參訪，重新掌握兩岸事務的話語權，以溝通橋樑的角色推動兩岸交流。但台灣地區內部不同政黨在兩岸交流立場上存在明顯分歧，中國國民黨推動各項合作的過程中，勢必面臨來自島內各方勢力的挑戰。如何協商和凝聚島內社會共識，打消民眾對兩岸交流的顧慮，讓各界認可相關交流合作的合理性與必要性，是中國國民黨需要破解的重要難題，也需要國民黨以更務實的行動、更透明的溝通贏得島內民眾信任。

鄭麗文提出要改善民眾生活、助力青年追逐夢想，這一目標的實現，關鍵也在於完善政策執行細節。無論是閩金馬通橋、通水，還是赴台觀光試點等項目，都需要建立健全保障機制，明確受益群體、規範利益分配，杜絕利益輸送與資源集中，確保和平紅利能夠普惠廣大兩岸同胞。

港澳專業服務

搭建民間交流橋樑

在兩岸和平發展進程中，香港、澳門的獨特作用不容忽視，港澳地區更是可以成為深化兩岸交流的重要助力。作為「一國兩制」的實踐先行者，港澳擁有高度開放的金融、物流體系與廣泛的國際合作網絡，具備成為兩岸交流緩衝與轉介平台的天然優勢。過往，不少兩岸合資企業、民間組織選擇在港澳設立據點，有效規避直接政治風險，推進務實合作。未來即便兩岸官方溝通存在暫時阻礙，港澳的專業服務、法律仲裁、學術交流機構，依舊可以承接兩岸技術性合作事項，透過聯合舉辦青年創業營、文化展演、醫療衛生論壇等活動，搭建民間交流的穩固橋樑。

同時，港澳憑藉重要的旅遊與交通樞紐地位，能夠為兩岸觀光交流注入新活力。在恢復上海、福建居民赴台個人遊試點的基礎上，打造港澳與兩岸「一程多站」旅遊線路，既能緩解兩岸直航壓力，又能實現兩岸及港澳區域經濟的協同發展，形成多方共贏的良好格局。而在青年交流與科技創新領域，港澳高校與創業孵化器也能為兩岸青年提供實習、競賽、資金對接等多元支持，進一步拓寬青年交流合作的管道。

青年擔當未來

多元合作注入動能

青年是兩岸及港澳發展的未來，更是推動兩岸交流融合的中堅力量，「十五五」規劃已明確在推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業獨立成章。港澳青年理應主動擔當、更有作為，在兩岸和平發展進程中貢獻青春力量。港澳青年兼具家國情懷與國際視野，既熟悉大陸發展實際，又具備靈活的交流思維，能夠以年輕人更易接受的方式，搭建起台灣青年與大陸青年溝通的橋樑。他們可以積極參與兩岸青年交流活動，分享發展經驗、傳遞和平理念，助力台灣青年全面瞭解大陸的發展成就與社會風貌；也可以依託港澳的平台優勢，聯動兩岸青年開展創新創業、文化傳承、公益服務等多元合作，打破交流壁壘、增進情感認同。

此外，港澳青年還能充分發揮自身紐帶作用，推動兩岸及港澳青年攜手傳承中華優秀傳統文化，厚植民族認同感與家國情懷，讓兩岸同胞同根同源、血脈相連的親情更加深厚，以青春之力築牢兩岸和平發展的民意基礎，為兩岸交流合作注入持久的青春動能。

此次鄭麗文一行參訪大陸期間，走進美團、中國商飛、小米汽車等企業，重點關注青年交流與科技教育發展，這也釋放出明確信號：中國國民黨正推動兩岸交流從傳統政治、文化領域，向新經濟、青年創業等多元領域延伸。後續若能精準對接台灣青年需求，引入實習、就業、創業等優質資源，將進一步提升兩岸青年的參與感與獲得感，讓和平發展紅利更貼近青年、惠及青年。

鄭麗文此次大陸之行，為兩岸對話溝通打開了新窗口，也帶來了一系列務實的政策共識。但從「第一步」走向長遠的和平發展之路，不僅需要國民黨持續發力推進，更離不開台灣島內社會的廣泛共識、大陸政策的穩定落地、港澳地區的積極助力，以及兩岸在一個中國原則基礎上相互尊重、對等尊嚴的良性互動。

兩岸和平發展的紅利，是全體中華兒女的共同期盼，更是兩岸同胞的共同福祉。而檢驗兩岸交流成效的最終標準，在於這份紅利能否真正走進千家萬戶、惠及每一位普通民眾、助力每一位青年成長成才。未來，兩岸及港澳需同心同向、久久為功，持續深化交流合作，破解發展難題，讓和平之花長久綻放，讓兩岸同胞共享民族復興的偉大成果。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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