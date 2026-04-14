楊莉珊｜習鄭會啟新局：惠台禮包連民心，香港應做好示範

來稿作者：楊莉珊



應中共中央和習近平總書記邀請，中國國民黨主席鄭麗文率團於4月7日至12日訪問大陸，習近平總書記在北京會見代表團並發表重要講話，為兩黨與兩岸關係發展錨定方向。隨後，中共中央台辦授權發佈新一輪十項惠台政策措施，涵蓋民生設施聯通、經貿便利、人員往來與文化合作等領域，既回應台灣民眾現實需求，也傳遞「兩岸一家親」的深切關懷。此輪舉措不僅釋放政策紅利，更將有力促進兩岸融合發展，推動統一進程——而香港作為長期對台交流前沿，可進一步發揮制度優勢，協助台胞台企對接國家發展機遇，在「一國兩制」實踐中展現示範效應。



十項惠台政策顯民生溫度

此次發佈的十項惠台政策，突出務實導向與民生溫度，直擊當前兩岸交流中的痛點與堵點。

一是基礎設施互聯互通提速。​推動金門、馬祖與福建沿海實現水電氣管網與跨海通道建設（「四通」），降低離島居民生活成本，強化區域資源協同；空中客運直航常態化則縮短時空距離，讓人員流動更便捷，基層互動更頻繁。

二是產業與市場開放力度加大。擴大台灣農漁產品輸陸准入品類與通關效率，解決民進黨當局政治操弄導致的滯銷困境，直接帶動農戶漁民增收；文化項目合作與個人遊放寬，則為文旅、文創產業注入活力，讓兩岸民眾通過體驗增進理解。

三是機制化溝通夯實互信基礎。​探索建立國共兩黨常態化溝通平台與青年交流機制，既鞏固高層對話，也為年輕一代搭建認知祖國、共謀未來的舞台，減少誤解隔閡。

雙向共贏促融合發展

這些措施並非單向「讓利」，而是雙向共贏：台灣民眾獲得就業、收入與生活品質提升，大陸延伸產業鏈協作腹地，兩岸經濟迴圈更緊密；更重要的是，它以具體利益為紐帶，讓「融合發展」從理念落地為可感知的日常現實，逐步消解島內不實宣傳造成的疏離感。

長期以來，民進黨當局拒不承認「九二共識」，以「抗中保台」為名設限阻撓，導致兩岸文旅中斷、經貿受阻、青年往來驟減——本是血脈相連的同胞，被政治藩籬人為割裂，台灣農漁產品失去大陸市場支撐，中小企業與基層生計承壓，民眾切身利益成為政治犧牲品。

習近平總書記會見鄭麗文主席，正是以政黨對話突破僵局，為冰冷的兩岸關係推開政治視窗。隨後的惠台禮包，更是用行動證明：大陸始終把台灣同胞福祉放在心頭，即便面對干擾，仍持續釋放誠意，優先照顧民眾需求。這種「以民為本」的思維，與島內部分勢力煽動對立、製造恐慌的做法形成鮮明對比，也讓更多台灣民眾看清誰在真正為百姓謀利。

和平發展是主流民意

兩岸關係的根本出路在融合，力量源泉在民心。惠台政策是一步實棋，也是一份召喚：期待更多台灣有識之士順應歷史大勢，與大陸攜手，讓和平發展、融合統一的道路越走越寬，共創中華民族的美好未來。

從金馬水電通到農產品綠色通道，每一項都緊扣「急民眾所盼」，既緩解當下困難，也為長期互動架橋鋪路。這傳遞清晰信號：兩岸交流不可逆，和平發展是主流民意，任何政治操弄終將被民心向背檢驗。

發揮「一國兩制」示範效應

香港在兩岸關係中一直扮演特殊中介角色：既有「一國兩制」成功實踐的經驗參照，又是國際金融貿易樞紐與文化交流視窗，長期積累的對台民間網路與專業服務能力，使其能高效銜接政策落地。

首先，推動台企用好惠台紅利。​香港法律、金融、諮詢機構可協助台企解讀大陸政策，對接「十五五」規劃中的數字經濟、綠色轉型、區域協同等機遇，引導其在粵港澳大灣區與長三角佈局，將短期優惠轉化為長期競爭力。例如，借助香港資本市場融資便利，台資科技企業可加速研發升級，參與國家產業鏈關鍵環節。

其次，深化兩地社會人文紐帶。​香港高校、藝文機構可與台灣加強青年實習、學術合作與文藝聯展，以「協力廠商平台」身份降低政治敏感，讓台灣青年在港感受國家發展脈動，增強認同；宗教、宗親、同鄉團體等民間管道，也能延續親情聯結，傳遞真實的大陸形象。

第三，以自身實踐提供參考座標。​香港回歸以來保持繁榮穩定，法治與自由得到保障，「港人治港」經驗可讓台灣社會看到「一國兩制」的生命力，減少對統一的疑慮。香港還可聯合福建等地，在金馬「小四通」、海洋經濟等領域開展三方合作，形成「福建—台灣—香港」互動鏈條。

香港要做好交流橋樑

未來，香港需更加主動地將對台工作納入國家整體戰略，既做政策落地的助推器，也做民心相通的潤滑劑，幫助台胞台企在融入國家發展中找到定位、共用紅利，進而為探索「一國兩制台灣方案」積累社會共識。

新一輪惠台禮包是大陸對台政策的延續與升級，體現「以人民為中心」的發展思想，用切實紅利拉近心理距離，讓兩岸同胞在共利中共情、在共情中同心。面對外部干預與島內阻力，大陸始終保持戰略定力，以最大誠意爭取和平統一前景。

香港作為國家一部分，既要當好兩岸交流的橋樑，也要扛起維護國家主權與領土完整的責任，堅決反對「台獨」分裂行徑，支持大陸反制外部勢力干涉。唯有團結一致，才能讓台灣問題最終在民族復興進程中妥善解決，實現完全統一的民族夙願。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



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