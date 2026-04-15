楊莉珊｜築牢國安銅牆鐵壁　護航香港由治及興

來稿作者：楊莉珊



4月15日是「全民國家安全教育日」，今年的主題——「主動對接『十五五』規劃堅持統籌發展和安全」——在香港這座國際都會的語境下，有着格外沉甸甸的分量。當下中東戰火重燃、全球經濟震盪、科技暗戰湧動，國家安全不再是抽象的政治概念，而是與油價漲跌、供應鏈穩定、青年認知緊密相連的現實命題。更需向社會傳遞清晰信號：沒有國家安全的基石，香港的繁榮不過是空中樓閣；唯有築牢法治與意識的雙重防線，東方之珠才能在變局中穩舵前行。​



國安是最大的民生法治是繁榮的底座

過去兩個月，中東衝突升級為區域性戰事，超110萬人流離失所，聯合國秘書長古特雷斯疾呼「世界正處於更大範圍戰爭邊緣」。這場遠方的風暴，已化作香港面對的油價飆升、超市物價波動、貿易企業訂單放緩——全球化鏈條上，沒有旁觀者，只有連帶承受者。​

回望2019年「修例風波」，香港曾因國家安全防線的漏洞，陷入法治崩壞、社會撕裂的深淵。街頭暴力不僅踐踏城市尊嚴，更讓經濟民生付出慘痛代價：商鋪關門、遊客卻步、國際評級預警。2020年香港國安法的實施，以「一法安香江」之力扭轉危局，讓社會回歸理性、秩序重回軌道。

歷史與現實交匯印證：國安是最大的民生，法治是繁榮的底座。​中東戰火摧毀的不只是建築，更是無數家庭的生計與未來；香港的教訓同樣刻骨——一旦安全失守，金融中心的效率、自由港的活力都將歸零。資本永遠流向穩定可預期的市場，而非動盪之地。完善國安法律體系後，香港社會恢復安寧，投資者信心回升，正是「安全是發展前提」的最有力注腳。

國安教育必須向「數位韌性」轉型

2026年被稱為「AI深度介入現實之年」：從多國大選的深偽假新聞，到關鍵基礎設施遭遇跨國網路攻擊，科技風險已躍升為看不見的戰爭前線。對香港而言，國際資訊樞紐的地位既是優勢，也成軟肋——青年長期浸潤開放網路，易受虛假資訊裹挾；金融、電力、交通等系統依賴數位互聯，一旦被攻破將衝擊城市命脈。

這要求國安教育必須向「數位韌性」轉型：培養批判思維，讓學生識破演算法偏見與煽動性敘事，不被「資訊繭房」綁架；強化資料素養，理解個人隱私保護與國家安全的內在聯結，避免無意間成為資料滲透的跳板；樹立底線意識，認識網路空間主權的重要性。

世界經濟論壇《2026年全球風險報告》將「地緣經濟對抗」列為年度首位風險：制裁、技術封鎖、供應鏈武器化已成大國博弈常態。世貿組織預測，今年全球貨物貿易增速或降至1.4%，全球化「碎片化」趨勢加劇。在此背景下，香港的金融安全、產業安全直接牽動國家經濟大局。

從「通道」升級為「增值平台」

香港的獨特價值在於「一國兩制」下的制度優勢——背靠內地龐大市場，聯通世界規則體系。只有在國家安全前提下鞏固「超級連絡人」角色，才能抵禦外部金融狙擊、防範資本惡意流動，讓「引進來、走出去」行穩致遠。正如「十五五」規劃強調統籌發展與安全，香港更需主動對接國家戰略，將自身定位從「通道」升級為「增值平台」，在服務國家高品質發展中夯實競爭力。

「全民國家安全教育日」的核心在「全民」，關鍵在常態。學校須將國安融入歷史、國情與生活場景：用近代屈辱史講清「無國則無家」的道理，用大灣區機遇展現國家支持的力度，用反詐案例揭示網路陷阱的危害。社會各方更需協同發力——傳媒傳遞理性聲音，企業履行資料責任，社區普及法治常識，讓國安從「宏大敘事」轉化為市民可知可感的日常準則。

尤其對青年一代，要在開放中築防線：既鼓勵擁抱世界新知，又堅守愛國愛港立場；既尊重多元表達，又警惕分裂蠱惑。唯有內心認同國家、明辨是非，才能在風浪中站穩腳跟。

國家安全是只有起點、沒有終點的工程。今天的香港已告別動盪陰霾，踏上「由治及興」的康莊大道——完善的國安法律體系是堅實鎧甲，蓬勃的發展勢能是不竭動力。值此教育日，讓我們銘記：每一份對法治的敬畏、每一次對虛假資訊的抵制、每一個立足崗位的盡責，都是在澆築國家安全的銅牆鐵壁。讓我們與國家同心、與時代同行，共同護航香港在新征程上綻放更璀璨的光芒——因為深知來路艱辛，所以更懂守護珍貴；因為看見前路廣闊，所以更信步履堅定。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



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