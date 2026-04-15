劉洋｜告別吞吐量迷思：滬港協同打造中國航運治理雙引擎

來稿作者：劉洋



中國的航運體系正處在一次深層的戰略轉型。過去幾十年，我們習慣以港口吞吐量和運力規模來衡量航運中心的地位，而今天，決定競爭力的已不再是貨櫃數量，而是制度厚度——是誰主導風險定價、規則制定和信用治理。



航運正在「再定義」：中國藍色戰略的制度轉向

二十屆三中全會提出「提高航運保險承保能力和全球服務水平，推進海事仲裁制度規則創新」，而「十五五」規劃進一步強調「健全國際商事調解、仲裁、訴訟機制」。這標誌着航運已被納入國家制度性改革的佈局之中：從「海洋經濟」上升為「海洋治理」，從「運力建設」邁向「制度建設」。

航運的競爭焦點，正在從船舶向制度，從貨物流向資本流和規則流轉移。在這一進程裏，香港的作用變得格外重要。作為普通法地區與國際金融中心，香港擁有法律、資本與信用三重優勢，它既是國家航運戰略的國際前哨，也是中國參與全球規則競爭的制度平台。

「十五五」的新座標：從中心城市到制度城市

「十五五」規劃對香港的定位，是一次全局性的功能重塑：支持香港鞏固和提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位；強化國際風險管理中心功能；建設國際創新科技中心；深化國際法律及爭議解決服務平台。

這並非單純的經濟扶持，而是一個「制度工程」。中央希望香港從依賴港口和地理位置的「物理樞紐」，轉變為以法治與信任驅動的「制度樞紐」。這意味着在新時代的航運語境下，所謂「航運中心」，不再意味着更多的船與貨，而是更成熟的規則體系、更可信的價值鏈與更開放的資本機制。

香港的國際航運中心正在完成一次深層轉型：從以港口與貨流為核心的城市，邁向以制度與信任為基石的國際制度城市——在海運、金融與法治的交匯處重塑價值與規則。

六個制度維度：香港角色的再定義

一是金融定價的引擎。未來航運的競爭在於資本配置。香港具有雙幣體系與成熟的金融市場，可在航運融資、再保險、租賃及運價衍生品方面形成制度創新。若能以香港交易所為中心推動航運保險、運價指數、碳排放配額等交易機制，香港將從「融資港」升級為「風險定價港」。

二是航運功能的再造。衡量航運中心的新標準，是增值服務的密度。保險、租賃、仲裁、碳審計、法律合規等環節構成價值鏈核心。香港應以高附加值的制度服務取代物理港口競爭，在產業結構上實現「由硬轉軟」。

三是風險治理的核心。全球九成海運保險由倫敦體系主導。香港可借助國家政策窗口建設中國主導的再保險網絡，發展戰爭險、綠色航運險等新險種，建立覆蓋「承保—分保—再保」的「香港航運保險資金池」，形成獨立風險治理體系。

四是貿易與信用的結合點。借助香港在貿易融資與離岸人民幣結算方面的優勢，可構建能源與大宗商品交易生態圈，形成「陸上定價、海上結算」的模式——上海承擔價格形成，香港承擔風險疏導與信用管理。

五是科技驅動的航運創新。在綠色航運與智能港口方向，香港應依託ESG金融與碳資產交易優勢，推動數字化船舶登記、智能監管與碳中和技術落地，建設「綠色航運走廊」，以科技實現制度突破。

六是法治保障的制度支點。香港在國際仲裁與調解領域具有獨特地位。未來應整合仲裁、調解及司法資源，構建跨境裁決與協同執行機制，讓法治成為中國航運治理的重要輸出。

通過金融、科技、法律與風險的整合，香港的航運生態正從運輸業躍升為「制度產業」，從服務鏈條的一環轉變為全球制度創新的節點。

滬港協同：中國航運治理的「雙引擎」佈局

中國航運網絡正在形成以上海與香港為雙核心的「南北呼應、功能互補」格局。上海承擔制度化基礎設施功能，主導人民幣結算、運價指數與航運交易所建設；香港則通過國際金融、保險和法律體系，承擔風險管理與全球對接任務。

兩地協同不是競爭，而是互為支點的「中樞 + 前哨」：保險體系上，上海主險、香港分保，共建「中國保險鏈」；金融體系上，上海主導人民幣融資，香港主導離岸結構化融資，打造「滬港航運金融走廊」；法律體系上，依託上海三大仲裁機構與香港國際仲裁中心、國際調解院，探索建立「滬港航運仲裁與調解通」，實現案件協同審理、裁決互認與數據共建，發佈《滬港航運保險仲裁與調解指引》，提升「一地提出、兩地協同、先調後裁、全球執行」的制度效能。

此外，雙方還可通過共同設立綠色航運保險與再保基金、建立保險與仲裁數據共享平台、推動再保險「監管沙盒」等機制，構築從港口到資本市場、從風險治理到法律制度的完整航運治理鏈條。

面向未來：從區域協作到制度共建

這一「雙引擎」佈局不僅是經濟分工，更是一場制度再造。上海提供實體產業和政策協調，香港提供國際規則與金融接口，大灣區提供科技創新與人才支撐，三者合力支撐中國從「海洋經濟」邁向「海洋治理」的國家戰略。

對於上海而言，應以北外灘「國際航運樞紐門戶」為依託，建設國際海事法律與保險產業集群，推動金融、法律和仲裁機構協同落地，形成國家級「航運法治創新區」；對香港而言，應在保持全球金融樞紐地位的同時，加快從「物流中心」向「規則中心」轉變，使其成為中國制度航運的全球實踐平台。

在全球航運治理中形成「中國方案」

航運的未來，不是更大的船或更多的貨，而是更可靠的制度與更可信的價值鏈。

香港正在迎來它作為國際航運中心的第二次歷史拐點——這一次，決定它未來的，不是地理，而是法治；不是港口，而是規則；不是吞吐量，而是制度的成熟度。

當中國在全球航運體系中由「規則適應者」轉為「規則塑造者」，香港和上海組成的「雙軸體系」，將成為這一轉變的制度基礎。未來在上海定價運力，在香港管理風險，在世界展示中國在全球航運治理中的制度自信——這才是中國航運從海洋經濟邁向海洋治理、從區域競爭邁向全球影響的真正路徑。

作者劉洋是海問律師事務所香港辦公室合夥人，國際航運公會中國辦事處首席代表，特首政策組專家組成員，香港海運港口發展局成員。



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