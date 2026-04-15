來稿｜第11個全民國家安全教育日：築牢國安根基，聚力香港未來

來稿作者：高松傑



今年4月15日，我們將迎來第11個「全民國家安全教育日」。此時的香港，社會秩序穩定有序，國安理念深入人心，與數年前的動盪局面形成鮮明對比。隨着亂港首惡分子黎智英被依法定罪，今年2月國務院更發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，全面系統總結香港維護國家安全的實踐歷程與寶貴經驗，標誌着香港在維護國家安全的道路上，實現了長足進步與質的飛躍。



香港各界廣泛開展國安教育

值此重要節點，香港社會各界積極行動，18區聯同特區政府多個部門、各紀律部隊及制服團隊，紛紛開展主題宣傳活動，全方位推廣國家安全教育，厚植全民國家安全意識。今年全民國家安全教育日的主題定為「主動對接『十五五』規劃，堅持統籌發展和安全」，緊扣時代脈搏，契合國家安全與香港發展的雙重需求。當前世界百年未有之大變局加速演進，國際局勢複雜多變，部分地區戰火綿延、熱點問題持續發酵、社會動盪不安。

這些現實警示我們：國家安全早已超越單一領域範疇，全面覆蓋金融、能源、科技、糧食、海外利益等諸多關鍵層面，各領域彼此關聯、環環相扣。全社會唯有牢固樹立總體國家安全觀，持續提升風險防範與應急處變能力，方能抵禦外部風險衝擊，守護來之不易的穩定局面與發展成果。

以創新宣傳方式貼近市民生活

作為紮根香港青年團體的骨干成員，也長期在地區服務，筆者同時身兼九龍城區議會轄下兩個委員會增選委員、撲滅罪行委員會成員、關愛隊成員及地區國安導師，始終將推廣國家安全教育視為己任，積極探索創新宣傳方式，讓國安理念走進市民生活。為推廣「4·15全民國家安全教育日」，筆者藉助AI工具製作系列主題短視頻，緊扣「雪山救狐狸」等兩岸熱門話題進行創意化、趣味化包裝，打破傳統國安宣傳的刻板印象。

這些短視頻同步在Facebook、YouTube、Instagram、Threads、X等境外社交平台面向香港市民推送，憑藉新穎搞笑、短小精悍的特點，收穫超高關注度，單條視頻播放量最高突破50萬次，獲廣大網民與媒體認可。在4月15日當天，筆者還將透過撰文分享、線上視頻宣講、線下走訪社區實地推廣等多種形式，面對面向市民普及國安知識，讓國家安全理念真正融入日常生活。

引導迷失青年回歸正途

筆者認為守護香港長治久安，離不開對迷失青年的引導與救贖。特區政府推出的專項正向引導項目，盡顯包容胸襟與務實治理理念，為修補社會裂痕注入溫暖力量。針對2019年修例風波中被不法分子煽動、誤入歧途的被捕但未被檢控年輕人，保安局推出專項「特別項目」，邀請知名歌手張敬軒擔任項目導師，引領青年回歸正途。

保安局局長鄧炳強明確表示，項目不僅會組織青年前往內地交流學習，親身感受國家發展成就、樹立正確國情觀，更會安排他們進入政府部門實習；表現優異、符合條件者，未來有機會加入公務員隊伍服務香港。

幫助歧路青年重塑人生

2019年修例風波給香港社會造成深遠衝擊，不少青年受極端思想蠱惑、被不法分子煽動，最終迷失方向、觸犯法律，既耽誤自身前程，亦破壞社會穩定。對此，特區政府並未採取「一刀切」的排斥態度，而是秉持「給予機會、引領歸正」的理念，推出制度化的更生舉措。這批青年當年走上歧路，根源在於對國家缺乏認知、對法治缺乏敬畏。

安排他們進入政府部門實習，能讓其親身體驗體制運作邏輯，深刻理解維護社會穩定與法治秩序的重要性，實現由內而外的思想轉變。這種教育方式，遠比單純的法律訓誡更具成效。從務實治理角度出發，相關實習及聘用崗位以初級、基礎崗位為宜，既能保障政府核心運作安全與政治忠誠度，亦能讓青年從基層累積經驗、踏實成長，為其重塑人生提供紮實起點。

讓「社會對立」手段失去市場

遺憾的是，這項充滿善意的舉措，遭到部分持不同政見群體的惡意抹黑與冷嘲熱諷，企圖以政治化言論攻擊項目導師張敬軒，詆毀迷途青年的改過自新之路。這一現象恰恰暴露其內心焦慮：當昔日被煽動的青年開始明辨是非、反省過往，當特區政府以包容姿態接納悔過青年，他們依賴的仇恨動員、社會對立手段便徹底失去市場。

對此，我們無需理會。社會文明進步的標誌，從不是迎合沉溺仇恨、固步自封的聲音，而是感化迷失靈魂、修補社會裂痕。筆者堅信，知錯能改，善莫大焉。近年香港公務員團隊雖面臨離職潮挑戰，卻也正是吸納新鮮血液、重塑隊伍忠誠度與責任感的契機。只要青年願意放下成見、認識國家發展、展現悔過誠意，政府提供的機會必將成為其回歸正途、服務社會的重要跳板。

香港應主動對接國家規劃

青年引導與國安推廣，始終與國家發展大局緊密相連。即將實施的「十五五」規劃（2026-2030年），更是將國家安全擺在極其重要的位置。面對複雜嚴峻的國際局勢，我國始終致力於推動高水平發展與高水平安全良性互動，以安全護航發展，以發展夯實安全。「十五五」規劃的核心邏輯正是統籌發展和安全——這意味着國家安全不再局限於軍事、政治等傳統領域，而是全面貫穿經濟、技術、社會等各個層面，實現安全與發展深度融合、相輔相成：以國家安全為前提，保障高質量發展成果穩固；以高質量發展為支撐，築牢高水平安全根基。

作為國家特別行政區，筆者認為香港在「十五五」規劃中肩負着維護國家主權、安全和發展利益的重要使命。主動對接國家規劃，是香港實現長期繁榮穩定的必由之路。在國安落實上，特區政府堅定不移執行香港國安法，在法治軌道上維護社會穩定，為發展築牢安全底線；在融入發展上，科技界、社福界等各界力量緊抓「十五五」機遇，深化粵港澳大灣區合作交流，實現安全有序融合；在國安教育上，藉助全民國家安全教育日等平台，將國安教育融入社區推廣、校園教學、在囚人士更生等各類場景，全方位培育市民的國家觀念與民族身份認同。

「十五五」期間，國家安全將聚焦三大重點領域精準發力：政治安全上，持續鞏固「一國兩制」根基，確保特區政府依法施政、高效運作；經濟安全上，保障產業鏈供應鏈穩定、金融市場平穩運行，有效抵禦外部經濟不確定性衝擊；技術安全上，推動核心科技自主可控，守護網絡空間安全。由此可見，「十五五」規劃絕非單純的經濟社會發展規劃，而是以安全為發展基石的全局性規劃。對香港而言，維護國家安全既是法定責任，更是融入國家發展大局、實現自身繁榮、保障市民安居的必要前提。

香港絕不會「泛安全化」

在推進國家安全工作的過程中，香港始終堅守法治、秉持理性，筆者對此深表認同。律政司司長林定國在受訪時明確指出，香港絕不會將國家安全「泛安全化」，不會動輒以國家安全名義干預各類事務，同時堅持追求「開放型安全」，在維護國家安全的同時，全力保障市民的基本人權、自由與法治原則。這一理念彰顯香港在國安工作上的理性與成熟——既堅守國安底線、不越紅線，又保持開放包容、恪守法治，實現國家安全與市民權益的和諧共生，為香港長遠發展提供了清晰的法治指引。

國家安全重於泰山，香港未來繫於國安。第11個全民國家安全教育日，既是一次全民國安意識的再普及，也是香港融入國家發展大局、築牢國安防線的再出發。作為香港的一份子，我們每一個人都應樹立總體國家安全觀，積極參與國安宣傳，支持特區政府各項國安舉措，以實際行動守護國家安全與香港安寧。唯有牢牢築牢國安根基，香港才能在穩定環境中主動對接「十五五」規劃，深度融入國家發展大局，續寫「一國兩制」實踐的繁榮新篇章。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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