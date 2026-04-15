園遊．杏林｜竭力確保公營醫療服務質素：守專業，護民康

園遊．杏林｜王耀忠醫生



各專業和行業因應工作性質和服務對象不同而設有特定專業守則，例如律師、教師、社工、工程師等的專業守則重點各有不同，但目的均為確保從業員履行職務時誠信盡忠、廉潔公正、恪守法治，維護專業聲譽，維持社會信任。專業操守之所以重要，在於堅守道德底線和行業規範，不會為了私利而損害公眾利益。



在眾多專業和行業之中，醫學專業其中一項獨特之處，是醫護人員肩負着救助病人、拯救生命的特殊道德責任，這種道德責任往往遠超於個人利益。雖然《醫生註冊條例》授予醫療專業人士高度自我規管，但仍有必要奉行一套以祟高道德價值、保障病人權益和堅守專業誠信為目標的嚴格行為守則。

香港大多專業和行業是由本身的專業協會或行業商會自行規管，例如香港大律師公會、香港地產建設商會和香港報業評議會等。專業守則大多由專業機構制定，部分附有法律責任和要求。這樣不但為了紀律處分專業失當失德的從業員，更在於協助新力軍入行時清楚了解專業文化和行業規範，在自己的職業崗位上發揮專業精神，同時讓社會大眾放心。

在規管醫生方面，香港醫務委員會是根據《醫生註冊條例》成立的法定機構，法例賦予權力規管醫生專業，包括制訂專業守則與指引等。醫委會訂立的《香港註冊醫生專業守則》當中列明──「醫生必須時刻作出獨立的專業判斷和保持高尚的專業操守」；至於護士方面，則由香港護士管理局訂立《香港護士倫理及專業守則》，當中亦規定──「護士應時刻保持充分體現護士專業，以及提升護士專業形象及公眾信心的個人操守標準」。

醫護的誠信、可靠及負責任態度是行醫的重要基石。病人的信任在治療過程中極為重要，倘若得不到病人信任，治療效果往往容易事倍功半。《香港註冊醫生專業守則》一向強調醫療專業必須保持誠信、追求卓越、履行職責以回應病人及社會不斷轉變的需要。在保障病人資料方面，醫管局一貫極為重視病人私隱，絕不容許有任何違規行為，所有員工必須嚴格遵守相關規定，以保障病人私隱不受侵犯。

醫管局作為公營機構，必須向社會負責，定必致力保障與維護專業精神及員工品格操守。同事工作時，不論任何場合，均須表現專業形象，給予病人及市民大眾足夠信心。同事在履行職責時需符合醫管局相關條例和守則，包括醫管局行為守則及人力資源政策。醫管局行為守則與同事日常工作息息相關，守則亦會定期更新。雖然守則內容會因應實際情況而更新，與時並進，但守則的核心價值──以人為先、專業為本、誠信負責，則恆久不變，必須得以致力秉持，確保公營醫療服務專業水平精益求精。

作者王耀忠醫生是醫院管理局聯網服務總監。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



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