來稿｜地緣政治衝突持續　香港戰略價值升級

來稿作者：谷雨



改革開放初期，香港憑藉三大核心功能為國家發展作出不可替代的歷史貢獻。一是外資引入主通道，內地近七成外商直接投資經香港落地，港資率先入局為經濟注入初始動力。二是貿易往來中轉站，依託自由港與全球航運樞紐優勢，香港承接內地貨物轉運、結算等核心業務，支撐「三來一補」模式鋪開。三是市場經濟參照系，其成熟的法律體系、金融監管與現代企業管理經驗，為內地從計劃經濟向市場經濟轉型提供了實踐樣本。這一時期的香港，既是內地觀察世界的窗口，也是國際社會進入中國的跳板。



香港核心戰略價值升級

當今世界正面臨百年未有之大變局。地緣政治衝突常態化，中東局勢持續動盪，安全保障成為比發展效率更為稀缺的資源。金融清算體系武器化，SWIFT系統被濫用於地緣制裁，美元跨境通道從公共產品淪為博弈工具。全球供應鏈重構加速，各國產業佈局愈發注重安全韌性。科技領域博弈白熱化，芯片、人工智能、量子科技等前沿競爭已上升為國家戰略對決。全球治理體系碎片化，傳統國際規則失靈，率先構建新型規則的主體將佔據未來發展主動權。

面對這般複雜變局，香港的戰略地位是否有所弱化？答案是否定的。恰恰相反，香港的核心戰略價值，已從過去「效率優先」的聯通窗口，升級為當下「安全優先」的戰略接口——世界與中國的雙向戰略接口。第39期《全球金融中心指數》顯示，香港整體評分升至765分，穩居全球第三、亞太第一，與紐約、倫敦的差距分別縮小至2分和1分；銀行業、融資業務躍居全球首位，保險業持續領跑，投資管理攀升至全球第二，金融科技蟬聯榜首。香港的制度優勢不僅未受衝擊，反而在動盪中進一步鞏固。

六大制度優勢得到鞏固

一是金融避險接口。中東戰事爆發後，中東部分國家股市跌幅一度超20%，迪拜地產指數暴跌近30%，全球避險資本加速尋覓新的安全場所。2026年3月初，香港財政司司長陳茂波預判部分中東資金將流向香港，後續走勢充分印證——中東主權基金參與港股IPO基石認購比例迅速攀升至近40%，數十億港元資金佈局高息藍籌與科技龍頭。香港憑藉稅收優惠、透明監管與市場深度，疊加「全球最自由經濟體」的制度保障，構建起國際資本高度認可的安全體系。在中國主權範圍內，香港是唯一能讓國際資本在不改變運作規則前提下實現安全配置的金融避風港。

二是資本通道接口。香港作為全球最大離岸人民幣業務樞紐，2025年處理全球約80%的離岸人民幣結算業務。在2026/2027年度預算案中，人民幣業務資金安排總額度倍增至2000億元。當前中東產油國積極推動「石油人民幣」結算，全球去美元化趨勢持續深化，香港憑藉國際公信力與國家主權背書，成為人民幣國際化進程中獨一無二的戰略通道，為我國突破跨境金融封鎖、保障金融主權提供了關鍵支撐。

三是規則話語接口。2025年全球穩定幣交易總額達33萬億美元，同比增長72%，年度規模超越多數G20國家支付系統總量，卻長期缺乏統一監管標準。香港《穩定幣條例》率先落地，首階段從36家申請機構中遴選出滙豐銀行、碇點金融科技兩家先行先試，牌照於2026年4月10日生效，合規港元穩定幣預計年中至下半年推出。金管局總裁余偉文表示，後續發牌將秉持開放而謹慎的態度，既嚴格把控風險，也為更多機構參與預留空間。此舉標誌着我國在全球數字金融治理中走在前面。

四是科技轉化接口。在美國對華技術封鎖持續加碼背景下，香港依託18C章特專科技上市制度，搭建起內地硬科技企業對接國際資本的核心通道。2026年1月，智譜與MiniMax相繼登陸港股，分別募資約43億和48億港元；壁仞科技募資55.83億港元，創18C章融資規模紀錄；天數智芯同月掛牌，募資36.77億港元。2025年初至今，已有超過30家芯片產業鏈、人工智能及機械人領域企業向港交所遞交或更新招股書。內地龍頭企業紛紛以重資產佈局香港——阿里巴巴與螞蟻集團聯手購置核心地段寫字樓設立國際總部，螞蟻更斥資28.14億港元收購耀才證券完善跨境金融佈局；寧德時代設立國際研發中心與全球商務總部，比亞迪借助香港加速全球化落地。香港為中國科技成果走向世界提供了合規可控、高效暢通的轉化通道。

五是法律信任接口。香港作為中國唯一普通法司法管轄區，2025年國際仲裁中心共受理582宗新案件，涉及爭議金額1262億港元；國際仲裁案件佔比達84.3%，當事人遍佈61個司法管轄區，45.4%的案件完全不涉及香港當事人。在中國企業深度參與全球經貿合作中，香港提供的國際化、公信力強的法律保障與仲裁服務，成為我國參與全球商業規則博弈、維護涉外企業合法權益的重要軟實力支撐。

六是人才蓄水接口。在《2025年世界人才排名》中，香港位列亞洲第一、全球第四。近年來通過優才、高才通等計劃已吸引超23萬人才來港。香港更重要的戰略價值，在於匯聚那些受限於地緣政治壁壘或習慣國際化環境，從而選擇在港「軟着陸」的海外華人科學家、工程師及企業家。普通法體系、國際化生活環境與低稅率優勢，使香港成為此類人才在中國主權範圍內的最優落腳點。他們在此任教、創業，科研成果與商業實踐通過大灣區輻射內地，形成「立足香港、服務國家」的獨特模式，成為我國參與全球人才競爭的重要蓄水池。

五大戰略角色非香港莫屬

第一，將香港作為人民幣國際化主戰場，支持推出離岸人民幣國債期貨，擴大「港股通」人民幣計價範圍，探索數字人民幣與港元穩定幣在mBridge框架下協同發展，推動香港從結算中心向定價中心升級。第二，將香港作為全球數字金融規則構建的先手棋，在穩定幣首階段試點基礎上，支持香港在跨境支付數據標準、代幣化資產交易規範等領域持續輸出中國方案，有序擴大持牌機構範圍，打造成熟合規的數字金融生態。第三，將香港作為涉外知識產權保護與國際仲裁首選地，引導出海企業在港註冊核心專利，推動跨境合同選用香港法律，鼓勵選擇香港國際仲裁中心解決爭議。第四，將香港作為國際資本配置中國資產的信任錨點，鞏固普通法優勢與監管公信力，支持更多優質企業在港上市發債。第五，將香港作為全球高端人才引育的戰略蓄水池，優化柔性引才機制，鼓勵海外高端人才依託香港開展科研、參與內地合作，最大限度釋放人才服務國家的效能。

與此同時，香港也應主動對接國家戰略，實現雙向奔赴。特別是主動對標國家需求——在人民幣國際化進程中豐富金融產品供給，在數字金融規則制定中輸出專業標準，在科技成果轉化過程中搭建對接平台，在涉外法律服務方面提升專業能力，在全球人才引進中強化蓄水池功能。國家為香港提供主權背書與戰略縱深，香港為國家提供制度彈性與國際公信力，二者深度耦合，方能推動香港真正實現從「超級聯繫人」向「戰略接口」的全面躍升，成為我國應對百年變局、參與全球治理不可或缺的核心戰略資產。

作者谷雨是中國經濟體制改革研究會互聯網和新經濟專委會副主任，螞蟻集團公共政策研究中心主任。



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