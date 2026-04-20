來稿｜陸配李貞秀70天立委夢碎：誰殺死了台灣的包容？

來稿作者：田暢



4月13日，台灣民眾黨中評會以「連續性違紀、重創黨譽」為由，即日起開除不分區立委李貞秀黨籍，其立委資格同步喪失。這位1993年因婚姻赴台、已在島內生活逾30年的湖南籍陸配，成為台灣史上首位陸配出身的立法委員，卻僅履職70天便黯然下台。事件勾勒出台灣政壇一幅荒誕圖景：一位合法新住民代表，竟在「民主」外衣下，因「陸配」身份而遭多重圍剿，最終連提名她的在野黨也選擇「切割」自保。



「全黨逼一人」：

台獨高壓下的新住民困境

李貞秀的遭遇，從來不是單純的「個人失言」或「黨內紀律」問題。她於今年2月3日遞補就職後，立即面臨法律身份爭議。台灣陸委會主委邱垂正等人反復提出所謂「放棄中國國籍」要求，行政院更下令各部會拒提供資料、拒備詢，讓李貞秀在立法院的質詢形同「對着空氣說話」。民進黨團甚至將她貼上「國安疑慮」標籤，拒其進入正常議會運作。

諷刺的是，最終讓李貞秀丟掉黨籍與席位的「最後一根稻草」，竟是她3月23日在直播中提及新竹市長高虹安涉及柯文哲政治獻金的言論。這一黨內爭議，本可通過協商化解，卻迅速升級為全黨「切割」。民眾黨中評會聲明中列舉的「違紀事實」，包括李貞秀在4月7日黨內會議上「以辭職為對價要求補償」，被定性為「毀損公職倫理」。

然而，稍有常識者皆知，真正壓垮她的，是民進黨當局持續施壓下的政治現實：若不盡快「除名」，民眾黨恐遭綠營進一步攻擊「親中」、影響選情。柯文哲當初提名陸配，本意是展現「白營」包容新住民的姿態，如今卻演變為「全黨護一人」到「全黨逼一人」的尷尬翻轉。許忠信將遞補上位，民眾黨看似「止損」，卻也暴露了台灣在野勢力在「台獨」高壓下的軟弱與無奈。

國台辦發聲：

祖國是陸配群體堅強後盾

4月15日，國台辦例行記者會上，發言人重申兩岸同屬一個中國、兩岸同胞都是中國人的核心立場，強調任何打壓陸配正當權益的行為，都違背歷史法理、傷害兩岸同胞感情。發言人又強調，祖國大陸是廣大陸配的堅強後盾，風雨來時必為他們遮風擋雨；對於任何迫害陸配的行徑，大陸將依法追責、絕不姑息。

這一表態，與今年2月5日、3月18日等多場記者會上「堅決反對打壓陸配」、「維護兩岸婚姻群體正當權利」的立場一脈相承。它不僅是對李貞秀個案的間接回應，更是對民進黨當局「兩國論」私貨的當頭棒喝。

試問：一位在台生活30餘年、育有5子、宣誓效忠中華民國的陸配，何以成為「原罪」？答案不在李貞秀個人，而在台灣部分政客眼中，「陸配」二字本身即是「統戰」標籤，是必須排除的「異己」。這種排他邏輯，不僅違背《兩岸人民關係條例》保障新住民權益的精神，更與兩岸同胞同屬一家的歷史事實背道而馳。

當民主被綁架：

「包容」只是選舉口號

李貞秀事件折射出一個問題：當「民主」被異化為黨派鬥爭工具，「包容」成了選舉口號，一旦觸及「統獨」紅線，便瞬間崩塌。民眾黨作為在野力量，本有機會借此案彰顯兩岸一家親的胸懷，卻最終選擇隨波逐流，令人扼腕。相比之下，大陸堅持「兩岸一家親」，以實際行動維護陸配權益——從政策關懷到輿論發聲，從未缺席。

70天雖短，卻足以讓世人看清：台灣的「民主」若繼續被「台獨」綁架，陸配的參政之路只會越走越窄。

作者田暢是中美外交與公共政策領域撰稿人。



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