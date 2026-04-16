來稿｜誰在為台灣同胞謀福祉？

來稿作者：區漢宗



在春暖花開的四月，中共中央台辦受權發佈十項促進兩岸交流合作的政策措施，猶如一股暖流，為兩岸關係注入了新的活力。這一系列措施的出台，恰逢中國國民黨主席鄭麗文率團結束大陸參訪之際，傳遞出明確而積極的信號：堅持「九二共識」、反對「台獨」這一共同政治基礎，兩岸交流合作就能迎來實質性突破，台灣同胞就能共享和平發展的紅利。這不僅體現了大陸方面推動兩岸關係和平發展、增進同胞親情福祉的誠意和決心，更展現了對台工作邁向精細化、制度化、可持續化的新階段。



此次政策措施的選擇時機意味深長。鄭麗文主席率團訪問大陸期間，習近平總書記親自會見並發表重要講話，為兩黨和兩岸關係發展指明了方向。訪問結束當日，十項政策措施隨即發佈，形成了「會晤有成果、承諾有落實、交流有回響」的完整閉環。這種安排並非偶然，而是經過深思熟慮的戰略設計。

從時間維度看，這十項政策是在兩岸關係經歷波折後，大陸方面推動關係改善的重要舉措。近年來，由於台灣地區執政當局拒不承認「九二共識」，破壞兩岸關係政治基礎，導致兩岸官方溝通機制中斷，民間交流也受到不同程度影響。然而，大陸方面始終秉持「兩岸一家親」理念，持續為台灣同胞謀福祉、辦實事。此次政策措施，正是這種理念的又一次集中體現。

從內容維度看，這十項政策涵蓋政治、經濟、社會、文化多個領域，既包括高層互動機制建設，也涉及基層民生改善；既有原則性指導，也有具體操作路徑。這種多層次、多維度的政策設計，反映出大陸對台工作已經從「宏觀敘事」向「微觀落實」轉變，從「政策宣示」向「制度保障」演進。

對台工作已向「制度保障」演進

政策第一條提出「探索建立國共兩黨常態化溝通機制」，第二條則建立「國共兩黨青年雙向交流機制化平台」。這兩條相互呼應，構成了「高層有管道、青年有平台」的立體架構。國共兩黨作為兩岸重要的政治力量，建立常態化溝通機制，有助於凝聚共識、管控分歧、引領方向。而青年交流機制化，則着眼於兩岸關係的未來，讓年輕一代在交流中增進瞭解、建立友誼、消除隔閡。特別是「每年邀請20個台灣青年團組來大陸交流參訪」的承諾，為台灣青年認識真實的大陸、把握發展機遇打開了視窗。

​政策第三條明確提出「推動福建沿海地區在條件具備情況下同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋。」這是在2018年福建向金門供水實現後的進一步延伸。金門、馬祖與福建一水之隔，地理相近、血緣相親、文化相通。「新四通」若能逐步實現，將極大改善兩地的民生保障和基礎設施條件，讓金馬民眾真切感受到兩岸融合發展的實惠。這種從「通水」到「通電、通氣、通橋」的漸進式推進，體現了務實穩妥的工作思路。

政策第四條和第十條分別涉及空中客運直航和個人遊試點恢復。推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，支持儘快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班，這將極大便利兩岸人員往來，降低交流成本。而推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點，則是對兩岸旅遊交流的實質性促進。旅遊業是台灣經濟的重要組成部分，大陸遊客的回歸將直接帶動台灣觀光、住宿、餐飲、零售等相關行業復蘇，創造就業機會，惠及基層民眾。

政策第五至九條分別針對農漁業、食品業、漁業設施、中小企業、文化產業等領域提出具體支援措施。這些政策有幾個共同特點：一是問題導向，針對台灣相關行業面臨的實際困難提出解決方案；二是市場導向，通過拓展銷售管道、提供准入便利等方式，説明台灣產品進入大陸市場；三是可持續發展導向，不僅考慮短期紓困，更着眼於長期合作機制建設。

政策第九條涉及影視文化交流，允許引進導向正確、內容健康、製作精良的台灣電視劇、紀錄片、動畫片在大陸播出，支持台灣業者參與大陸微短劇創作。這一政策具有重要意義：一方面，它為兩岸文化產業合作開闢了新空間，有助於台灣文化創意產業拓展大陸市場；另一方面，通過影視作品這一大眾文化載體，能夠潛移默化地增進兩岸同胞的情感聯結和文化認同，共同傳承和弘揚中華優秀傳統文化。

惠台舉措蘊含四大戰略考量

這十項政策措施不僅是一系列具體惠台舉措，更蘊含着深層的戰略考量和政治意涵。

首先，這體現了大陸方面推動兩岸關係和平發展的戰略定力。​ 無論台灣局勢如何變化，大陸方面始終牢牢把握兩岸關係主導權主動權，堅持一個中國原則和「九二共識」，反對任何形式的「台獨」分裂活動。同時，祖国大陆始終以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，因為以和平方式實現統一，祖國岸同胞和全民族最有利。這十項政策正是「和平統一、一國兩制」方針的具體實踐，是通過融合發展增進台灣同胞福祉、拉近心靈距離的務實舉措。

其次，這彰顯了「兩岸一家親」理念的實踐導向。​大陸方面始終把台灣同胞當作骨肉兄弟，願意率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，為台灣同胞台灣企業提供同等待遇。這十項政策幾乎每一條都直接針對台灣民眾關心的切身利益問題，從青年交流到農漁產品銷售，從旅遊恢復到中小企業發展，充分體現了「以人為本、為民謀利」的政策取向。正如鄭麗文主席所言，台灣青年、農漁業、遠洋漁業、觀光旅遊業及微型產業等，都可在這十項政策中受惠。

再次，這展示了大陸對台工作的制度創新。​政策中多次提到「機制化」、「常態化」，這標誌着兩岸交流合作正從臨時性、活動性安排向制度化、可持續性機制轉變。國共兩黨常態化溝通機制、青年雙向交流機制化平台、農漁產品輸入便利化機制等，都是制度建設的積極探索。這種機制化建設，有助於兩岸交流合作不受一時一事的影響，保持穩定性和連續性。

最後，這傳遞了明確的政治信號。​政策措施在鄭麗文主席結束訪問之際發佈，清晰表明了堅持「九二共識」、反對「台獨」這一共同政治基礎的重要性。只有堅持這一政治基礎，兩岸關係才能改善發展，台灣同胞才能受益受惠。中國國民黨副主席張榮恭對此有清醒認識，他表示如果民進黨當局抵制大陸的有關措施，甚至用政治語言抹黑抹紅，就是與台灣民眾利益作對。這種鮮明的對比，讓台灣民眾更加清楚地認識到，什麼樣的政治選擇才符合他們的根本利益。

排除政治干擾促進措施落地

十項政策措施的落實前景，既充滿機遇，也面臨挑戰。

從機遇看，這些政策符合兩岸同胞的共同願望。要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲。政策中涉及的人員往來便利、經濟合作深化、文化交流拓展等內容，都是兩岸民間的普遍期待。特別是台灣農漁民、旅遊業者、中小企業主等群體，將從這些政策中直接受益。鄭麗文主席表示將儘快組成工作小組落實後續工作，展現了推動政策落地的積極態度。

從基礎看，許多措施並非從零開始。如農漁產品方面，大陸曾推動恢復部分台灣農漁產品輸入；食品方面，海關總署已發佈新的進口食品境外生產企業管理規定，申請方式更便捷；對台小額商品交易市場方面，福建平潭和廈門大嶝已有基礎；影視文化交流方面，大陸一直存在引進境外影視劇的審批路徑。這些既有基礎，為政策落實提供了有利條件。

從挑戰看，政策落實可能遇到台灣當局的政治干擾。當前台灣執政的民進黨當局拒不承認「九二共識」，推行「去中國化」政策，破壞兩岸關係政治基礎。他們可能出於政治考量，阻撓或限制這些政策的實施。對此，我們必須有清醒認識。兩岸交流合作是民心所向、大勢所趨，任何逆潮流而動的政治操弄，最終都不得人心。台灣各界有識之士和廣大民眾，必將對阻礙兩岸交流合作的行為做出嚴正評判。

十項促進兩岸交流合作政策措施的發佈，是兩岸關係發展進程中的重要事件。它向台灣同胞傳遞了溫暖和誠意，向兩岸關係注入了信心和動力，向國際社會展現了中國政府維護台海和平穩定的決心和智慧。兩岸同胞血脈相連，是命運與共的骨肉兄弟。我們堅信，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，通過持續不斷的交流合作，通過互利共贏的融合發展，兩岸同胞的心會越走越近，兩岸關係的前景會越來越光明。大陸方面將繼續完善促進兩岸交流合作、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，推動兩岸關係和平發展、融合發展，為台灣同胞分享大陸發展機遇創造更好條件。

實現中華民族的完全統一，是全體中華兒女的共同願望，是中華民族偉大復興的必然要求。讓我們攜手努力，順應歷史大勢，共擔民族大義，共創美好未來，共用民族復興的榮光！兩岸同胞同心協力，一定能夠開創兩岸關係和平發展的新局面，一定能夠實現中華民族的偉大復興！

作者區漢宗是香港媒體人。



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