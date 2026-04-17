陳志球｜ 煙草埋下隱患 　推動無煙助建造業界打造健康未來

來稿作者：陳志球博士



工地安全問題持續受到社會關注，政府正計劃修例推行地盤全面禁煙。此舉不僅能保障建築業工友的健康，亦有助加強工地安全，而在業界措施及戒煙支援逐步完善的情況下，相關政策亦具一定推行條件，期望相關法例能儘早通過實施，以減少煙草產品帶來的健康及安全隱患。



儘管香港吸煙人口已降至不足一成，但由吸煙引致的疾病及意外所帶來的公共衞生與經濟負擔仍然不容忽視。筆者多年來亦有擔任職業安全與健康相關的公職，樂見近年建造業積極推行多元化的無煙政策，越來越多地盤明確規定工地範圍內嚴禁吸煙，為工友建立更清晰的無煙工作環境。同時，不少企業更開展或參與各類戒煙計劃，向員工宣傳煙草的危害，並以獎賞計劃鼓勵工友戒煙。

結合政策與支援

無煙工地條件漸趨成熟

在政策與業界措施以外，戒煙支援服務亦逐漸成為重要配套。香港吸煙與健康委員會近月接獲不少建造業界主動查詢，希望了解地盤戒煙教育安排，三月初曾聯同多個政府部門走訪建築地盤，與工友交流並推廣無煙文化，並提供健康講座及戒煙支援服務轉介，協助工友踏出戒煙第一步。

委員會舉辦的「戒煙大贏家」無煙社區計劃，過去五屆已成功招募約500名從事建築工程的吸煙人士參與。在今屆成功戒煙的參賽者中，就有不少建造業工友。其中一名長年吸煙的建築工人在女兒鼓勵及計劃的人工智能戒煙支援下成功戒煙，另一名工友在自己健康和太太幸福考量下亦下定決心成功戒煙。兩位不但健康狀況改善，亦能節省不少時間和開支，有更多時間與家人相處，反映適切的戒煙支援確實能幫助工友遠離煙害。

此外，為協助建造業工友戒煙，近年亦有服務以外展形式進入工地，提供輔導及簡便的戒煙支援，讓工友在工作期間亦能持續獲得協助。相關安排考慮到建造業工時長及流動性高的特點，透過較靈活的方式接觸工友，並配合後續跟進，提升戒煙的可行性。未來，如能進一步結合工地政策、企業措施及社區戒煙服務，將有助為工友提供更持續而便捷的戒煙支援。在控煙政策、業界支持及戒煙服務持續加強的情況下，吸煙工友現時較以往擁有更有利的條件戒煙，要實現無煙工地，其實已具備相當條件。

煙草無助工友減壓

實為打破健康防線元兇

吸煙本身對健康及工地安全的影響，亦值得進一步關注。曾有職安健調查顯示，約四成半的建造業從業員有吸煙習慣，其中約兩成半會在工作期間吸煙。雖然這一數字或許隨着全港吸煙人口的下降而有所減少，但建造業仍然是本港吸煙率較高的行業之一。建造業工時長且體力消耗大，部分工友誤以為吸煙可以「減壓」，卻忽略了其對健康造成更大的傷害。

業界多年來致力完善職業防護措施：從防塵口罩到空氣過濾設備，從定期肺部檢查到職業病篩查，這些保護機制本可為工人築起抵禦工地污染物的健康屏障。然而，吸煙打破人體的最後一道防線，煙草損害肺功能及引致嚴重呼吸道疾病眾所周知，而煙草成分會損害肺部清除異物及有害顆粒的功能，讓致病物質有機會「乘虛而入」，導致吸煙工人罹患慢阻肺病風險較常人高，令業界保護工友健康的努力付諸東流。任由工友吸煙絕非「體諒」或「關愛」，推動無煙環境，才能真正對地盤工友負起責任。

吸煙不僅損害健康，更可能導致工傷意外。有職安健調查顯示，吸煙人士比非吸煙人士的意外發生率高出1.39倍。吸煙成癮性極高，當吸煙人士體內尼古丁水平下降，容易引發焦慮、煩躁、難以集中精神等退癮症狀，工作時難以保持專注，增加意外風險，對從事高空作業、重型機械操作等高風險崗位更為危險。此外，吸煙行為本身已構成極大的潛在火警隱患。若工友在地盤內吸煙並隨意丟棄煙蒂，可能會造成不可挽回的後果。

煙包統一包裝設計助戒煙

各界齊心建無煙健康香港

然而，要從根本減少煙害，單靠個別行業或企業的努力仍然不足，仍需更全面的公共政策配合，才能在社會層面持續推動吸煙率下降。這不僅有助減輕醫療系統的負擔，亦可降低企業相關成本，促成市民、企業及社會的多方得益。隨着《2025年控煙法例（修訂）條例》的通過與實施，多項措施已相繼落實，包括擴大禁煙區、禁止排隊輪候公共交通工具時吸煙，以及提高違例吸煙定額罰款至3,000元。此外，禁止在公眾地方管有另類煙用物質、禁止加味煙及完稅標籤制度等措施亦將陸續推行。

至於明年實施的傳統吸煙產品統一包裝設計，我們亦引頸以待。有關措施限制吸煙產品展示品牌元素，並強化煙害圖像警示，國際研究及海外經驗顯示，此舉有助降低煙草產品吸引力，提升健康警示效果，並促使吸煙者增加戒煙意願及嘗試戒煙。配合戒煙支援服務及公眾教育，相關措施可在整體控煙策略中發揮協同作用，進一步推動吸煙率下降。

隨着政策、業界措施及戒煙支援持續配合，控煙工作的整體基礎將進一步鞏固。期望社會各界共同支持相關政策的推行，攜手推動控煙工作持續深化，逐步邁向無煙健康香港。

作者陳志球博士是香港吸煙與健康委員會副主席。



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