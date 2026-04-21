青協｜寫入「十五五」的關鍵詞：青年工作的「數智轉型」刻不容緩

來稿作者：鍾偉廉



在上月「兩會」期間通過的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》(下稱「十五五」規劃綱要)，為我國未來五年定下策略方向和具體目標，亦與香港息息相關。在這開局之年，起步之際，深入學習「十五五」規劃綱要內容，不單是公共行政有關人士的必修課，對於我們從事社會服務、與青年工作相關之各界專業人士，同樣意義重大，畢竟在綱要的字裏行間，總能找到你我專業領域的內容或所關心之社會議題。



青年——寫入國家規劃的關鍵詞

「十五五」規劃綱要七萬字洋洋灑灑，「青年」一詞出現在「一體推進教育科技人才發展」、「高質量共建『一帶一路』」、深化兩岸交流等重要章節，並主要出現在第十二篇「加大保障和改善民生力度 紮實推進全體人民共同富裕」，第四十六章「保障各類群體發展權益」，第三節「支持青年發展」之中。

該章節開首即提出：「健全促進青年發展的規劃和政策，為青年成長成才、建功立業創造良好條件」。國家的青年發展願景非常明確︰為廣大的青年群眾，透過各種支援、搭建平台、聯繫網絡，把他們更好培養成心力兼備，有理想和抱負的社會主人翁。這要求我們既要貼近青年，幫助他們面對實際困難，亦要相信當代青年只要有合適的舞台與栽培，定能發揮潛能，發光發亮。

綱要亦強調「拓展青年有序參與社會治理渠道」，這意味着青年成長的階梯中，我們必須提供多參與社會事務的機會，唯有不斷的歷練——從參與義工服務、構思改善社區的創意方案，到針對社會不同議題建言獻策，甚至參與香港首個五年規劃等，凡此種種，都是賦能青年，為社會儲備人才的良好條件；透過促進青年參與，加強其責任感和身份認同，共同創造更大社會價值。

青年工作的「數智轉型」刻不容緩

「十五五」綱要提供了方向，接下來我們需思考如何落實，讓青年感受到、社會看得見。當中有些地方我們確實可以更為聚焦去做，這裏我向讀者拋磚引玉。

在人工智能AI發展一日千里下，青年工作的「數智轉型」刻不容緩，關鍵在於「學習、應用、不斷改良」。科技不只是技術專才的高深學問，它更是學生和青年在學習、工作和生活場境應用的工具，釋放「人機協作」（Human-machine Collaborations）的更高生產力與效能。把AI和新科技應用到文化創意領域蘊藏巨大潛力，亦是結合青年所長和香港獨特優勢，甚至在國家支持香港建設「中外文化藝術交流中心」的過程中，發揮積極作用。

在我負責的其中一個青年工作範疇，已看到不少青年和同事嘗試將AI與新科技應用到動畫特效、虛實場境結合、短視頻製作等，甚至用於推廣閱讀、理財素養教育和弘揚中國歷史文化。環顧社會，在影視娛樂、藝術展覽、博物館與文創商品、乃至盛事經濟整個產業鏈台前幕後的人員，各行各業都渴求融滙科技與人文的複合型人才。唯有培養出這類團隊，才能生生不息，為香港和大灣區注入經濟和社會發展新動力。

除了文化和科技融合，在推動綠色可持續發展、應對社會高齡化、促進國際交流合作等，我們同樣需要軟硬技能兼備的未來人才。面對瞬息萬變的世界局勢，我們的工作重心應放在培育青年抗逆應變、創新解難，在不斷學習了解國家發展大局與世界變局的同時，探索出自己真正熱愛並能貢獻社會的事業，我相信青年能有所作為，香港未來可期。

作者鍾偉廉是香港青年協會副總幹事、全國青聯常委。



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