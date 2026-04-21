來稿｜「十五五」耦合可持續發展目標　港版五年規劃可補齊短板

來稿作者：韓鋕泓



2026年2月，聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會（ESCAP）發布《2026年亞洲及太平洋可持續發展目標進展報告》（下稱《報告》），全面盤點區域各國在17項可持續發展目標（SDGs）上的落實情況。當中指出，按當前進度，亞太區域88%可持續發展目標或無法如期於2030年實現。隨着氣候行動形勢持續惡化、不平等現象日益加劇，《報告》警告：推動實質性改變的窗口正在迅速收窄。不過，在東亞及東北亞區域的成績單上，中國的正向趨勢指標最多，排名第一。這份成績單的背後，隱含着一個關鍵驅動力——五年規劃。



以「規劃」連接國家戰略與全球議程

可持續發展目標是一個跨越15年的全球框架，要想有效達標，可用「分段式」規劃去統籌資源、確保政策連貫性。事實上，中國早在2016年發布《中國落實2030年可持續發展議程國別方案》時，便已明確透過「十三五」將可持續發展議程與國家中長期發展規劃有機結合，確立了以五年規劃促進全球議程的路徑。

可持續發展目標中，五年規劃對以下三個領域的推動最為顯著。

其一是無貧窮（SDG1）。中國於2020年完成全部9899萬農村貧困人口的脫貧攻堅任務，比聯合國設定的2030年期限足足提前十年。進入「十四五」時期，脫貧攻堅成果並未止步，而是轉入鞏固拓展階段。過渡期內，中央財政銜接推進鄉村振興補助資金累計投入8505億元，脫貧勞動力務工規模每年保持在3000萬人以上，牢牢守住了不發生規模性返貧致貧的底線。

其二是良好健康與福祉（SDG3）。2024年，中國居民人均預期壽命達到79歲，較2020年的77.93歲實現穩步提升，提前達成「十四五」規劃設定的預期目標。5歲以下兒童死亡率下降至6.8‰，為歷史最低；每個脫貧縣至少有1家公立醫院，超過90%的居民15分鐘內可到達最近醫療點，貧困戶已被納入涵蓋基本醫療、大病保險及醫療救助的國家醫療保障體系。

其三是優質教育（SDG4）。「十四五」期間，中國基礎教育已達到世界高收入國家平均水平，義務教育全國2895個縣域全部實現基本均衡。學前教育毛入園率達到92%，九年義務教育鞏固率保持在95%以上，高等教育毛入學率達到60.8%，進入普及化階段。新增勞動力平均受教育年限達14.3年。這些數字既是中國優質教育工作的紮實進展，也反映出人力資本積累與可持續發展得到長遠支撐。

以「五年刻度」重塑香港治理節奏

而今，「十五五」規劃是承前啟後的關鍵一程。它在時間上與2030年可持續發展議程耦合，相當於「最後一棒」。規劃所錨定的方向清晰明確：對應前述三個領域中，有脫貧攻堅成果轉入常態化幫扶，納入鄉村振興統籌實施；人均預期壽命進一步提高到80歲；勞動年齡人口平均受教育年限增至11.7年等等。在有待改進的領域，規劃同樣給出了硬指標：到2030年，非化石能源佔能源消費總量的比重提升至25%，與可持續發展目標期限緊密銜接。「十四五」期間行之有效的路徑，「十五五」能否在環境和氣候方面也交出合格答卷，是真正的考驗。

再看香港，《報告》的「輔助報告」給出的評價亦大致正面：數字連接、教育、社會福利這幾項一直穩在最高評級，糧食系統和能源方面也有進步；但環境範疇從表現水平掉到了新興水平，是唯一倒退的板塊。高密度城市在廢物處理、空間利用、能源結構上的壓力本來就大，過去，我們在這些方面尚無完善的中長期統籌框架。

香港的治理節奏向來以年度施政報告和財政預算案為主要脈絡，優點是調整靈活，能夠及時回應社會當下的關注。而一些需要跨年度持續跟進的國家議題，在年度周期之間，推進的連續性或會面臨考驗。行政長官李家超近期一再表示，特區政府正全速制定首份香港五年規劃，預料年內完成，聚焦民生改善、競爭力提升等。「港版規劃」將深度對接國家「十五五」，涵蓋醫療、教育、房屋、青年發展、科技創新等領域。

這意味着：香港開始嘗試用更長的時間刻度來約束自己的施政節奏，以融入和服務國家發展大局，當中亦包括國家重視的國際議程。從全球可持續發展議程的推進，到國家以五年規劃承接與落實，再到香港以首份五年規劃主動對接，一條「全球—國家—香港」的鏈條正在成形。香港既是鏈條上的參與者，也可以是貢獻者。規劃要寫好並不難，那些指標在五年後能否變成市民摸得到、世界看得見的成果，才是考卷的最終答案。

作者韓鋕泓是香港對外交流友好協會青年大使。



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