我的九龍城｜馬頭圍邨重建：舊邨重建更新的風向標

我的九龍城｜何華漢



2月2日，房委會轄下策劃小組委員會公佈馬頭圍邨重建計劃的清拆及遷置安排，65年的馬頭圍邨重建計畫從規劃、安置到推進，不僅是一項公屋更新工程，更是香港舊公屋重建理念的一次重要突破。以提速、增量、顧民生、保社區為核心，為全港高樓齡屋邨重建樹立了可複製、可推廣的風向標，為社區可持續發展留下啟後啟示。



馬頭圍邨重建最值得借鑒之處，在於打破了「重建必然漫長、居民必然流離」的過往困境。房委會採用先建後拆、分期安置、原區回迁等組合拳模式，大幅壓縮整體工期，由14年縮至7年，同時尋覓同區遷置單位，減少居民搬遷次數與生活干擾。馬頭圍邨重建新模式改變了舊公屋重建不必以犧牲居民生活穩定為代價，高效工期與社區關懷完全可以並存。

馬頭圍邨重建也實現了土地效益與居住品質的雙重提升。重建後單位數量近乎翻倍，空間設計更貼合現代居住需求，社區配套設施同步升級，既回應了香港公屋供應緊張的現實，也讓舊區居民真正享受到社區發展紅利。這次馬頭圍邨重建不是簡單的拆舊建新，更是優化資源、提升宜居度的重要途徑。

更突破的是馬頭圍邨重建兼顧了社區延續性。重建充分照顧長者、基層家庭與商戶的需要，提供彈性安置方案與支援措施，盡力保留原有邻里網絡與社區脈絡。這種以人為本的思路，讓重建不僅改變城市面貌，更守護了基層的歸屬感。

展望未來，香港仍有36,000個50年樓齡以上的公屋單位有待重建更新。馬頭圍邨的重建經驗啟示往後的公屋重建必須兼顧效率、公平與人文，以科學規劃提速，以彈性安置安民心，以社區為本保溫度。

作者何華漢是九龍城區議員。



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