來稿｜兩大超市巨頭盛傳合併——《競爭條例》管得了嗎？

來稿作者：龍子明



近日，怡和集團旗下惠康與長和旗下百佳擬合併的消息震動香港零售市場。這起牽涉兩大龍頭超市的潛在併購，不僅是企業應對經營壓力的戰術選擇，更折射出香港零售業深度洗牌的時代趨勢。從「雙寡頭壟斷」的歷史格局，到多元競爭的當下環境，再到競爭法規滯後的制度困境，這起併購背後牽扯行業生存、消費者權益與市場監管三大核心命題，值得全社會深度研判與跟蹤關注。



惠康百佳長期雙寡頭壟斷

香港超市行業長期處於惠康與百佳雙寡頭主導的格局，兩者合計一度佔據傳統超市市場近七成份額，形成穩定且高度集中的競爭態勢。然而近年來，這一固化格局正被多重力量持續衝擊，行業經營環境持續惡化，連續三年銷售額下滑，即便整體零售市場回暖，超市板塊依然深陷頹勢。

高租金、人力成本高企、消費習慣遷移、跨境購物分流、外來品牌入局等多重壓力疊加，讓傳統連鎖超市不得不通過併購整合求生存、謀發展。從商業邏輯來看，兩大巨頭合併能夠實現採購規模化、物流網絡優化、門店資源整合，降低運營成本，提升抗風險能力，理論上能夠產生正向協同效應，為行業轉型注入動能。

外地品牌進駐分薄超市客流

但與此同時，併購引發的壟斷憂慮始終縈繞不絕。狹義而言，惠康與百佳在傳統超市賽道具備絕對主導權，合併後將進一步強化市場支配地位，可能引發定價權集中、商品選擇減少、供應商議價空間壓縮等問題，最終損害消費者權益與中小零售商生存空間。但從廣義市場視角觀察，香港超市行業的競爭邊界早已被打破，便利店、零食專門店、日式百貨超市、跨境電商、本地生鮮配送平台構成立體競爭體系。

京東收購佳寶超市後以高性價比策略衝擊市場，直接拉低行業整體價格水準；內地與日本零售品牌紛紛入港，線上線下融合的新零售模式快速普及；市民北上採購與跨境網購日漸常態，進一步分流傳統超市客流。多元主體的入局，讓單一壟斷很難完全掌控市場，也為評估此次合併的競爭影響增添了變數。

現行《競爭條例》存制度短板

更深層次的問題在於，香港現行《競爭條例》存在明顯制度短板，難以有效應對超市行業的合併監管需求。現行合併守則僅適用於電訊業持牌機構，對超市、百貨等零售行業完全不具約束力，即便合併可能大幅削弱市場競爭，監管部門也無法依據合併規則予以禁止。

早年國泰航空收購香港快運，同樣因法律適用範圍限制未受競爭法約束，最終在市場演化中實現了行業整合與消費者權益的動態平衡。這一制度設計始於2012年、2015年正式實施，歷經十餘年市場巨變，早已與當前數字化、全球化的零售生態脫節。

必須平衡行業整合與公平競爭

創科技術的反覆運算讓市場邊界界定愈發模糊，線上線下融合打破了傳統行業劃分；全球化競爭要求監管視角跳出本地局限，兼顧國際競爭力與本土公平；而消費者權益保護作為競爭法的核心初心，更需要制度與時俱進予以保障。

對比海外監管實踐，美國嚴格按照狹義市場定義否決大型超市合併，同時對科技巨頭收購實行靈活審查，既防範壟斷風險，也支持企業做大做強成為國家競爭力載體。這一監管思路為香港提供了重要借鑒：監管不是簡單禁止合併，而是平衡行業整合與公平競爭，在鼓勵規模效應的同時守住消費者權益底線。

通過資源優化提升服務品質

面對零售業大洗牌的時代浪潮，我們應以這起超市合併傳聞為契機，重新思考香港零售行業的未來路徑與監管體系完善方向。對於企業而言，併購整合是應對行業寒冬的必然選擇，但必須承擔起市場責任，杜絕利用市場地位擠壓競爭對手、損害供應商與消費者利益的行為，真正通過資源優化提升服務品質與商品性價比，讓整合紅利惠及市場各方。

對於監管部門而言，當務之急是啟動《競爭條例》的全面檢討與修訂，擴大合併守則適用範圍，將零售、百貨、餐飲等高度集中行業納入監管體系，建立事前申報、事中審查、事後監管的全流程機制。同時優化市場界定標準，兼顧狹義行業份額與廣義競爭格局，結合數字經濟特點動態評估合併影響，既防止本土壟斷，也支持企業參與國際競爭。此外，應強化跨部門協同監管，聯通競委會、海關、消委會等機構，建立價格監測、商品質量巡查、消費投訴快速處理機制，構築全方位市場監護網絡。

零售大洗牌是挑戰也是轉機

對於整個零售行業而言，大洗牌既是挑戰也是轉機。傳統超市必須擺脫依賴規模優勢的舊模式，加速數字化轉型，深耕線上線下融合，強化生鮮供應鏈建設，打造差異化服務優勢。中小零售商應抓住巨頭整合的市場空隙，聚焦細分領域與社區服務，以靈活與專業立足市場。來自內地與海外的零售品牌持續入局，將進一步啟動行業活力，推動香港零售從價格競爭走向品質與服務競爭。

消費者作為市場的最終受益者，其權益始終是衡量行業健康度的核心標尺。無論超市合併與否，行業洗牌的終極目標應當是為市民提供更豐富的商品選擇、更實惠的價格、更便捷的購物體驗。監管部門應充分聽取消費者意見，將民意納入合併評估與法規修訂的決策依據，確保市場競爭始終圍繞消費者需求展開。

商業併購案引發「監管思考」

縱觀全域，惠康與百佳的潛在合併，只是香港零售業深度變革的一個縮影。在成本高企、模式反覆運算、競爭多元的大背景下，行業整合與洗牌是不可逆轉的趨勢。我們既不必過度恐慌壟斷風險，也不能忽視市場集中可能帶來的負面影響，而應以理性、開放、前瞻的視角看待這一變化。

以此次事件為契機，推動競爭監管制度與時俱進，引導企業在整合中規範經營，激發行業創新活力，才能讓香港零售市場在洗牌中實現優勝劣汰，在競爭中保持繁榮活力，最終構建兼具國際競爭力與本土公平性的零售生態，讓行業發展與民生福祉同向而行，讓香港的零售業在變局中開啟高質量發展的新篇章。

一樁商業併購案，應被提升到關乎香港零售業未來命運、市場監管現代化及民生福祉的公共政策討論層面。它不僅清晰地分析了現狀與問題，更重要的是指明了以此次事件為契機，推動關鍵制度（《競爭條例》）進行符合時代要求的修訂，是解決深層矛盾、引導行業健康發展的核心抓手。這確實是一次深刻的「監管思考」，為公眾、業界和政策制定者提供了極具價值的討論基礎。後續的看點，正在於香港社會能否凝聚共識，借此「契機」真正推動制度變革，迎接零售業乃至更廣泛經濟領域的新挑戰。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠主席。



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