議員來稿．洪錦鉉｜要讓青年樂於表達、樂於生活、樂於建設

來稿作者：洪錦鉉議員



「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來。」——在香港回歸25周年暨第六屆特別行政區就職典禮上，國家主席習近平發表了關於香港青年的重要講話，指導我們探討和踐行香港的青年工作。



立法會選舉委員會界洪錦鉉。（夏家朗攝）

三個「樂」是港青政策座標

早前，筆者受在20年前參與創立的觀塘區青年團體「青年觀塘」之邀，出席「樂在．觀塘」社區建設日的活動。現場氣氛熱烈，青年們以音樂、手作、縫紉、木工等多元形式展現創意與熱情，更令人感動的是，他們不是被動參與，而是主動策劃、帶領、執行——這已非一般社福活動，而是一場由青年主導、社區建設的「社會實踐」。

筆者有感即興以「樂在．觀塘」的「樂」字的三個不同讀音為致詞的綱領，點出青年工作的三重意義：音樂之「樂」、快樂之「樂」、敬業樂業之「樂」。這三個「樂」，不僅是活動的靈魂，更是香港青年政策應當堅守的座標。

第一個樂：讓青年聲音被聽見

音樂之「樂」，讓青年聲音被聽見。香港特區政府重視青年聲音，在地區設立不同的青年委員會吸納青年聲音；也推出青年委員自薦計劃，第九期計劃參與委員會的數目為28個，涵蓋多個不同政策範疇，為吸納更多青年參與公共事務，加強他們與政府的互動互信。

筆者一直鼓勵青年朋友把握機會參與計劃，努力讓自己的聲音被聽到。在「樂在．觀塘」的舞台上，青年不是被安排的表演者，而是創作的主體。他們用吉他、鼓、歌唱、才藝表演，把社區故事、生活觀察、社會關懷轉化為藝術語言。這正是青年工作的第一重價值：賦予青年「表達權」。「青年觀塘」透過音樂、藝術、社區參與，讓青年自我代表，主動設計，是公民能力的鍛鍊。

第二個樂：以眾人之樂為樂

第二重「樂」，是快樂之「樂」，快樂不是奢侈品，而是社會責任。北宋范仲淹的《岳陽樓記》中的名言「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」，這種「先公後私」的利他奉獻精神是仁人志士應有的情操。青年工作者樂見青年朋友有發展，有成就，青出於藍勝於藍，也樂見他們生活快樂。有志服務地區的青年朋友以眾人之樂為樂，如此，香港必不乏有接地氣的政治人才。

青年觀塘的「樂在．觀塘」活動設計，不只着重「技能培訓」或「職業導向」，更強調「快樂體驗」。縫製Tote Bag、木工製作小凳、社區探險——這些活動看似「輕鬆」，實則深具社會意義。我們不願看到青年的快樂成稀缺資源，更不能將青年視為「問題」或「負擔」，他們需要被尊重、被接納、被賦予意義。

青年觀塘的「快樂哲學」提醒我們：政府的責任，不只是提供就業、住房、教育，更要創造「讓青年能笑出來」的空間。快樂不是奢侈，而是社會健康的指標；不是結果，而是過程。當青年能自在地笑、自由地玩、自主地創，他們才會願意留下、願意投入、願意建設。

第三個樂：為所愛的土地奮鬥

第三重「樂」，是「敬業樂業」的樂。這是最深層的「樂」——讓青年從「被動」轉為「主動」，具有主動歸屬感。「樂在．觀塘」想讓青年欣賞自己，欣賞觀塘。當青年開始欣賞自己生活的社區，他們便會從「想離開」轉為「想改變」；從「抱怨」轉為「參與」；從「被動接受」轉為「主動創造」。

青年工作的終極目標是讓青年愛上自己的土地，進而願意為它奮鬥。青年工作，不是「做給人看」，而是「為未來做」。青年觀塘的成立就是為了觀塘的青年，其可貴之處，在於它不是「做給人看」，而是「為未來做」。從「縫紉木工」的實用技能，到「國際交流」的全球視野——每一項活動都緊扣青年成長的真實需求，每一筆資源都投入在青年能力的長期累積。

香港的未來，不在高樓大廈，而在青年心中。當我們談論「青年發展」，不應只談「就業率」或「創業數字」，更應談「歸屬感」、「創造力」、「參與度」。「樂在．觀塘」的「樂」，樂在青年，樂在香港的未來。青年工作不是政績工程，不是形象包裝，而是城市永續發展的根基。當青年能以音樂表達、以快樂生活、以熱愛建設，香港才真正有未來。

作者洪錦鉉是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯常務執委/工商發言人，城市智庫主席。



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