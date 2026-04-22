議員來稿．李浩然｜價值觀教育新里程　培育德才兼備新一代

來稿作者：李浩然



教育局近日發布《價值觀教育課程架構》（2026），由我擔任主席的價值觀教育常務委員會編訂，以「立根中華、聯通世界、擁抱未來」為總體方向，目的是學校推動價值觀教育課程的總體方向、內容重點、課程規劃與實施策略等作出指引，並就各學習階段提出對學生的學習期望建議，貫通各學習領域、科目及全方位學習。



作者李浩然是第八屆立法會選舉委員會界別議員，課程發展議會價值觀教育常務委員會主席。（梁鵬威攝）

根據社會需要優化價值觀培育方式

培育學生具備正確的價值觀和態度，是香港教育界的主軸之一。早在2001年課程改革前，教育局已就不同價值觀教育的跨課程範疇提供各項指引，課程發展議會同年發布的《學會學習——課程發展路向》報告亦明確指出德育及公民教育作為學校四個關鍵項目之一。

2008年，政府推出《德育及公民教育課程架構》，指出德育及公民教育是全人教育的重要元素。政府在2017年成立了「學校課程檢討專題小組」整體檢討課程，專責小組在2020年發表的最後報告中強調優先推動價值觀教育，教育局轄下的課程發展議會同年成立「價值觀教育常務委員會」，督導和推動價值觀教育的優化工作。

價值觀教育常務委員會參考了《德育及公民教育課程架構》（2008），在中小學推行《價值觀教育課程架構（試行版）》（2021），經過數年的學校實踐經驗和意見和其他課程的更新，最終完成編訂《價值觀教育課程架構》（2026）。

提出12項價值觀教育融入校本課程

我們一直因應社會發展和學習成長需要的轉變，持續優化首要培育學生的價值觀和態度，並配合愛國主義教育的推展。現時《價值觀教育課程架構》（2026）提出12個首要價值觀和態度作為推動價值觀教育的方向，包括「堅毅」、「尊重他人」、「責任感」、「國民身份認同」、「承擔精神」、「誠信」、「仁愛」、「守法」、「同理心」、「勤勞」、「團結」和「孝親」，具有互動關係，涵蓋了個人、家庭、學校、社交、社會、國家及世界層面，貫通價值觀教育各跨課程範疇的內容，構成律己、待人、行事和處世的準則。

事實上，自2021年推出《價值觀教育課程架構（試行版）》以來，香港學校已把價值觀教育融入校本課程和學校發展計劃當中。價值觀教育是全校上下共同承擔的責任，學校可依循「中央課程、校本規劃」原則，按照每間學校的辦學宗旨、學校情況和學生需要，發展配合中央課程宗旨和理念的校本價值觀教育課程。學校在推展價值觀教育時，可將各項價值觀和態度相互協同，例如在「國民身份認同」中加入「責任感」和「承擔精神」，引導學生明白身為中國人有保家衛國的責任。同時，價值觀的教學須要與日常生活緊密結合，潤物細無聲地建立正確價值觀和態度，使學生在離開課堂後仍能將所學所得付諸實踐。

必須學校、家庭、公眾共同推進

價值觀教育作為重要而持續的工作，須要學校教育、家庭教育和公眾教育三者共同推進，以社會總動員模式營造有利風氣，多管齊下培育德才兼備的社會棟樑。家長可以與子女建立良好的溝通，了解子女在日常生活遇到的壓力與挑戰，及時給予指導和支持，並配合學校推行價值觀教育的工作。我亦鼓勵學校、教師、家長和同學積極響應不同政府部門、委員會、社會企業等舉辦的活動，善用社會資源參與價值觀教育的發展。

總括而言，《價值觀教育課程架構》（2026）的正式推出，標誌着香港價值觀教育邁向更系統化的新里程碑。在「立根中華、聯通世界、擁抱未來」的總體方向指引下，通過12個首要價值觀和態度的相互協同，我們有信心讓每一位學生在成長過程中逐步建立正確的價值觀和態度，為個人、家庭、社會、國家以至世界貢獻力量。展望未來，政府、教育界與社會各界將繼續攜手合作，以更創新、更具成效的方式推動價值觀教育，共同培育出一代具備中華文化根基、國際視野與未來能力的優秀青年，為國家和香港的長遠發展注入源源不絕的動力。

作者李浩然是第八屆立法會選舉委員會界別議員，課程發展議會價值觀教育常務委員會主席。



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