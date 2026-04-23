來稿｜加速培訓建造業技術人才迫在眉睫

來稿作者：魏小麟



當前，香港正闊步邁入由治及興的新階段，國家「十五五」規劃綱要明確賦予香港加快北部都會區建設的重大使命，北都九個新發展區中，四個區域的土地平整與基礎設施工程已全面啟動、如火如荼推進。建設提速的號角已然吹響，人力資源保障作為推動工程落地的核心支撐，成為牽動北部都會區發展全局的關鍵環節。建造業作為北都建設的基礎性、先導性產業，技術人才隊伍的穩定供給，直接決定工程建設進度與品質安全。作為深耕建造業技術工人培訓一線的機構，我們深知，加速推進各類技術人才培育，既是服務國家戰略與香港發展的神聖使命，更是應對行業需求的緊迫任務，亦是我們義不容辭的時代責任。



服務大局、夯實根基

踐行服務發展神聖使命

當前，香港特區全面對接國家「十五五」規劃，全力推進本地首個五年規劃編制工作，北部都會區作為香港長遠發展的核心引擎，佔香港約三分之一土地面積與規劃人口，其建設成效直接關係香港高質量發展全局。夏寶龍主任在全民國家安全教育日上強調，要突出北部都會區建設重點，以教育科技為牽引，推動產學研協同與人才一體化發展，為香港建造業人才培育指明了前進方向。

萬丈高樓平地起，城市發展靠根基。每一位技藝精湛的建造業技術工人，都是支撐北部都會區崛起的堅實脊樑；每一次專業技能的傳授，都是為香港未來發展夯基立柱。香港善美建築工友之家始終紮根行業、服務工友，肩負着為香港城市建設輸送專業技術力量的根本職責。當看到一批批學員從技能入門到獨當一面，用雙手與汗水參與家園建設，我們更加篤定，所從事的人才培養事業，是將個體奮鬥、機構使命融入國家發展大局的生動實踐，更是以實際行動助力香港由治及興的莊嚴踐諾，這份使命神聖而光榮。

缺口凸顯、時不我待

肩負應對挑戰緊迫任務

香港建造業議會於2026年4月10日發佈最新《建造工程量預測》《建造業人力預測》，披露的行業數據為我們敲響了人才儲備的警鐘：未來五年，香港全港建造業總工程量將持續攀升至3050億至3600億港元，技術工人供需缺口將呈現爆發式擴大態勢，從2026年的1萬至1.5萬人，急劇增至2030年的4.5萬至5萬人。這意味着，短短五年後，建造業每四個技術崗位就有一個面臨無人可聘的困境。

隨着北部都會區土地開發、鐵路交通等重大工程加速推進，加之組裝合成建築法（MiC）、建築信息模擬（BIM）等新技術全面普及，機械操作、索具作業、機電安裝等核心工種的人才缺口將進一步放大。培養一名合格的建造業技術人才，需要系統的課程教學與紮實的實操磨煉，周期長、任務重。若我們不能立即行動、爭分奪秒抓培訓，後續必將引發人才斷層危機，進而導致工程工期延滯、建設成本攀升、工程品質難保，嚴重製約北部都會區建設進程。形勢逼人、時不我待，加速技術人才培訓已是刻不容緩。

培訓先行、篤行不怠

扛起培育人才時代責任

作為建造業技術人才培養的前沿陣地，我們身處人才供給第一關口，必須主動擔當、盡責作為，全力以赴破解行業人才難題。

一是聚力擴規模，暢通人才入行渠道。近年來，特區政府持續加大行業培訓投入，建造業議會獲撥款10億元擴增培訓名額，年度培訓名額從6,000個提升至近10,000個，但仍難以匹配未來五年爆發性的人力需求。我們要充分用好政府扶持政策與培訓資助，深挖培訓潛力、拓寬招生覆蓋面，吸引更多有志青年投身建造業，尤其助力內地來港青年、基層鄉親掌握一技之長，打通就業與行業人才輸送雙向通道。

二是全力提品質，對接行業創新需求。當下香港建造業正邁向「創新、專業、年青」的2.0時代，組裝合成建築法、機電裝備合成法（MiMEP）、智慧建造等新技術新工藝廣泛應用，對技術工人綜合素質提出更高要求。我們要緊跟行業發展趨勢，優化課程體系、創新教學模式，將創科元素全面融入技能培訓，着力培育兼具傳統技藝與現代技術的複合型人才，契合高品質工程建設需要。

三是着力促轉型，提升工友就業競爭力。對照發展局「一專多能、技能提升」的培訓要求，我們要積極優化課程佈局，開設多元化技能提升課程，幫助在職建造工友突破技能瓶頸、掌握多項專業技藝，增強崗位適應力與職業競爭力，推動行業從業人員整體素質迭代升級。

四是致力育新血，扭轉行業社會印象。針對社會對建造業「勞苦、環境差」的刻板印象，我們要主動深入校園、社區及鄉親團體，全方位展示建造業的技術價值、發展前景與穩定就業回報，引導更多年輕人認識建造業、選擇建造業，為行業持續注入新生力量。

香港由治及興的新征程全面開啟，北部都會區建設的時代大幕已然拉開。香港善美建築工友之家將始終牢記使命、不忘初心，決不滿足於既有成績，緊扣行業發展與人才需求痛點，以時不我待的緊迫感、責無旁貸的擔當感，全身心投入建造業技術人才培訓事業，持續為香港建造業輸送高素質技術力量，為北部都會區建設提速增效、為香港長遠繁榮穩定、為國家「十五五」規劃落地落實，貢獻全部力量！

作者魏小麟是香港善美建築工友之家主席。



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