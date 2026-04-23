來稿｜幼教流失潮下的「孫子兵法」

來稿作者：温志倫



日前教育局向立法會特別財委會提交報告，年資5年以下及15年以上的資淺及資深教師，本學年的流失數字同樣仍然高企。尤其是今年度新聘幼師人數，更不敷彌補年內離職的資淺幼師。不少教育界人士認為，現時教學工作壓力持續加重、行業專業規範與要求不斷提升，都是導致教師離職的主要原因。或許有人會問，準幼教究竟能否彌補相關的職位空缺呢？隨着培訓幼師的大專院校愈來愈多，相信不會形成人手短缺的情況。核心關鍵在於如何紓緩前線教師工作壓力、持續優化行業專業發展，從根源改善業內環境，方為切實治本之策。



「上下同欲者勝」

本港出生率持續偏低，幼稚園普遍都面對縮班殺校的壓力。在這個困局中，既會有招生的壓力，同時業界對新任教師的專業能力、教學素養要求嚴格，期望新入職老師盡快具備與資深教師相若的教學質素，無形中加重新教師適應壓力。因此，學校管理層務必積極優化幼兒教育質素、穩定教學團隊，方能保障學童學習福祉。《孫子兵法》有言：「令民與上同意也」，就是要上下同心、齊心共渡難關。

面對行業困境，上司要讓下屬明白學校的發展和安排，下屬亦需要多一分的理解和支持。畢竟，剛畢業或工作年資較淺的老師，未必能夠理解學校所面對的困難和挑戰。校方不妨善用數字和數據分析，說明收生的情況與就業的關係，讓雙方能夠提早達成更有效的方案。長遠有助減低學校流失教師的機會，既可保就業，亦可減低處理合約時所帶來的衝擊。

「實而備之強而避之」

正所謂：家有一老，如有一寶。每間學校的資深老師，就是學校所擁有的寶物。在這個艱難的時刻，隨學生人數下降，學校資助額亦有所減少，對資深教師來說，資深教師面對減薪、優化人手等情況愈趨普遍。當然雙方在續約前，能夠達成一個雙方滿意的薪酬更為理想。業界亦可參考《孫子兵法》中「實而備之，強而避之」的智慧。

面對外在競爭日趨激烈、專業門檻不斷提高的環境，優先留住經驗豐富、對學校有歸屬感、長期默默付出的資深教師，才是穩定教育質素的關鍵。校內若有晉升的空間，可多鼓勵資深教師晉升。這些資深教師，亦要明白社會的轉變對教師的專業要求亦有所提升。他們亦需要與時並進，才能保持教育的專業能力。

設立監察獎罰分明

當學生人數銳減，縮班殺校便屬於普遍現象。以校本角度來說，應設立相關的監察系統，避免權力過度集中而產生對前線教師的巨大壓力。同時，建議教育局透過學校定期提交的教師人事變動報告、校園電子教師管理平台，持續監察各校教學團隊穩定狀況。

若有學校持續或突然出現大幅度的教師離職，局方應主動加入調查，以避免不幸的事件發生。與此同時，亦可加入有愛校園或管理層等的嘉許計劃，表揚一些教師團隊穩定的學校。正如國家主席習近平強調教育的根本任務是立德樹人，無論是哪一個職位也要以身作則，用心做好教育。穩定的教師團隊，才是孩子的福氣。

作者温志倫是香港教育工作者聯會理事、香港政協青年聯會政策研究及培訓委員會副主任。



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