來稿｜日本右翼政客在瘋狂「賭國運」

來稿作者：楊華勇



近期，日本政壇一些勢力，特別是以高市早苗為代表的右翼政客，其一系列言行和日本政府的相關舉動，不僅嚴重背離了和平、發展的時代潮流，更展現出一種不負責任的、危險的「賭國運」傾向，對中日關係、地區乃至世界的和平穩定構成了嚴峻挑戰，其行為必須引起包括日本國內有識之士在內的國際社會高度警惕。



「賭」歷史：公然美化侵略，無視亞洲人民感情

高市早苗等右翼政客頻繁參拜供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社，絕非簡單的個人信仰或文化傳統問題。靖國神社的本質是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵。在「二戰」結束近80年、世界反法西斯戰爭勝利紀念日之際，日本現任內閣要員執意進行此類參拜，是對國際正義的公然挑釁，是對遭受過日本軍國主義侵略的亞洲各國人民感情的嚴重傷害，更是對日本國內和平憲法精神的公然踐踏。

這種對侵略歷史的公然美化和對戰爭責任的無恥回避，絕非政治人物的個人行為，它反映了一股試圖歪曲歷史、為軍國主義招魂的逆流正在日本政壇湧動。忘記歷史就意味着背叛，否認罪責就意味着重犯。一個不能正確、深刻反省自身侵略歷史的國家，其未來的走向必然令人憂慮。這種錯誤的歷史觀，是其一系列危險行徑的思想溫床，也是其敢於「賭國運」的畸形心理基礎。

「賭」武力：加速軍備擴張，破壞亞太和平穩定

擴軍強武與突破和平憲法，是危險路線的具體實踐。從在靠近中國的地區秘密部署遠端導彈，到尋求並已開始獲得如「戰斧」等進攻性武器，再到加速推進「修憲」議程企圖徹底擺脫戰後體制束縛，日本一系列動作標誌着其防衛政策正在發生質變，正加速掙脫「專守防衛」的框架，向着擁有所謂「反擊能力」（實為進攻能力）的軍事大國目標狂奔。

這種以虛構的、被刻意渲染的「周邊威脅」為藉口，大幅提升軍備水準、擴張軍事力量的行為，嚴重背離了戰後日本長期標榜的和平發展道路，是對亞太地區來之不易的和平穩定局面的直接衝擊。特別是其軍事部署和演習活動，刻意針對中國，並頻頻在台灣海峽、南海等區域展示軍事存在，與美國等域外勢力加強軍事勾連，其矛頭所指，昭然若揭。

「賭」主權：渲染「台海有事」，公然挑釁中國

台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。中國政府始終堅持一個中國原則，台灣是中國領土不可分割的一部分。日本一些政客公然渲染「台灣有事就是日本有事」，與台保持非官方往來甚至企圖進行軍事勾連，其軍艦以極具挑釁性的方式通過台灣海峽，這些行為嚴重違反一個中國原則和中日四個政治文件精神，是對中國主權和領土完整的嚴重挑釁，是對國際法和國際關係基本準則的公然違背。

台灣海峽的和平穩定，必須也必然建立在堅持一個中國原則、反對「台獨」分裂活動的基礎之上。日本右翼勢力在台灣問題上的錯誤和危險言行，是在玩火。中國政府有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力捍衛國家主權和領土完整。任何企圖分裂中國的圖謀都絕不會得逞，任何在台灣問題上挑釁中國的行為，都必將遭到中國的堅決反制和挫敗。

「賭」民意：轉移內政失利，置國民於險境

值得注意的是，日本右翼政客的激進政策在日本國內並非沒有爭議。近期日本地方選舉中，自民黨在多個傳統票倉的失利，某種程度上反映了民眾對脫離民生、熱衷地緣對抗的右翼路線的疑慮和不滿。然而，高市早苗等人卻試圖通過製造外部緊張、煽動民族主義來凝聚支持，這種「賭國運」式的政治操弄，是將全體日本國民的福祉捆綁在其危險的政治議程之上。

歷史已經證明，將國家命運寄託於軍事擴張和對外挑釁，最終只會帶來災難性的後果。日本軍國主義發動的侵略戰爭，曾給亞洲各國人民帶來深重苦難，也使日本自身付出了慘痛代價。前事不忘，後事之師。日本當前最需要的，是深刻汲取歷史教訓，堅持走和平發展道路，同亞洲鄰國發展友好合作關係，而非重走以鄰為壑、甚至企圖武力擴張的老路。任何逆時代潮流、違背地區人民共同願望的企圖，都不可能得逞，最終只會讓日本自身陷入孤立和危險的境地。

「賭」未來：逆時代潮流而動，終將陷入孤立

面對日方的挑釁行為和危險動向，中國政府的立場是明確、堅定且一貫的。中國堅持走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策，但同時，中國維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，中國軍隊捍衛國家領土完整和海洋權益的能力不斷增強。對於日本艦機的挑釁行為，中國人民解放軍依法依規進行跟監警戒，並採取堅決、專業、有力的措施實施有效規制和管控，這充分展現了中國軍隊維護國家主權安全的堅強意志和強大能力。

中國政府始終致力於通過對話協商解決與鄰國間的分歧，推動構建契合新時代要求的中日關係。但這需要日方相向而行，必須恪守中日四個政治檔原則和精神，切實重信守諾，在歷史、台灣等重大原則問題上謹言慎行，停止一切損害中國主權、安全和發展利益的行為，停止為地區和平穩定製造麻煩。

和平與發展是當今時代的主題，也是各國人民的共同心願。中日作為重要鄰邦，和則兩利，鬥則俱傷。敦促日本某些政治勢力，勿要沉迷於危險的「賭國運」幻想，勿要在背離和平、挑釁鄰國的錯誤道路上越走越遠。中國人民熱愛和平，但絕不懼怕任何挑釁。在中國共產黨的堅強領導下，任何企圖阻礙中華民族偉大復興的陰謀都不可能得逞，任何威脅中國主權和領土完整的行徑都必將以失敗告終。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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