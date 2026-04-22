劉慧卿｜監獄擠迫與人道管理——從一封與懲教署的往返書信談起

來稿作者：劉慧卿太平紳士



在現代公民社會中，市民與政府部門之間的書信往來，往往是衡量公共行政透明度與問責制的一把尺。近日，筆者就本港監獄擠迫問題及在囚人士待遇，致函懲教署署長黃國興先生。隨後接獲署方代為回覆的信件，雖然詳述了現行的行政措施，卻也引發了我對目前懲教制度在面對日益嚴峻的超收壓力時，如何落實人道管理的一點思考。



極端高溫將令擠迫囚倉變「蒸籠」

根據懲教署2025年的工作回顧，本港監獄的平均每日還押人口創下25年來的新高。筆者在信中特別指出，部分院所如東頭懲教所的收容率竟高達146%，赤柱監獄及大欖女子懲教所亦分別達132%及125%。

這些數字背後並非冷冰冰的統計，而是真實的生活困境。以羅湖懲教所為例，據聞當在囚人士過多時，原本設計放置12張床的囚倉，在高峰期需加至16張床，令床與床之間只有不足一尺之隔。在如此狹小的環境下，一旦有囚友患上傳染病，病菌即迅速蔓延。

每當炎夏到來，極端高溫將令擠迫的囚倉變成「蒸籠」。在缺乏足夠空間與空氣流通的環境下，過度擠迫不僅令汗水與異味充斥，更大大增加了疾病傳播的風險，這對在囚人士的身體與心理健康都是極大的折磨。此外，擠迫問題也見於院所工場，一度需要四名囚友擠在一張一呎半乘一呎半的木枱上摺信封，工作多時後都感到手腳痠痛。這不僅是空間問題，更是基本人權與健康權益的挑戰。

更重要的是，監獄嚴重擠迫是一個雙向的傷害。這不僅影響在囚人士的安危與尊嚴，亦對長期在這種高壓、侷促且高溫環境下工作的懲教職員造成身心健康的負面影響，增加他們的工作壓力和情緒負擔。

署方回應秉持程序正義但較保守

在接獲署方的回覆時，筆者感受到了公務體系的專業。署方強調正積極部署將部分收容額轉為接收還押人士，並列舉了具體的消暑改善工程，包括在赤柱監獄安裝通風效能更佳的新式閘門及窗戶，並增設大型工業扇等。

署方在信中表示，已在各院所安裝了逾17,500部風扇，並應用隔熱膜及製冷塗層。這種願意就具體設施改善作出交代、而非單純機械式否定的態度，是官民互信的基礎。然而，面對即將到來的極端酷熱，現有的改善進度是否足以應付？署方是否應更進一步，考慮在環境最惡劣的囚倉安裝冷氣機？對於筆者建議增加探訪次數以緩解在囚人士的壓抑感，以及從源頭減少判監人數等建議，署方的回覆顯得較為保守，僅表示會「適時檢視」。

建議主動出擊檢視人道管理細節

懲教工作的核心目標是「懲」與「教」。除了硬件設施，更需要社會的接納與理解。面對監獄飽和與炎熱天氣的雙重夾擊，署方必須採取更多有效措施，確保監獄生活不會變得難以忍受。筆者認為黃署長及署方必須採取更主動的姿態：

1. 主動向司法及執法部門反映實況：懲教署作為監管機構，最清楚院所超收對管理、衞生及室內溫度帶來的極端壓力。署方應主動向執法部門（如警方及入境處）及司法部門反映超收的嚴重性，商討協作方法，以從源頭紓緩壓力。例如，能否加快審訊程序以縮短還押時間？或針對輕微犯事者多考慮非監禁刑罰，以騰出空間改善環境？

2. 加快遣返程序與反思政策：目前監獄內有不少是內地黑工或逾期居留人士。筆者建議署方應促請相關部門盡快將這類人士遣返。參考以往採用的「即捕即解」政策，當時的效率遠高於現狀。後來政策改變，美其名是要「懲罰」被捕者（先監禁後遣返），但現況顯示，在監獄嚴重超收、資源極度緊張的情況下，這種做法實際上是變相「懲罰」了香港人，浪費公帑之餘也讓本港監獄環境持續惡化。再者，建議署方也可探討電子監控等替代方案，從源頭減少入獄人數，而非僅在「牆內」不斷加床，令居住環境持續惡化。

3. 人道管理的細節化與抗暑措施：通風與冷卻設備固然重要，但心理健康亦不容忽視，過度擁擠會提高暴力與紀律風險，署方應考慮更多創新與人性化的做法。例如，在極端酷熱天氣下，是否能進一步改善室內通風、考慮安裝冷氣、增加洗澡次數或提供更多防暑補給？同時，署方應審慎檢視「隔離囚禁」的必要性，避免在惡劣環境下對囚友造成額外的身心傷害，也要確保其不被誤用為懲罰手段。

每一次誠摯溝通都是進步的契機

一封電郵、一個回覆，看似微不足道，卻是公共治理中細微而真實的互動。透過這次與懲教署的溝通，筆者看到了署方應對酷熱與擠迫的努力，但也體會到在囚人口結構改變帶來的結構性挑戰。

炎炎夏日將至，我們期待懲教署能展現更多人道關懷，確保每一位在囚人士，以及在崗位上辛勤工作的懲教職員，在狹小的空間中仍能享有基本的尊重與安全。

作者劉慧卿太平紳士，前民主黨立法會議員，長期關注公共政策、人權及社會公義。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

