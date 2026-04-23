議員來稿．黃永威｜香港建設境外國家製造業創新中心賦能科技自強

來稿作者：黃永威議員



本年度《財政預算案》宣佈，預留約 2.2 億元在香港建設首個境外的國家製造業創新中心，目標是促進關鍵技術突破、推動成果產業化和匯聚國際人才。中心將落戶元朗創新園微電子中心大樓，可以預期將成為北部都會區最重要的核心科研基建之一。



作者黃永威是第八屆立法會功能界別（工業界（第一））議員。

香港是被低估的「電子王國」

過去逾半世紀，在本地業界默默耕耘下，電子業已成為香港最大的產品出口行業，佔總出口額超過七成，當中大部分屬於電訊設備、半導體等電腦高科技產品。根據香港貿易發展局的資料，香港更是 2024 年全球最大的集成電路出口地，以及全球第二大的智能手機和電腦零部件出口地。不過，這一成就一直不為廣大社會認知，直到 2024 年香港微電子研發院成立，明確體現特區政府的重視，也為業界未來持續升級轉型打下了強心針。

被選為國家半導體攻堅陣地

事實上，近年國家加快建設科技強國，推動人工智能發展，但在嚴峻的地緣政治博弈下，個別關鍵零件和技術轉移遭到西方無理封鎖，達致長遠的戰略技術自主已成為當務之急。《十五五規劃綱要》明確提出「推進電子信息、機械裝備等全產業鏈創新，發展高端、短缺產品，加快突破關鍵零部件、元器件和專用材料」，而國家工業和信息化部本週初也指出，今年集成電路、高端電子裝備等領域取得技術突破，下一步將深入落實穩增長行動方案。由此可見，國家選擇香港作為首個境外國家製造業創新中心和半導體技術的「攻堅」陣地，體現了對香港作為國際創科中心的高度信任和支持，具有極高的戰略意義。

打通研發到量產全鏈條

中心要取得成功，關鍵是發揮企業主導、協同共進，推動政、產、學、研、用深度融合，打通研發、中試到產業化的「全鏈條」。一直以來，本地電子業界面對成本高企的挑戰，皆因半導體研發往往涉及龐大資金投入，且開發週期長，對高端人才存在剛性需求。政府表示，中心將可作為綜合性研發和中試基礎設施，提供從初始設計到量產的全週期服務，而初期先進設備也會對企業和其他機構開放，部分解決了上述業界面對的挑戰。

此外，知識產權是新質生產力最重要的價值載體，中心構建專利池和知識產權營運平台，將可結合「香港智造」和創意，促進技術轉移和研發成果轉化，創造龐大的經濟效益。

期望當局加快國家製造業創新中心的建設，積極引進龍頭企業和頂尖人才，進一步發揮香港在半導體技術研發領域的優勢，為國家實現高質量發展、科技自立自強作出貢獻。

作者黃永威是第八屆立法會功能界別（工業界（第一））議員，經民聯成員。



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