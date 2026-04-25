來稿｜日本社會的「精緻工藝」

來稿作者：陳文坪



到日本旅遊，相信訪客都能從旅途中的所見所聞獲得不少增益。



舊建築是另一道文化風景

札幌小樽（Sapporo Otaru）位於日本北海道西海岸的港口都市。小樽運河已有百年歷史，1986年運河停止運作後，改為觀光旅遊，運河旁的倉庫被賦予新的使命，因而孕育出現在的美術館、餐館、畫廊、工藝品店鋪，吸引許多訪客慕名而來。

小樽還有一條舊鐵道走廊。隨着新一代列車的通行，當地政府並沒有給予拆除，而是加以保留，這條鐵道已成為懷舊文化的一部分。可見，有時舊建築物、舊設施並非要急着拆除，留下它成了另一道風景，也為旅遊業提供更豐富的可持續資源。

巧克力生產工藝吸引遊客

「白雪戀人」是日本北海道生產的朱古力。不但名字優雅，還名揚海外。其企業更是把園區打造似夢幻仙境般引人入勝。園區設有博物館，介紹巧克力的誕生與發展里程碑，讓人們從中了解這一產品的靈魂人物，以及巧克力不同時期蛻變與升華的過程，館內設有互動區，訪客受益良多。

而白雪戀人的生產與製作過程開放給訪客參觀，可一睹這「戀人」從開始製作到一片片包裝的整個過程，讓人深入其境，近距離觀看。因此，每天都有許多訪客到園區一窺秘密。現場還有自動化實時計算當天生產的數量，並且將這一數字呈現在屏幕上。讓訪客見證巧克力的整個生產過程。

這一做法，即便你不愛吃巧克力，也會被這一製作過程的工藝慢慢吸引，或許這是讓「白雪戀人」更受消費者喜愛的因素，也達到名揚四方的初衷。

精緻動漫遊戲推陳出新

而說起玩偶、動漫遊戲，相信許多人並不陌生。如Hello Kitty吉蒂貓、Doraemon多啦A夢或小叮噹、Pikachu皮卡丘等，這些越來越精緻的創作都是來自日本經久不衰的產品。過去三十年來不斷推陳出新，魅力無限；而精靈寶可夢更是帶給動漫遊戲邁向另一個境界的佐證。

動漫在日本各大商場都設有專區，新潮產品不時推出，購買者絡繹不絕。在秋葉原（Akihabara），動漫產業規模龐大，整棟大樓被動漫產品闢設為商場銷售。足見這一產業生生不息、創新力強大、發展前景良好。

公共空間體現國民素質

走在日本的大街小巷，無論是東京都，抑或北海道，門前屋後，沒有隨意堆積雜物，清潔整齊，衞生程度一樣好。無論小餐飲店，還是百貨公司，即便山頂景區，衞生清潔度都令人滿意。

寸土寸金的日本，充分發揮創意，充分利用空間。如廁所洗手盆，直接與抽水箱相連，如廁沖水時，水直接流在抽水箱蓋（洗手盆）上，方便洗手，又直接倒入水箱節省用水。也可節省空間另裝洗手盆。還有，加油站採用「空中」導管加油，整個加油站採用「無柱」方式，不斷省卻加油站常規的「箱柱」設置，也讓駕車者無論從哪邊加油都方便。既充分利用空間，也節省許多資源。

日本的公共場所，甚至洗手間，都沒有放置垃圾桶，卻保持得乾乾淨淨，體現出一個國家的教育水平、國民素質。相比在其他國家/地區出行，在日本，找廁所相對容易得多，但找垃圾桶丟垃圾比找廁所難許多。自己須把垃圾收在袋子再到有垃圾桶分類的地方才放進桶裏。日本社會的一些好習慣也值得學習。如垃圾分類（家中至少有兩至三個不同垃圾桶）、服務精神、排隊靜候、二手煙管制、說話音量（客廳裝有測音器）等等。

家庭是社會最小的單位，但與社會文明息息相關。從家中做起，從養成良好習慣開始，人人都能對文明社會做出相應的進步與改變。見微知著，看日本社會、企業、家庭在一些生活細節中，所投射出的精緻工藝，既是一種文化，也是文明的力量。香港、新加坡土地寸土寸金，日本的一些良規、空間節省等點子，政策制定者應多參考與借鑑。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



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