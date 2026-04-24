仲點論政｜發行債券有益於長遠經濟發展

仲點論政｜劉仲恒醫生

不少人在個人理財方面相當謹慎，除了置業外很少舉債。「債」這個字對很多人而言頗為負面，但政府債券卻是另一回事。即使財政穩健如香港特區，政府亦會推出機構債券和零售債券發行計劃，旨在促進本地債券市場的進一步和持續發展。



我們看好某一門生意的前景，便會投資其中，期望獲取回報。從本質而言，政府債券就是投資者向政府提供貸款，「打本」予政府「做生意」。購買政府債券，即在約定期限內將資金借予政府，而作為回報，政府會在債券存續期內支付利息，並於到期時歸還本金。

從經濟學角度看，政府債券在經濟中扮演至關重要的角色，是公共財政和投資策略的基石。投資須考慮風險，而政府債券風險相對較低，因而為追求穩定性的投資者提供了一個避風港，尤其在經濟不確定的時期。在美國，截至2023年，美國國債流通在外的規模超過23萬億美元，可見政府債券確實很有市場，獲得眾多投資者的信任。

當然，政府債券亦因具備實際功能而有其存在價值。首先，政府債券可為大型公共項目提供資金。事實可見，不少政府發行債券所籌得的資金，均用於高速公路、橋樑和公共交通系統等大型基礎設施。這些項目對國家或地區的發展十分重要，一旦落實，能夠創造就業機會並刺激經濟發展，我們的北部都會區便是一個好例子。

其次，發行政府債券亦可穩定金融市場。在經濟動盪時期，不少投資者的資金會轉向政府債券。因此，政府債券作為一種安全的投資選擇，其穩定性有助防止金融市場出現恐慌性拋售，從而為經濟提供緩衝。再者，由於政府債券利率一般較低，從而可以釋放「影響力」，在市場上降低企業的借貸成本。這便可間接鼓勵企業擴張、研發和創新，從而推動整體經濟增長。

發行政府債券的成功例子不少。2009年，美國政府為應對金融危機，通過《美國復蘇與再投資法案》發行債券，為多項復蘇計劃提供資金。這些投資不僅有助穩定經濟，還通過改善基礎設施和教育，為長期增長奠定基礎。另一個倚重政府債券的國家是日本，日本政府相當依賴債券為公共債務融資，在應對經濟挑戰的同時，亦有助實現經濟增長。截至2023年，日本政府債券規模已超過國民生產總值的200%。

所以說，聞「債」色變實無必要。發行政府債券在很多情況下是長遠經濟發展的核心部份，只要過程謹慎，充分考慮潛在風險即可。若發債是為了推動對社會和經濟發展至為關鍵的項目，就更為值得。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



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