地球之友｜會「呼吸」的建築——創新建材ESM問世

來稿作者：洪藹誠博士



建築領域是全球碳排放的主要來源之一，佔全球溫室氣體排放總量近40%。其中，最常使用的建築材料——混凝土，約佔全球碳排放量的8%。隨着世界各國致力於尋求應對氣候變化的解決方案，開發和應用可持續建築材料顯得尤為重要。



混凝土至今仍是建築業的基礎材料。然而，其生產過程對環境影響巨大。生產混凝土需要將石灰石和其他原材料加熱到極高的溫度，這不僅消耗大量能源，還釋放大量二氧化碳。每生產一立方米混凝土，大約會排放200至500公斤的二氧化碳。此外，混凝土通常需要數週才能完全凝固，往往導致施工延誤及成本增加。

「酵素結構材料」清潔快速

美國麻薩諸塞州伍斯特理工學院（Worcester Polytechnic Institute）的研究團隊開發了一種可能改變建築方式的新方法。研究人員研發出一種名為「酵素結構材料」（Enzymatic Structural Material，ESM）的新材料，它比傳統混凝土更清潔、生產更快速，並能直接從大氣中捕捉和儲存二氧化碳。這項技術有望大幅降低建築業的碳排放，並創造出「負碳排放」的建築方式，為推動可持續建築邁出重要一步。

ESM利用一種酵素將大氣中的二氧化碳轉化為固體礦物晶體，形成強韌耐用的建築材料。與傳統混凝土相比，ESM採用低溫固化技術，可在數小時內快速固化，而非數週，顯著降低能源需求。ESM的環境效益亦十分顯著，平均每立方米的ESM可封存超過6公斤的二氧化碳，有效抵消了傳統混凝土的碳足跡。

創新技術解決碳足跡問題

除了具備「負碳排放」的特性外，ESM還是一種耐用、高強度且可完全回收的材料，符合現今對可持續性和循環建築模式日益增長的需求。與混凝土相比，ESM的另一個優勢是，其酵素可以在結構受損時觸發自我修復過程，長遠而言有助於降低建築成本，並減少因拆卸處置而送往堆填區的廢物。

隨着全球建築業面臨減少環境影響的巨大壓力，如ESM般的創新技術不僅解決了建築的碳足跡問題，還為實現更可持續的建築環境提供了切實可行且可擴展的方案。

作者洪藹誠博士是香港地球之友首席政策研究員。



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