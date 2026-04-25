來稿｜香港八大學首度全晉THE亞洲百強　展現國際教育樞紐實力

來稿作者：裘言真



《泰晤士高等教育》（THE）日前公布2026年亞洲大學排名，香港全部八所資助大學都成功打入百強，當中七所更躋身前40位。一眾上榜的大學中，香港大學及香港中文大學繼續穩守前十，首度上榜的香港教育大學和嶺南大學亦分別位列第37位和第84位。這份耀眼的成績單，向全世界展示香港高等教育的雄厚實力之同時，更是排名上的歷史性突破。「留學香港」品牌再次獲得確立，除證明香港國際教育樞紐地位穩固外，亦顯示香港有力在科教興國、教育強國、創新推動發展等國家戰略中扮演更重要的角色。



香港各大學表現亮眼

今年的亞洲大學排名，審視亞洲36個國家及地區，合共929間大學。本港排名最高的是港大，穩守亞洲第6，中大則排在亞洲第10。負責評審的THE分析，香港各大學在教學、科研和國際視野三方面的得分均高於平均水平，受益於香港作為全球樞紐的獨特地位，以及其對科研的充足資金投入。事實上，香港各所大學優異的成績，正是特區政府多年來投入大量資源到教育、科技、人才等範疇，助力香港高等教育的持續高質量發展的成果。

眾所周知，「人才」是全球發展高等教育的關鍵。為進一步鞏固香港作為國際教育樞紐的地位，特區政府早前舉辦首屆「留學香港周」，透過亞太國際教育協會（APAIE）年會暨展覽，以及應用科學大學聯盟國際論壇等旗艦活動，全方位向全世界宣傳，與各地來賓分享香港教育的優勢，從而進一步向世界推廣香港教育和「留學香港」及「遊學香港」品牌。

教育局全方位打造香港人才高地

此外，教育局特設「留學香港專班」，憑藉龐大全球網絡，助力本港各專上院校進一步加強聯動、拼船出海，吸引更多優秀學生和學者來港升學及從事研究，從而推動專上教育界持續革新優化，打造一流學科。值得一提的是，大學教育資助委員會（教資會）已在2025至28年的三年期撥款4,000萬元予八所教資會資助大學宣傳「留學香港」品牌。立法會教育界議員鄧飛在傳媒訪問中表示特區政府留學專班對外宣傳，將排名轉化為實際招生與引才動能，可望吸納更廣泛層面的優質學生與專業人才，壯大人才梯隊，有助提升生產力。

長期大量教育資源的投入，加上強化打造及宣傳「留學香港」品牌，令到香港成為真正的人才高地。專門研究國際高等教育政策發展的香港恒生大學常務暨學術及研究副校長莫家豪指出，本港大學於國際及區域性排名集體向前，集體躋身百強，主要是受惠於特區政府多年來持續投放資源，得以招攬全球頂尖人才來港發展，並吸引海外學生來港升學，進一步鞏固「留學香港」品牌和擴充教研資源。

吸引世界各地人才初見成果

在聚才成果方面，除本地生之外，本港大學一直吸引來自內地及世界各地的非本地生來港升學及發展，他們在不同領域呈現出優良表現。舉例以政府頒授的獎學金來看，在2025／26學年便已有逾6,600名優秀專上學生獲獎，其中包括150名來自33個「一帶一路」國家／地區的學生，獲得「一帶一路獎學金」來港升學。上述結果充分說明，香港不僅能留住本地人才，也在全球成功爭奪頂尖學生和科研力量，用實際行動充實和加強了本地的科研儲備。

展望將來，北部都會區大學城的建設，亦將為香港高等教育帶來巨大的長遠發展空間。為進一步加快北都大學城的發展，政府將於短期內推出三幅位於洪水橋／厦村新發展區的用地，供教資會資助大學和應用科學大學申請，發展校舍及相關配套設施，並會預留100億元，以貸款方式支持院校在北都的項目；而「北部都會區發展委員會」轄下「大學城籌劃及建設組」，近期亦派出代表團，考察浙江寧波、杭州、北京城市副中心及河北雄安新區，以及出訪韓國，了解大規模新區規劃建設的實踐經驗，為北都大學城的籌劃建設提供扎實參考。特區政府正盡速工作，未來的北都大學城，將與同處於北都的新田科技城和河套深港科技創新合作區等，形成一套完整的科研生態系統，有望將香港的整體科研和學術能力推上新層次。

既惠「科研」也惠「經濟」

事實上，香港高等教育的持續進步，除了惠及「教育」本身，更為整個香港的經濟轉型和產業升級提供了最根本的底氣。引進重點企業辦公室日前公布第六批22家落戶香港的重點企業名單，當中包括美國龍頭藥廠輝瑞。輝瑞表明，香港擁有世界一流的大學、卓越的研發人才，以及「1+」機制等創新藥物註冊制度，這些關鍵因素使香港成為藥研創新的理想門戶，並為生物醫藥發展提供了沃土，促使輝瑞進一步深化在香港落戶和投資。

在特區政府的不懈努力下，目前已有124間重點企業落戶香港，預計可帶來730億港元投資，創造約25,000個就業機會，其中很多是研發和管理方面職位。可以說，能夠成功吸引那麼多重點企業來港落戶，跟香港各所大學擁有全球頂尖科研實力有密切的關係。

今天香港在亞洲大學排名取得佳績，既是香港高等教育多年積累的一次成果展示，更是一份實力宣示。教育局已明確表示將繼續多管齊下，與各大院校攜手充分發揮優勢，深化香港在國際專上教育樞紐和人才集聚的角色，為「科教興國」戰略和國家現代化建設貢獻力量。事實證明，香港完全有條件、有能力成為未來國際高端人才的首選聚集地，並藉由自身實力，在國家發展大局中書寫更為精彩的一頁。

作者筆名裘言真，是時事評論員。



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