議員來稿．鍾奇峰｜香港貿易轉型「攻守道」

來稿作者：鍾奇峰議員



過去一年，特區政府積極作為，為香港經濟交出了亮麗答卷。2025年，香港整體經濟增幅達3.5%，經營帳目恢復盈餘。其中，強勁的對外貿易發揮了重要支撐作用，充分展現了香港作為國際貿易中心的強大韌性。不過，進出口業界仍面臨多重挑戰。



作者鍾奇峰是第八屆立法會功能界別（進出口界）議員，城市大學市場營銷學系講師。（鄭子峰攝）

油價及運費高企，使得生產與運輸成本大幅攀升；地緣政治不穩，制約了新市場的拓展；消費者習慣發生改變，融資環境也有所變化，再加上全球供應鏈重塑等因素，都給行業帶來了不小的壓力。代表香港98%企業數目的中小微企，承載着約120萬從業人口的生計，也同步受到巨大衝擊。因此，業界十分期待香港的五年規劃能為經濟升級轉型指明方向。

筆者對《2026-27年度財政預算案》以「創科驅動、金融賦能；多元發展、關愛惠民」為主題，主動對接國家「十五五」規劃表示肯定。尤其讚賞《預算案》中鞏固國際貿易中心地位、推動金融科技及構建大宗商品交易生態圈等相關內容。

支援中小微企轉型

構建新型貿易與大宗商品生態圈

在支援中小微企發展方面，筆者對《預算案》向BUD專項基金（發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金）注資兩億元，將「申請易」上限提高至15萬元，以及針對人工智能應用提供專項資助表示歡迎。期望政府能夠簡化審批流程，適時將一比三的資助比例優化為一比二，甚至一比一，同時劃分地域市場，以便集中資源。此外，建議政府參照內地一人公司模式，盡快推出面向進出口中小微企的AI培訓計劃，幫助企業降低營運成本。

在打造新型工業品貿易中心方面，預算案提出建設境外國家製造業創新中心，並重點發展河套、新田科技城，這有助於培育高附加值產品。進出口行業可發揮橋樑作用，將這些產品推向全球市場，同時引進先進技術，提升香港在全球產業鏈中的地位。

在推動大宗商品交易生態圈方面，筆者強調生態圈應以實物交收為基礎。目前，香港倫敦金屬交易所有色金屬儲存量約2.3萬噸，與周邊地區超過120萬噸的儲存量相比，仍有巨大的增長潛力。4月初，香港首批兩個倉庫獲得芝加哥商品交易所認證，其一中資倉庫同時獲得鉛和鋁的交割資質。芝加哥商品交易所進駐香港進行交割，將帶動本地物流、倉儲及運輸業的蓬勃發展。建議政府預留土地，發展現代化貴金屬及有色金屬倉儲設施，同時將大宗商品半稅優惠擴展至倉儲及物流營運方，促進航運、金融及專業服務的協同發展。

建設高增值供應鏈

開拓航天經濟與新興市場

在建設高增值供應鏈服務中心方面，筆者認為香港應從傳統轉口角色升級為「全球高增值供應鏈服務中心」。香港可充分利用普通法的優勢以及專業服務，為內地企業「走出去」和外國企業進入內地市場提供一站式供應鏈管理服務，從而鞏固其區域供應鏈樞紐的地位。

在推動航天科技產業方面，根據世界經濟論壇報告顯示，全球太空經濟規模到2035年將突破1.8萬億美元。筆者建議政府在「香港五年規劃」中納入太空經濟發展藍圖，積極研究航天材料、衛星通訊以及海上發射小型衛星等項目，以此帶動新型進出口業務以及相關的融資、保險服務。

在開拓新興市場方面，筆者期望政府能夠協助企業在中東局勢回穩後搶佔市場。同時，配合國家對53個非洲建交國實施零關稅政策，進一步加深與非洲的經貿聯動。筆者支持政府透過發債投資未來，但強調必須穩紮穩打，充分用好每一分財政資源。發展應堅持「政府開渠掘井、社會各界共同投入」的原則，積極引進更多國内外投資。

筆者期望政府能夠持續聆聽業界的聲音，讓進出口業乃至廣大市民切實受惠，實現從傳統貿易中心向高增值供應鏈樞紐的升級跨越。

作者鍾奇峰是第八屆立法會功能界別（進出口界）議員，城市大學市場營銷學系講師。



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