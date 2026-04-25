來稿｜告別「天才實驗室」——DeepSeek融資背後的治理升級

來稿作者：王妮娜博士



DeepSeek啟動首輪外部融資的新聞，打破了過去兩年投資人對這家公司的認知。從成立之初，創始人梁文峰一直與資本保持距離——這個被市場解讀為不差錢、獨立特行、反常識的標簽，很快就要被改變了。除了資金，新的投資者進入將有利於搭建公司治理結構——這對於一家有志於走遠路的企業來説，是一個發展必選項。



老錢驗證融資是基業長青必選

有媒體報道，DeepSeek的首次融資將籌集不少於三億美元資金，資金儲備將有利於其加強全球市場開拓及引進人才、在研發頂尖人工智能模型的競爭中佔據更有利地位。VC（Venture Capital，風險投資、創業投資）最直接的作用是為初創公司提供大規模資金，幫助其在短時間內突破自有資金的增長瓶頸。

這在技術競賽進入消耗戰階段時至關重要。即便初創公司罕見地一出世就擁有自我造血的盈利能力，若要成長為參天大樹，除了源源不斷的資金注入需求，通過引進外部投資人對公司進行估值、以及建立公司治理結構是基業長青之本。

作為新錢，或許可以從老錢發展的路徑上得到更多啟示。筆者於2005年在内地負責國有銀行上市報道。四大銀行決定引進境外戰略投資者一度成為質疑焦點，不乏有學者擔心國有資產流失和賤賣。但決策層堅定不移推行這一措施，其中主要目的是通過引進境外戰略投資者，完善公司治理結構，並為境外融資上市奠定基礎。

以今日中國國有銀行的繁盛回看當時，可能大部分人都難以相信，21年前的它們在國際資本上市場引資困難重重。最早啟動股份制改革的中國建設銀行，向國際20多家金融集團發出邀請，希望提供合作建議。結果第一期只有五家響應（包括花旗、摩根斯坦利、ING、加拿大豐業銀行、瑞士信貸）。其中花旗發了一個書面的邀請，沒有寫明擬投資數額，其他四家機構表示最多投資五億美元。

但正是在在這個過程中，中國的國有銀行首次就估值定價、如何處理和大股東中央匯金投資有限公司關係、細化境外戰略投資者合作領域等議題開始探索，并且在完善公司治理結構方面取得重大進展。公司治理結構對於融資至關重要，公司治理越健全有效、融資成本越低，公司上市後股價表現也更好。這在包括建行在内的中國國有銀行改革上市進程中得到逐一驗證。

天才實驗室需要公司治理結構

創科領域的初創企業技術研發投入成本極高，尤其求資若渴。如果資金投入不穩定會導致技術願景的斷裂。因而在沒有解決生存問題前談公司治理結構被視為一種奢侈。但若能在融資過程中兼顧公司治理結構，對於自身估值、引進有利公司長遠發展的投資人則大有裨益。

梁文鋒過去堅持不融資，本質上是在保持一個「天才實驗室」的純粹，拒絕治理複雜化。但現實是，當你要調動十億美元級的資源、爭奪全球頂尖人才、與巨頭正面競爭時，沒有規範的治理結構，很難拿到激烈賽道上的入場券。VC帶來的不僅是錢，更是一整套倒逼公司治理升級的機制。對於初創公司而言，忽視治理或許能贏得一時爆發，但重視治理才能贏得持續生存的權利。

初創企業創始人可以把公司治理看作一個作業系統。在初創公司的前三年，這個系統可以是極簡版甚至手寫代碼，靈活、快速、不計較冗餘。但當公司跨越了產品驗證、進入規模化擴張階段後，就必須升級為穩定、安全、可擴展的正式系統。一家明星VC的投資，本身就是對初創公司技術實力和商業前景的強力背書。它能顯著提升公司的行業信譽和市場關注度。外部VC的加入，常常會推動初創公司從創始人一言堂的私人企業，向治理結構更規範、決策更透明的現代企業邁進。

關注資本賦能要有勇氣說不

梁文鋒過去擔心資本會迫使公司過早商業化，從而偏離通用人工智慧的純粹追求。但在當前激烈的競爭環境下，VC的介入可以幫助公司在長期技術理想與短期商業回報之間找到更務實的平衡點，推動技術加速落地和應用。引入外部股東，有助於公司治理結構的規範化和開放性，使其從一個純粹的科研機構，轉變為一個更具公共屬性的生態平台。

公司治理對初創公司的重要性常常被技術光環和融資新聞所掩蓋，但它恰恰是決定一家初創公司能否從爆發走向長青的底層作業系統。有時候選擇合適的投資人，對「道不同不與為謀」的資本說「不」也需要巨大的勇氣。在全球進入高息周期背景下，初創企業融資難度增加。創業者在此環境下不宜盲目追求高估值，而更應關注投資者能否帶來戰略資源。以較低估值引入賦能投資人一起做實、做大企業，反而能走更遠。

作者王妮娜是傳播學博士，在兩地擁有多年金融機構和上市公司投資者關係管理經驗，現任職於香港城市大學高級副校長（創新及企業）辦公室。



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