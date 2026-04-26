送澧手記｜超前部署打鼓嶺　孕育「河畔文化谷」

送澧手記｜黃仲澧



打鼓嶺發展充滿張力。北部都會區的宏大藍圖把這片邊陲鄉郊劃為「河畔文化谷」，將興建演藝學院、博物館群。然而現實中，這裏只有零星的在地藝術痕跡：坪洋村屋的壁畫漸漸褪色，坪洋公立學校偶有藝術團體短暫進駐，蓮麻坑礦洞與麥景陶碉堡則成為小眾探險者的秘境。這些「藝術微光」遠遠構不成穩定的藝術村生態——沒有駐村藝術家群落，沒有低成本創作空間集群，更沒有畫廊與咖啡館交織的社區氛圍。



這恰恰構成一個獨特命題：在「河畔文化谷」尚未動工、推土機尚未駛入之前，能否主動部署，引導打鼓嶺走出類似北京798或上海M50的藝術商業發展路徑，為北都締造真正的文化底蘊？

主動部署孕育文化生態

798藝術區誕生於一連串偶然：國營廠房廢棄後留下包豪斯風格的廉價空間，中央美術學院師生自發進駐，藝術群落吸引畫廊與媒體，商業資本隨後介入，最終演化為國際地標。M50的路徑如出一轍：蘇州河畔的廢棄粗紡廠，憑藉低租金與城市邊緣地帶，成為藝術家自發聚集的孤島。其核心規律是「低租金空間→藝術家自發聚集→創作生態形成→商業文化疊加→士紳化」。

打鼓嶺並不具備這些偶然。沒有大型廢棄廠房，租金雖低但缺乏集聚效應；遠離市區藝術院校，難以自然承接人才外溢。因此，它不可能靜待一個「自發的798」憑空出現，但我們可以從演變邏輯中提取更根本的啟示：藝術商業區的成功，是「低成本創作空間」、「藝術人才供給」與「市場化運營」三個要素在特定時空疊加的結果。打鼓嶺的任務，就是用主動部署，在規劃框架內促成這三者的疊加，主動孕育生態而非被動等待機遇。

預留空間提供創作場景

以大學教育城取代藝術院校外溢，正是第一步。798依託中央美術學院，M50受惠於復旦大學、上海大學的藝術師生。打鼓嶺雖然沒有頂尖美院，但北都明確規劃了大學教育城，未來將引進海內外高校合作辦學。其實無需等到大學落成，完全可以在規劃階段啟動聯動機制：預留與周邊鄉郊空間的步行連接，將「社區藝術實踐」納入課程，甚至設立「打鼓嶺藝術駐村獎學金」，每年讓大灣區青年藝術、設計、建築學生暑期進駐壁畫村進行創作。這不但為學生提供真實創作場景，也為打鼓嶺匯入穩定年輕創作人口，逐步積累藝術生態的原動力。

同時，打鼓嶺雖無大規模廢廠，卻有可活化的廢棄村校、荒廢農場、邊境哨所與礦洞遺址。這些分散但可串聯的空間資源，其實比起單一廠房更適合現代多元化藝術生態的建立。關鍵，是要提前儲備。建議政府善用現有的「北都城鄉共融基金」，經由長期租約或收購方式，把蓮麻坑礦洞周邊設施及部分荒廢農舍鎖定為文化用途儲備用地。在商業開發湧入前，以極低甚至免租形式，邀請本地及國際藝術家進駐試點，推行不是一次性的藝術節，而是常態化駐村計劃。藝術家獲一年或兩年免費工作室，條件是定期開放或舉辦社區工作坊，離村前再留下公共作品。這樣，藝術生態才有機會從零星「快閃」轉化為長期「沉澱」。

設計必須早於資本進場

更重要是制度設計要早於資本進場。798與M50的教訓，就是商業資本湧入後租金飆升，初代藝術家被驅逐，藝術區最終變質。如今打鼓嶺藝術生態尚在萌芽，正可以在規劃大綱時預設方案，例如分區管制，要求未來商業開發必須保留一定比例樓面作藝術用途且租金受管制，或者以社區土地信託模式，由村民、藝術家和第三方組成非營利機構長期管理土地資產，並為首批藝術家訂立五至十年穩定租約，租金只隨通脹而非跟隨地價起落。這些機制，將為日後北都其他文化項目帶來範例和啟發。

事實上藝術區最終能否長存，還要看能否形成可持續市場生態。打鼓嶺鄰近蓮塘／香園圍口岸，隨着兩地經貿更緊密，預期2025年出入境人次可超過三千萬。這些龐大的跨境人流本身就是潛力文化消費者，但切記不能見流量就急於導量，更該先穩定內容、後適度推廣。最理想是與深圳羅湖區協作，在初具雛形後才將藝術區納入官方旅遊線路，於口岸設立資訊櫃、安排接駁交通，同時引入深港青年設計師和手作人，辦聯乘快閃店。但一切市場策略都應以保護藝術創作和生態品質為前提，設有客流與時段限制，避免過早陷入單一消費場景。

把握超前部署黃金窗口

在這場文化規劃與現實轉化的博弈中，最寶貴的資源其實就是「時間窗口」。現時，北都籌劃中的「河畔文化谷」離真正動工還有一段空窗期。這正是打鼓嶺進行超前部署的黃金時刻。一旦大型博物館、演藝學院落成，土地升值速度加快，藝術聚落的低門檻成本或會一去不返。這幾年內無論是常態駐村計劃，還是教育城與村落的協同，都應儘早試行，由小而穩地紮根第一批創作和社群。

打鼓嶺未必會成為下一個798。這裏沒有包豪斯風格廠房，沒有央美資源，也未經歷北京式極端城市化的洗禮。但這正是它的可貴之處——毋須複製士紳化與租金高企的痛苦經歷，不必在商業化與文化純粹之間左右為難。只要現在開始，在藝術生態尚未擾動、資本尚未進場之時，就用制度設計鋪路、提前預留空間、用心培養內容，等待觀眾到來之日，這裏自然能成為北部都會區真正的文化橋頭堡。文化底蘊從來不是偶然降臨，而是靠超前部署與持續堅持，整合農田、村校、廢墟的細流，逐步孕育出屬於本地的新極點。

作者黃仲澧是香港房地產及土地管理學會外部事務主席，打鼓嶺鄉事委員會顧，香港城市規劃師學會會員，香港註冊規劃師，香港城市設計師學會會員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

