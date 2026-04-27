議員來稿．鄭泳舜｜莫讓躉船遮擋盛事名片

來稿作者：鄭泳舜議員



上周末，香港國際七人欖球賽再次於啟德主場館上演，吸引逾11萬本地市民與海內外遊客入場觀賽，延續去年的熾熱氣氛，進一步帶動「主場經濟」的活力。場內「南看台」更是萬眾矚目的焦點所在，參與者以「奇裝異服」盡情投入賽事，伴隨主辦方設計的表演環節，將現場氛圍推至高潮。



說到南看台，其設計意念可說是繼可開合式上蓋之後，主場館的另一建築亮點。上方設有大型活動平台，可靈活舉辦展覽與會議；背後的玻璃幕牆更是匠心獨運，旨在讓場館與維港景致無縫接軌。按原本構思，觀眾在享受場內盛事之餘，理應能同時飽覽璀璨海景，然而，現實景象卻存在微妙的落差——不論是去年三月開幕伊始，還是直至如今的七欖盛事，觀眾從南看台向外眺望，映入眼簾仍是大小不一的作業躉船與起落吊杆。

理想中的維港景致，被這幅略顯粗獷的港灣作業畫面佔據了前景。這些躉船停泊於鄰近啟德體育園的土瓜灣避風塘內。有人戲謔這是「香港特色」的另類詮釋，但這幅景象，或許正提醒我們思考：在維港兩岸用地日趨珍貴的今天，港口作業功能與海濱景觀營造之間，是否值得一次更細緻的梳理與優化？

檢視港口佈局平衡發展與作業需要

維港是香港得天獨厚的天然名片，其景觀價值與衍生的經濟效益同樣珍貴。筆者過往多次在議會上提出，政府當局應全面檢視現行的港口泊位佈局——尤其在社會大眾對海濱空間規劃的討論與關注日益提高，對於那些鄰近民居、具備發展潛力的海濱地段，應積極研究釋出，將其重新規劃為優質的公共休憩空間。

當然，港口作業的實際需要同樣不容忽視。香港作為物流樞紐，其港口地位與海運服務功能舉足輕重。因此，我們更需制定一套系統而全面的規劃藍圖：一方面尋覓合適的作業水域或後勤用地，支持相關作業持續發展；另一方面回應社會對海濱景觀重塑的殷切期望，尋求兩者之間的平衡。

不過制定和落實規劃藍圖須時，在短期方面，為着讓觀眾有更佳的體驗，當局不妨與業界研究和溝通，在香港國際七人欖球賽或其他重要賽事舉辦時，讓停泊的躉船暫時遷移至其他位置，藉此踏出第一步。

連貫九龍東西海濱塑造維港新地標

近年港島區13公里的海濱長廊成功貫通，全新的海濱面貌令市民與遊客耳目一新，充分印證了優質海濱空間對城市形象的巨大提升作用。九龍方面，東面有啟德體育園，在西面則有西九文化區，這兩大世界級的重要基建和園區，倘若未來能克服現有制肘，將斷裂的海濱地帶貫通串連，以及優化沿岸水體環境和設施，構建一條集文化、藝術、體育與休閒於一體的「維港文化體育長廊」，無疑將成為世界級的地標景觀，進一步向全球推廣香港維港海濱的獨特魅力。

從這個角度去看，南看台前的躉船剪影，既是當下海濱發展現狀的一道註腳，更應是推動未來變革的催化劑。

作者鄭泳舜是第八屆立法會地方選區（九龍西）議員，民建聯成員。



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