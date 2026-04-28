來稿｜「訪華潮」釋放國際秩序演變三重信號

來稿作者：區漢宗



近期，莫桑比克總統查波、西班牙首相桑切斯、越南共產黨中央總書記兼國家主席蘇林相繼對中國進行深度訪問，行程跨越東西部，聚焦高科技、互聯互通、清潔能源等諸多領域。這種高層外交的密集互動，絕非偶然的外交安排，而是在當前複雜多變的國際格局下，釋放出清晰而強烈的戰略信號，折射出中國與世界關係的新態勢，以及全球發展潮流的新動向。其背後蘊含的三重意蘊，值得深入解讀。



務實合作成最大公約數

第一重信號：發展共識的凝聚——務實合作成為跨越地域與制度的最大公約數。

三位領導人分別來自非洲、歐洲和亞洲，國情、制度、發展階段各異，但他們訪華行程的一個鮮明共同點是極強的務實導向和產業對接特徵。這凸顯了在全球化遭遇逆流、地緣政治緊張升溫的背景下，聚焦發展、深化務實合作仍是國際社會的普遍訴求和強勁動力。

西班牙首相桑切斯深入參訪中國的科研機構與科技企業，其核心關切在於對接中國在新能源汽車、數位化等領域的先進技術與產能，服務於本國「西班牙汽車2030計畫」的產業升級戰略。這體現了歐洲國家追求戰略自主、確保經濟競爭力的內在需求。面對全球能源轉型和科技革命浪潮，深化對華合作成為西班牙乃至歐洲許多國家破解發展瓶頸、穩定產業鏈供應鏈的一種現實而務實選擇。這超越了簡單的意識形態劃分，體現了經濟利益與技術進步需求的強大驅動力。

莫桑比克總統查波的行程則是一部「中國式現代化」與非洲發展需求精準對接的生動教科書。從湖南的工程機械、農業技術到青海的清潔能源、綠色算力，其考察內容完全對應非洲國家在基礎設施建設、工業化、糧食安全與能源轉型方面的迫切需求。中莫將雙邊關係提升為「新時代中莫命運共同體」，並簽署涵蓋廣泛領域的合作文件，標誌着中非合作正從傳統領域向高品質發展、綠色低碳、數字經濟等新領域全面升級。中國的發展經驗、適用技術和產能優勢，通過平等互利的合作模式，為非洲工業化與自主可持續發展提供了新的、不同於西方傳統模式的選項。

越南領導人蘇林在廣西的密集活動，則凸顯了周邊國家與中國共享發展機遇、深化融合的強烈意願。從人工智慧合作到青年交流，再到對中越跨境鐵路互聯互通的高度期待，顯示出越南在國家現代化進程中，將對接中國發展、特別是中國與東盟合作大局，視為其國家發展的重要外部依託。這種基於地緣相鄰、經濟互補、利益交融的深度合作，是構建穩定繁榮的周邊環境的堅實基石。

這三場訪問共同表明，中國以高品質發展和高水準開放所提供的市場機遇、技術方案與合作模式，對處於不同發展階段、有着不同需求的國家產生了強大的「吸引力」。這種吸引力根植於務實的利益交匯和共同的發展願望，使得對華深化合作成為跨越不同文明、制度和發展階段的「最大公約數」。

全球南方覺醒與多極化格局

第二重信號：國際秩序的演變——「全球南方」的集體覺醒與多極化格局的扎實推進。

這三位領導人的來訪，特別是莫桑比克和越南領導人的行程，也是「全球南方」力量整體崛起、深化內部協作並更加積極參與塑造國際秩序的一個縮影。中國作為最大的發展中國家，始終是「全球南方」的天然成員和堅定夥伴。這種夥伴關係正在新的時代背景下被賦予更豐富的內涵。

查波總統對中國的訪問，象徵着中非合作論壇等機制框架下的南南合作正在結出新的果實。這種合作以平等、務實、互利為特徵，旨在增強發展中國家的自主發展能力。莫桑比克在清潔能源、礦產可持續開發等領域與中國的合作意向，代表了非洲國家不再僅僅滿足於原材料出口，而是致力於提升本國產業的附加值和技術含量，在全球綠色轉型中爭取主動。中國在這個過程中扮演了合作夥伴、投資者和技術提供者的角色，支持非洲實現《2063年議程》的願景。

蘇林總書記對廣西的訪問，則體現了周邊發展中國家攜手推進區域一體化、共享區域增長紅利的趨勢。中越之間從邊境民生合作到戰略基礎設施聯通，從傳統貿易到人工智慧等前沿領域合作，展示了發展中國家之間可以通過深化雙邊與區域合作，有效應對全球性挑戰，創造區域性的穩定與繁榮。這本身就是對單邊主義和陣營對抗的超越，是對多邊主義和合作共贏的區域性實踐。

這些互動彙聚起來，反映了國際力量對比正在發生深刻變化，世界多極化趨勢更加明朗。「全球南方」國家不再是被動接受安排的客體，而是積極尋求戰略自主、謀求聯合自強、參與規則制定的重要力量。中國與這些國家深化合作，共同捍衛國際關係基本準則，共同推動全球治理體系朝着更加公正合理的方向發展，是歷史演進的必然方向。

中國引領全球治理的新擔當

第三重信號：中國角色的重塑——從受益者、參與者到貢獻者、引領者的積極擔當。

密集的高層訪華潮，也是國際社會對中國國際角色認知深化與重塑的體現。中國在保持自身快速發展的同時，其全球性影響、責任與擔當日益凸顯。

在經濟發展層面，中國已成為全球產業鏈供應鏈的關鍵樞紐和穩定器，是新技術、新業態的重要策源地。各國領導人前來探尋合作，正是看中了中國在推動產業變革、提供公共產品（如數位基礎設施、綠色技術）方面的巨大能力。中國通過「一帶一路」倡議、全球發展倡議等公共產品，為世界特別是發展中國家提供了新的發展路徑選擇。

在全球安全與治理層面，中國堅持獨立自主的和平外交政策，倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀。在當前國際熱點問題上，中國秉持客觀公正立場，積極勸和促談。在複雜國際局勢中的「中立」與「勸和」角色，正是這種立場的體現。中國不尋求利用他國衝突謀取私利，而是始終堅持做和平的穩定者、對話的推動者。這種不同於某些大國「選邊站隊」或「拱火澆油」的做法，展現了大國的戰略定力與對國際社會整體利益的責任感，贏得了越來越多國家的尊重與信任。這種「得道多助」的道義優勢，雖然無形，但其戰略價值深遠。

這種角色的重塑，意味着國際社會期待中國在提供物質性公共產品的同時，也能在思想理念和治理模式上貢獻更多中國智慧和中國方案。中國所倡導的人類命運共同體理念、全人類共同價值、真正的多邊主義等，正在與各國具體實踐相結合，為破解和平赤字、發展赤字、安全赤字、治理赤字提供新思路。

構建人類命運共同體是人心所向

莫桑比克、西班牙、越南三國領導人的深度訪華，如同一扇視窗，映照出當今世界的時代圖景：發展議程緊迫，合作潮流強勁，多極化大勢所趨，中國與世界的關係深度交融。這三重信號相互關聯，共同指向一個核心主題——在充滿挑戰與不確定性的時代，堅持開放合作、聚焦共同發展、推動構建人類命運共同體，是人心所向、大勢所趨。

中國將繼續以自身的高品質發展為基礎，以高水準對外開放為途徑，與世界共享機遇。中國也將繼續以負責任大國的擔當，與國際社會一道，維護世界和平穩定，完善全球治理體系。各國政要的「深度訪華」，正是用腳投票，選擇了對話而非對抗，選擇了合作而非脫鉤，選擇了互聯互通而非封閉排他。這不僅是與中國深化雙邊關係的旅程，更是國際社會共同探索後疫情時代發展路徑、共同塑造更加平等、開放、包容、可持續的21世紀的集體努力。每一次這樣的訪問，都是邁向人類命運共同體這一宏偉目標所留下的堅實腳印。

作者區漢宗是香港媒體人。



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