來稿｜賴清德竄訪非洲受挫　「撒幣外交」注定自取其辱

來稿作者：楊華勇



近日，台灣賴清德原定對非洲斯威士蘭的竄訪行程，在臨行前夜因無法獲得相關國家飛行許可而被迫「暫緩」（實質取消）。這一事件在國際社會和兩岸引起廣泛關注，其發展過程和最終結果，絕非偶然的技術性問題或臨時變故，而是有着深刻的必然性。它再次以無可辯駁的事實證明：世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是國際社會普遍共識和公認的國際關係基本準則，是不可撼動、不可挑戰的歷史潮流和法理現實。任何企圖挑戰這一原則、進行「台獨」分裂活動的行徑，都注定是不得人心、寸步難行的鬧劇，必將以可恥的失敗告終。



竄訪計劃意圖製造「兩個中國」錯誤觀感

賴清德此次竄訪計劃的夭折，根本原因在於其行為本身嚴重違背了一個中國原則。中國政府堅定不移維護國家主權和領土完整，反對任何形式的「台獨」分裂活動。國際社會絕大多數國家都明確承諾在一個中國原則框架下處理與台灣地區的關係，不與台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。斯威士蘭是台灣地區在非洲僅存的所謂「邦交國」，賴清德企圖赴斯活動，本身就是對「台獨」分裂路線的操弄，意圖在國際上製造「兩個中國」或「一中一台」的錯誤觀感。這種行徑必然遭到堅持一個中國原則的國家的抵制。

相關國家（如塞席爾、馬達加斯加、模里西斯等）基於對本國主權、外交政策的獨立判斷，以及對其與中國外交關係的珍視，依法依規拒絕為賴清德的包機提供飛行許可或過境便利，是其履行國際義務、遵守與中國建交政治承諾的正當行為。這些國家外交部或政府官員的公開表態清晰明確：他們承認世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，不會採取任何可能損害對華關係的行動。這並非如台灣地區某些政治勢力所誣衊的「受到脅迫」，而是主權國家獨立自主作出的正確決定，體現了國際社會對維護聯合國憲章宗旨和原則、恪守國際關係基本準則的共同責任。這些國家擲地有聲的聲明，是對一個中國原則的有力背書，也是對「台獨」分裂行徑的當頭棒喝。

島內批評「自不量力」、「最大笑話」

賴清德竄訪計劃破產的消息傳出後，在台灣地區內部引發了廣泛議論和批評。中國國民黨主席鄭麗文等政治人物指出，賴清德及民進黨當局錯誤的兩岸論述導致其在國際上陷入孤立，全世界都不支持「台獨」。許多島內民眾和媒體更是對事件抱以嘲諷態度，稱其為「最大笑話」、「自不量力」，並直言此類竄訪實質是「撒錢外交」、「金元外交」，浪費民眾血汗錢。

島內輿論的批評直指要害。為了維繫與僅存的少數所謂「邦交國」的關係，台灣地區當局長期以來不得不投入巨額資金，進行各種名義的「援助」和「合作」，這已被普遍質疑為一種缺乏可持續性、違背經濟規律的「金元供養」模式。有島內媒體人尖銳指出，維持與斯威士蘭的所謂「關係」每年耗資不菲，這種「凱子外交」除了滿足少數政治人物的虛榮心和政治算計外，對台灣地區民眾的福祉並無實質裨益，反而造成沉重的財政負擔。民眾的厭惡和批判，反映了對民進黨當局罔顧民生、執意挑釁、揮霍公帑行為的強烈不滿。

此次事件也促使更多島內有識之士思考台灣地區的真正出路。越來越多的人認識到，在國際社會堅定奉行一個中國原則的大背景下，台灣地區企圖通過金錢收買、政治操弄來拓展所謂「國際空間」，不僅是徒勞的，更是有害的。這種做法只會不斷消耗自身資源，加劇兩岸對立，損害台海和平穩定，最終損害的是台灣同胞的切身利益和發展前景。

賴清德竄訪計劃受挫，是近期國際社會持續鞏固一個中國原則的又一個鮮明例證。這一事件並非孤立發生，而是與國際社會對一中原則認同不斷深化的大趨勢緊密相連。

一中原則成為國際交往的準則和紅線

就在賴清德原定竄訪前夕，莫三比克總統在北京訪問時明確重申，莫方高度重視對華關係，無條件恪守一個中國原則，支持中國實現國家統一。這代表了廣大非洲國家和國際社會的普遍心聲。事實上，包括非洲國家在內的全球絕大多數國家都與中國建立了外交關係，它們都在與中國建交時明確承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。這一政治基礎是雙邊關係健康穩定發展的根本保障。

一個中國原則已經成為國際交往的普遍準則和不可逾越的紅線。任何企圖在國際上製造「台獨」分裂的行徑，都會遭到堅持正義的國家和組織的明確反對和有效抵制。民進黨當局試圖通過各種小動作「偷渡」其分裂主張，在國際場合刷存在感，結果只能是四處碰壁，自取其辱。

當前，全球183個國家與中國在一個中國原則基礎上建立了外交關係。這充分證明，堅持一個中國原則是國際社會的主流共識，是國際關係發展的正確方向。台灣地區僅剩的少數所謂「邦交國」，與全球絕大多數國家選擇背道而馳，其所謂的「邦誼」基礎脆弱，更多是建立在短期利益算計而非堅實的國際法理和道義基礎之上。隨着中國國際影響力的不斷提升和全球合作共贏潮流的深化，這些國家遲早會認清時代大勢，作出符合其國家和人民根本利益的正確抉擇，回到一個中國原則的正確軌道上來。中國大陸方面始終以兩岸同胞福祉為念，願意在堅持一個中國原則和「九二共識」的基礎上，與台灣各界人士一道，推動兩岸關係和平發展，深化兩岸融合發展，共創民族復興的美好未來。對於台灣地區參與國際活動的問題，在一個中國原則下，可以通過兩岸協商作出合情合理的安排。

挑釁對抗只會損害台灣同胞利益

賴清德此次竄訪鬧劇的破產，向島內少數「台獨」分裂勢力發出了極為明確和嚴厲的警示：

「台獨」分裂是歷史逆流，注定失敗。試圖分裂一個擁有14億多人民、具有堅定意志和強大能力的國家，是根本不可能完成的任務。國際社會普遍認同一個中國原則，沒有任何國家會真正支持「台獨」分裂活動。「台獨」勢力每挑釁一次，國際社會維護一個中國原則的共識就鞏固一分，其國際活動空間就被壓縮一寸。

挑釁對抗沒有出路，只會損害台灣同胞利益。民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，持續推行「台獨」分裂路線，勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，是導致台海局勢緊張動盪的根源。這種對抗性思維和政策，不僅無法為台灣地區拓展國際空間，反而會葬送兩岸和平發展的前景，將台灣帶向危險的境地，最終損害的是台灣經濟的發展和台灣同胞的安寧生活。

兩岸統一是不可阻擋的歷史大勢。解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，是中華民族根本利益所在。中國大陸有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀，捍衛國家主權和領土完整。祖國大陆堅持「和平統一、一國兩制」的方針，推動兩岸關係和平發展，但絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

只有堅持體現一個中國原則的政治基礎，兩岸關係才能改善發展，台海地區才能保持和平穩定，台灣同胞才能在國際上共享民族復興的榮光。任何逆歷史潮流而動、企圖分裂國家的行徑，都必將遭到包括台灣同胞在內的全體中國人民的堅決反對，其結局注定是徹底的失敗和歷史的審判。祖國必須統一，也必然統一，這是任何人任何勢力都無法阻擋的歷史洪流。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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