帶．路共享｜京行研學悟外交 港青篤行傳善心

帶．路共享｜李梓軒

四月初的北京春意盎然，在這個柳絮輕揚的美好季節，我赴北京參與共享基金會外交學院培訓班，系統研習國家外交和全球治理，收穫豐碩。



於學府深處領會大國外交

作為基金會青年大使，此前我有幸聆聽基金會梁振英主席面向各界青年分享基金會助力全球治理的講座，以及劉志堂顧問對外交禮儀和禮賓工作的分享，深受啟發。得知有機會走進被譽為「中國外交官搖籃」的外交學院培訓，我立即報名，視之為對梁主席和劉顧問講課的昇華和延伸。

培訓期間，我們系統學習了當前國際形勢和中國特色大國外交、國際組織運作、新媒體和公共外交，以及全球衞生治理。授課嘉賓見解精闢、視野深邃，授課內容高屋建瓴、剖析透徹，為我們帶來很多思想碰撞和啟發。一系列的學習對我們履職青年大使和理解人道援助工作築牢理論根基。

於行走之間見證家國力量

實地參訪也是培訓的重要環節，帶來的感悟尤為深刻。在圓明園，我們跟隨專家回望崢嶸歲月，感受歷史的厚重。在歷史對照中我更真切地體會到：國弱無外交，外交強則國威立。從面對列強入侵到實現當家作主，從洗刷百年屈辱到實現民族復興，今天中國外交的底氣擔當，源於民族復興的偉大征程，也折射出國家綜合實力的不斷提升。

我們也有幸獲安排走進外交部，近距離觀摩例行記者會，感受外交戰線的專業、嚴謹與奉獻。外交部新聞司司長毛寧在主持記者會後與青年大使親切交流，結合自身經歷分享外交大政方針立場和成長心得。一句句鏗鏘表態，一場場有力發聲，背後是國家利益的堅守，也是民族尊嚴的捍衛。

在國藥集團和聯合國難民署駐華代表處，我們看到國央企在服務國計民生和助力全球衞生健康福祉的實踐，以及國際組織在華工作的具體情況。

以青春之我搭建中外橋樑

基金會青年大使專業不同、背景各異，未來不一定都會直接投身外事或人道援助相關工作。我認為這次培訓最大的收穫，在於通過系統學習和重點走訪，讓我們在國際形勢變亂交織的變局下，以外交自信堅定民族自信，作中國對外交往故事的傳播者，中外民心相通橋樑的搭建者。

這段時間每看新聞，我越發深刻地感受到，中國特色大國外交每往前一步，我國外交的發展變化，都凝聚着全國人民的共同期盼和外事一線的挺膺擔當。作為土生土長的香港青年，我始終思考着如何發揮香港自身優勢貢獻國家所需。對外人道援助，也許就是其中一個最直接，也惠及最多人的務實途徑。

回望旅程，我衷心感謝外交學院和共享基金會的指導和安排。未來我將樹立正確的歷史觀、國家觀、世界觀，與有志者一道為推動「共商共建共享」的全球治理作出貢獻，把中國人的善心傳播到各國有需要的人。

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防控工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提及中老鐵路等。

作者李梓軒是共享基金會青年大使，香港科技大學學生。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

