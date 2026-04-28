來稿｜別讓下一個Labubu「離鄉別井」

來稿作者：高松傑



早前通關不久，筆者曾向港府提過一個觀察和建議。疫後這幾年，內地年輕人的消費習慣已經徹底改變。他們不再迷戀「大商場＋名牌旗艦店」的傳統模式，轉而鑽進大街小巷，尋找有個性、有故事的特色小店。這股Citywalk和「探店」浪潮吹到香港，旺角信和中心，肯定是繞不開的名字。



將信和打造為香港秋葉原

打開小紅書一搜，信和早已被內地年輕人標記為「來港必去朝聖地」。為甚麼？因為動漫。從地庫到三樓，過百間小店密密麻麻，日本限定版Figure、Chiikawa周邊、Labubu盲盒，到店主親手引入的小眾同人精品，那種挖寶般的樂趣，是大型連鎖店永遠無法複製的。信和這種獨特的「格子舖生態」，經過數十年自發生長，早已具備成為一個真正「動漫城」的雛形——它缺的不是內涵，而是一個將內涵轉化為產業爆發力的系統性規劃。

所以筆者當時倡議，與其任由信和停留在「商場搞活動」的層次，不如由政府牽頭，把信和中心及周邊一帶統籌規劃，正式打造成一個集「環球IP展示交易＋本地IP孵化」於一身的國際級動漫城。試想像：統一而具辨識度的街區視覺、全球人氣IP的沉浸式主題體驗區、專屬空間給本地漫畫家、設計師和Figure原型師創作與銷售作品——這裏完全可以變成香港的秋葉原，既有商業價值，又能輸出本地文化，成為吸引全球年輕旅客的旗艦景點。然而，紙上建議猶在耳邊，一河之隔的深圳，卻已用行動把這幅藍圖徹底實現。

深圳東門不再只賣衫

大部分人對深圳東門的記憶，或許仍停留在人車爭路、專賣廉價服飾的傳統步行街。但今天再走進東門，除了「地面乾淨了，街道變寬了，老建築悄悄翻新」這些硬件升級，更徹底的蛻變來自內裏的靈魂——一個全新的次元文化生態圈，正在這裏野蠻生長。

走進東門商圈中心，各種潮流新店令人目不暇接，年輕的次元愛好者三五成群、背着「痛包」穿梭其間。耳邊是此起彼落的驚呼與歡笑，擦身而過的是一個個身穿Cosplay服的角色扮演者，現場氣氛比過年還要熱鬧。以下兩個地標項目，香港值得認真了解和參照。

MINISOLAND：

華南最大MINISO樂園

網上廣傳的這座華南最大獨棟「MINISO LAND」，親身站在它面前才知道多麼震撼。1,500平方米的超大空間，與其說是門店，不如說是一座專為年輕人打造的主題樂園。店內匯聚超過100個國內外知名IP，簽約近20個自有藝術家IP，5,500個SKU從一樓延伸至三樓，逛上整天也逛不完。每個區域都是獨立的主題場景——迪士尼、Sanrio、哈利波特到Chiikawa——不同主題的沉浸式互動區域分佈各層。顧客除了抽盲盒試手氣，更可在精心設計的打卡位盡情拍照。零售、展覽與互動體驗的界線被徹底模糊，基本上全日人潮洶湧。

新白馬·次元9號：

Z世代玩家的次元天堂

誰能想到，昔日以服裝批發聞名的「新白馬」，如今搖身一變，成為集「次元＋國風＋潮玩＋文創」於一體的主題商業綜合體？從大門走進去的一瞬間，真的以為自己走錯了地方。整整六層樓、1.7萬平方米的空間，進駐三月獸、模玩熊、次元GO等逾40個優質潮玩品牌，限定盲盒、主題工作坊、VR體驗塞得滿滿當當，每走兩步就有新發現。漫步其間，隨處可見背着痛包排隊搶限定盲盒的年輕人，轉個彎就能與人氣IP偶像不期而遇。「次元濃度」這個詞，在這裏不再是抽象描述，而是實實在在的感官衝擊。

二次元這樣拯救老商場

深圳東門並非孤例。放眼全國，一場以「二次元拯救老商場」為特徵的商業空間再造運動，正於多個城市同步上演，規模與力度遠超我們想像，也徹底顛覆了傳統舊區重建的思維。

上海百聯ZX創趣場：

「中國秋葉原」的誕生

如果說東門「次元9號」是大灣區標杆，上海百聯ZX創趣場就是這股浪潮的全國先行者。坐落南京路步行街核心地段，前身是華聯商廈——一家典型的老牌百貨。後來被重新定位為二次元主題，整整七層全部改造成不同風格的主題空間，如今被譽為「中國秋葉原」，單日客流和銷售屢創歷史新高。BilibiliWorld漫展期間，百聯ZX創趣場更成為三大分會場之一，大量Coser和「吃穀人」蜂擁而至——《原神》的芙寧娜、《咒術回戰》的五條悟隨處可見，商場內的《火影忍者》主題拉麵店，服務員身着忍者服飾為顧客端上「一樂拉麵」。

不止ZX創趣場，南京路第一百貨商業中心C館也加入浪潮——4至6樓以「次元煥新」主題亮相，引進MagicWOW、百忍卡牌對戰中心等十家次元主題店舖，涵蓋《咒術回戰》《數碼寶貝》等熱門IP。一條百年商業街，正被二次元全面「佔領」。

成都天府紅：

從倒閉邊緣到「成都二次元天花板」

成都天府紅購物中心的前身，是遠東百貨，2017年底因百貨業衰落關門倒閉。2021年新營運商接手，歷經三輪定位調整，終在2023年大量引入「三坑」服飾及「谷店」（售賣二次元周邊的店舖），讓老商場奇蹟般「起死回生」。如今，天府紅被譽為「成都二次元天花板」，圈子裏流傳的說法是：「出cos不知道去哪兒，就去天府紅」。商場內二次元店舖逾50家，IP餐飲、遊戲館、文創產品店一應俱全，節假日人流過大時更需限流。2024年1至5月，天府紅銷售額同比增長超過150%，週末節假日更超過200%。一家主打《排球少年》等運動IP的連鎖谷店，寒假客流較平日多出2倍，單月銷售額預計達70至80萬元；次元GO門店元旦當天日營業額突破10萬元，寒暑假高峰期月銷售額更過百萬。

IP帝國泡泡瑪特的崛起

除了商場載體改造，更值得深思的，是支撐這些商場內容的IP生態系統。在這領域，泡泡瑪特（PopMart）的崛起堪稱教科書級案例。如果說MINISOLAND是匯聚眾多IP的「市集」，泡泡瑪特就是將「自有IP矩陣」做到極致的「造星工廠」，並完成了從產品銷售到空間營運、再到全球文化輸出的三級跳。

先看數據：2025年上半年，泡泡瑪特營收達138.8億元人民幣，同比增長204.4%，淨利潤47.1億元，超過2024年全年總和。全球門店網絡已擴張至18個國家共571家門店。在IP矩陣方面，THEMONSTERS（以Labubu為核心）單一IP半年營收高達48.1億元，MOLLY實現13.6億元，SKULLPANDA和CRYBABY各12.2億元，DIMOO達11.1億元——形成「一超多強」格局。這些數字說明：二次元IP經濟早已不是小眾市場，而是一個高速運轉的千億級產業機器。

空間是IP的物理化身

泡泡瑪特在深圳的布局同樣進取。羅湖萬象城旗艦店門口，巨型Labubu公仔「鎮場」，每逢新品發售便大排長龍；前海壹方城則舉辦「你最珍貴」主題展，LABUBU、MOLLY、DIMOO等七大頂流IP聯手打造沉浸式體驗展區，場面火爆。

更令人震撼的是其全球化步伐。泡泡瑪特在泰國曼谷ICONSIAM購物中心開設全球最大旗艦店，760平方米雙層沉浸式空間，首層MEGA區以MOLLY與THEMONSTERS大型雕塑為核心打卡點，並開設全球首家海外咖啡空間POPMART CAFÉ，以「童話故事」為概念提供沉浸式用餐與社交體驗，結合IP故事推出多款IP形象菜品。戶外廣場更放置4米高巨型Molly Thailand Limited裝置，身穿泰國特色服裝、騎着大象，深度融入當地文化。

一個中國潮玩品牌，在曼谷開出全球最大旗艦店，且不只是一間零售店，而是一個融合IP展覽、互動體驗、主題餐飲的沉浸式文化空間。這再次印證IP商業模式的核心：空間不再是銷售的容器，空間本身就是產品，是IP的物理化身。

港產IP在別人手中爆紅全球

說到泡泡瑪特的崛起，更值得香港人深刻反思的，是其旗艦IP「Labubu」的身世——這是一記打在我們臉上的響亮耳光。

Labubu，尖耳露齒、調皮邪魅的精靈，由香港土生土長的藝術家龍家昇（Kasing Lung）創作。龍家昇的創作根源與香港密不可分，筆下的精靈系列源自童年幻想，帶着濃厚歐陸繪本風格，卻又深深烙印着香港插畫界的養分。然而，這個百分百「香港製造」的IP，最終並非在香港發揚光大。

2019年，泡泡瑪特取得Labubu授權，以「盲盒」方式銷售——消費者在打開包裝前，永遠不知道會抽中哪一款。這種充滿懸念與驚喜的模式，瞬間擊中Z世代心理，掀起搶購狂潮。Labubu系列不但在內地賣至斷貨，更成功衝出國際，獲Rihanna、KimKardashian、BLACKPINK成員Lisa及網球明星大坂直美等國際名人追捧，一躍成為全球潮玩圈的現象級符號。

Labubu電影將開拍

更震撼的消息在上月傳來：泡泡瑪特宣佈，將與索尼影業（Sony Pictures Entertainment）合作開拍Labubu電影。一個香港原創IP，即將登上荷里活大銀幕。

這條軌跡值得反覆咀嚼：一個香港藝術家創作的角色，由內地企業取得授權，透過盲盒模式引爆市場，藉名人效應衝出國際，最終獲荷里活級電影改編——成條產業鏈——IP孵化、盲盒銷售、全球營銷、影視改編——全部在內地完成。龍家昇的才華毋庸置疑，但香港給了他甚麼？當泡泡瑪特以百億級營收支撐一個IP走向世界，當索尼影業為Labubu投資拍電影，我們不得不承認：香港缺的不是創意人才，而是一套能將創意轉化為全球商品的產業機器。

更直白地說：Labubu的成功，恰恰反襯出香港的困境。我們有本事孕育頂尖IP創作者，卻沒本事留住他們的作品；我們的藝術家要遠走他方，才能在別人的生態系統中發光。這一點，比起深圳東門建成次元9號，更值得我們汗顏。

構想為何總在對岸搶先成真？

縱觀東門，放眼上海、成都，回望信和，心裏確實百般滋味。筆者不是說信和不好。恰恰相反，信和的底蘊——那種由民間自發形成、歷經數十年沉澱的獨特生態，是深圳、上海這些「規劃出來」的項目短期內難以複製的。信和從地庫到三樓，逾90間店舖已成為售賣日本動漫周邊、Labubu、Chiikawa等熱門IP產品的專門店或格子舖。今年日本最大動漫連鎖店Animate更時隔5年重返旺角，選址T.O.P商場開設直營店。這些都證明，信和的動漫文化基因仍然強勁，根基仍在。

但真正的問題在於：當香港的公務員仍在「研究研究」、各部門仍在「釐清權責」之際，深圳已由構思、規劃、招商到落成，以驚人效率交出MINISOLAND和次元9號；上海將整座老牌百貨變成「中國秋葉原」；成都讓倒閉商場蛻變為「二次元天花板」。

這不只是速度差距，更是視野和心態的根本落差。內地城市看到的，不止是一個商場，而是整條二次元及IP產業鏈——從上游的IP創作與孵化、中游的產品開發與盲盒銷售，到下游的沉浸式零售體驗與主題餐飲，再到跨國文化輸出，形成一個完整的生態閉環。當信和仍停留在「搞活動帶人流」的層次，它們已將整片舊城區升級為次元文化地標，甚至從中國出發，在曼谷打造全球旗艦IP樂園。

以文博會接通產業鏈

國家「十五五」規劃綱要正式出台，特區政府正全速編制首份《香港五年規劃》，這正是難得的反思與再出發契機。另外與其坐困愁城，不如積極向深圳學習。筆者建議，港府應切實資助本地年輕人、設計師、Figure原型師及初創企業，多參與國家級文化產業盛會，直接接通內地龐大市場及成熟產業鏈。即將舉行的第二十二屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（文博會），正是絕佳的切入平台。本屆文博會將於5月21日至25日在深圳國際會展中心舉行，展覽面積達16萬平方米，設8個線下展館，涵蓋文化產業綜合館、時尚藝術館、全球文化貿易館、粵港澳大灣區文化產業創新館、文化科技館等。

值得留意的是，今屆文博會設立多個與IP、潮玩、動漫直接相關的特色專業展區，包括「動漫遊戲電競展區」、「國際數字印刷技術暨IP授權文創產業鏈展區」、「文創中國主展區」、「人工智能展區」等。透過雲上文博會平台及「文小博——AI會展助手」，更能打造永不落幕的線上交易平台，實現高效智能的雲上會展。這簡直是為香港IP創作者度身訂造的展示及交易場。

設立「香港館」推廣原創IP

試想像，若港府能撥出專項資助，組織本地優秀漫畫家、插畫師、Figure設計師及潮玩品牌組團參展，在粵港澳大灣區文化產業創新館內設立「香港館」，既可讓內地及全球買家認識香港原創IP，又能直接觀摩深圳、上海如何將創意變為暢銷產品，更可尋找內地生產商、品牌授權商洽談合作。對於渴求將創意轉化為產業的港青而言，這遠比在香港埋頭苦等更為實際。

本屆文博會更是「十五五」規劃開局之年、亞太經合組織（APEC）會議在深圳舉辦之年的重要展會，以「綜合展+專業展」模式運作，圍繞市場前景好、產業化程度高的行業，設置30多個特色專業展區。其中「低空文旅展區」、「數字演藝展區」等前沿展區，更預示着IP與新科技的結合方向。香港若能積極參與，不只能展示自身文創實力，更能把握行業最新趨勢，為本地IP產業升級尋找方向和合作夥伴。

我們還差一個「IP夢工場」

深圳東門從服裝批發市場蛻變為「穀子天堂」和「次元天堂」，上海百聯ZX從老牌百貨變身「中國秋葉原」，成都天府紅從倒閉邊緣重生為「二次元天花板」——這些故事揭示了一條清晰的商業空間改造路徑：以二次元IP為核心驅動力，將老舊商業體改造為集零售、展覽、體驗、社交於一體的主題綜合體。

而Labubu的故事，更為這幅圖景添上最刺痛的一筆：一個香港原創IP，在內地的產業機器中走向世界、登上荷里活。這告訴我們，IP經濟的成敗，不只看有沒有好的創作者，更看有沒有能將創意孵化、放大、變現的完整生態。

筆者認為香港有信和，有不遜色於任何內地城市的動漫文化底蘊，有盛事香港動漫節，我們更有國際化的視野，有自由開放的創作環境，還有像龍家昇這樣能創作出世界級IP的頂尖人才。我們的起點，比當年的深圳東門、上海華聯商廈、成都遠東百貨都要高得多。

但起點再高，不去跑，就永遠到不了終點。

別讓我們的驕傲成為別人的傳奇

當別人已經從「賣衫批發城」進化到「次元天堂」，從倒閉百貨變身「成都秋葉原」，從南京路老商場轉型「中國秋葉原」，甚至從中國出發在曼谷打造全球旗艦IP樂園時，我們還在原地踏步。筆者認為問題的核心不在於有沒有貨源、有沒有場地，而在於：內地做的是IP生態，而不只是零售。

筆者認為眼睜睜看着自己的構想在對岸被別人實現，這種滋味，一次就夠了。筆者希望這一系列例子，能讓更多人看清差距，並意識到——香港，是時候行動了。從信和出發，從五年規劃入手，從文博會起步，別再讓下一個龍家昇，帶着我們的驕傲，成為別人的傳奇。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

