來稿｜高油價煎熬民生　強政府應主動整頓

來稿作者：鄭清原



本港長期以來都是全世界最高油價地區，在中東戰雲密佈下，全球油價持續攀升，本地油價早已升穿30大關，達到「世界之癲」。不單車主叫苦連天，所引發的連鎖效應也將大大影響民生和整體競爭力，可是政府直至本月初才如夢初醒，擬定一些紓緩措施，但只是杯水車薪，惹來不少批評。筆者認為，在現時行政主導強勢管治下，正正是政府整頓燃油價格的最佳時機，一改加快減慢的惡習，長遠而言當然要壓底油價至世界水平，短期則推出足額補貼撫平油價差距，這樣無論在社會及經濟方面也絕對有利無害。



香港燃油價格與國際脫軌

國際能源價格追蹤網站Global Petrol Prices在4月中公布全球油價排行榜，167個國家或地區當中，無論是柴油或汽油，香港的價格都是全球最高。以汽油為例，按港幣計算，全球只有兩個地區達「3字頭」，香港的價格是32.39元，第二位非洲的馬拉維是30.088元（港元計），而排第三位的荷蘭，價格只是21.95元，與前兩者相差甚遠。亞洲方面，香港的老對手新加坡，全球排第五，但當地的價格僅為19.066，足足比香港便宜13元有多。

數字說明一切，香港的燃油價格明顯地完全與國際脫軌，然而政府多年來也漠視高油價問題，不單令車主長期捱貴油，更令依賴大量燃油的公共交通、物流、工業等陷入困境。當局在今年初回覆立法會議員質詢時，更化身「油公司代言人」，強調本港缺乏煉油廠、營運成本高等苦衷，卻忽略了這些成本最終都轉嫁到了市民身上。

交通運輸營辦商深受其害

最深受其害的，當然是一眾交通運輸營辦商。與一般商業機構不同，巴士、專線小巴等公共交通具有社會責任，無論加價抑或班次調整，均需經過政府嚴格審批，程序冗長，而且一旦因成本而削減班次，亦影響市民日常生活；至於學校褓姆車（校巴）、旅遊巴、邨巴以至貨車等營辦商，亦同樣面對困境，校巴合約一般以每學年計算，難以中途加價甚至停運，旅遊巴和貨車雖然可轉嫁成本予客戶，但會削弱旅遊及物流的競爭力，甚至引發連鎖加價潮。

在沉重的燃料成本下，若政府不伸出援手，最終受害的將是基層市民。筆者認為，政府應大幅增加對交通運輸的燃油補貼，這不僅是為了維持營辦商的可持續經營能力，更為了壓低通脹壓力，確保交通費維持在市民可負擔的水平。

應打破油公司「黑盒」定價

事實上，民間團體、消委會及競委會也不止一次針對高油價問題發聲。2014年「中產聯盟」曾發起汽車慢駛遊行，抗議油價「加快減慢」，促請政府檢討油價調整機制，加強監管及打破壟斷。消委會亦曾統計過2013年至2020年的本港油價，發現對比布蘭特原油的累積變動，本地汽油牌價在跌價周期中累計「少減」了2.4元，而在加價周期中則累計「加多」了1.99元，直指「油價加多減少是事實」，並批評市場欠缺透明度，難以深入探究當中的毛利水平是否合理。

歸根究底，外界一直都無法得知油價市場的詳細成本結構，令油公司可以用只有自己才知道的「營運成本」，去反駁「加快減慢」及「合謀定價」的指控。要打破這個困局，政府必須突破固有思維，從大局出發，引入監管燃油公司定價機制。當局可參考內地、台灣及部分東南亞國家的做法，採用「浮動油價調整機制(Formula-based Pricing)，即政府可根據國際原油價格（如70%杜拜+30%布蘭特，即所謂「7D3B」）與匯率變動，按公式每周或每10個工作天調整一次「稅前批售價」，令油價可實際反映國際市場變動，同時避免油價一日多變，提供更穩定的預期值予消費者。

筆者相信，油價持續增加，各行業的運輸成本也會大幅提高，會令商品和服務價格逐漸上升，並且帶動通脹，這除了影響民生，也不利管治，希望當局不要再拖延，立即推出全面的交通燃油津貼，並在油價復常時把握時機，盡快撥亂反正，令油價變動與國際睇齊，不再讓香港成為油價世一。

作者鄭清原從事創科行業近10年，關注AI、新能源科技等產業發展，對香港交通規劃有興趣，亦是巴士及鐵路愛好者。



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