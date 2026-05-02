來稿｜個人式綠色葬禮——讓愛融入大自然，不再侷限於冰冷靈位

來稿作者：劉鋭業博士、曾善珩、陳凱婷



「個人式綠色葬禮」是一種倡導環保、去蕪存菁的現代告別方式。它超越了傳統繁複的儀式與對「入土為安」的既定印象，主張以更簡約、回歸自然的方式處理身後事。透過將骨灰撒放在食物環境衛生署轄下的紀念花園或進行海上撒灰，讓先人回歸大地懷抱，化作自然的一部份。這種葬禮強調「個性化」與「情感連結」，家屬不再受限於傳統葬俗，能以更符合先人生命態度的方式舉辦追思。它不僅是對環境友善的選擇，更讓愛不再侷限於冰冷的靈位，而是融入大自然的氣息中，實現「愛無所不在」的生命願景。



規劃前的價值觀與遺願表達

妥善處理身後事的關鍵，在於「預先思考」與「坦誠溝通」。在規劃綠色葬禮前，當事人應審視個人的核心價值觀：我希望如何被紀念？我對生命回歸自然的看法為何？透過參考食物環境衛生署的《營造人生：身後事處理手冊》，個人能更具體地釐清對臨終安排的偏好，包括葬禮的形式、是否需要宗教儀式，以及是否願意採用綠色安葬。最重要的是，這些個人想法應及早與家人溝通，表達自己的遺願。這不僅能減少親屬在悲傷時刻面對決策時的迷惘與爭議，更能確保離別過程完全呼應當事人的生前特質，讓這場「最後的安排」成為對生命圓滿的尊重與詮釋。

從遺體處理到紀念方式

從處理遺體到做好個人式綠色葬禮，是一個將「生命回歸自然」的歷程。在香港，這種方法通過多元的個人式紀念與簡約的儀式，讓懷念突破限制傳統墓地。由於綠色殯葬不立墓碑、不造墳、不留下具體且固定的實體遺骸安放處，悼念方式轉向更日常生活化與個人化：

實體紀念牌匾：海上撒灰者收到一份含有撒灰細節的「紀念卡」相連思念相架。在紀念花園的匾牆設置紀念牌匾，先人遺像展示供後人緬懷。

「渡船」思念箱：家屬可前往曾咀紀念花園的「渡船」設施，投遞先人的心意信箋，在大自然中寄託哀思。

骨灰紀念飾物：保留少量骨灰製成骨灰吊墜 / 骨灰項鍊、擺設等飾物，將陪伴轉化為實體。

電子追思：透過線上悼念專頁「無盡思念」，開設個人紀念網頁，留言或上載相片，跨越時空。

延續愛心：以摯愛離世者名義種植一棵紀念樹，或捐款給慈善機構，讓精神永存。

常見迷思與澄清

雖然港人為至親舉辦個人式綠色葬禮逐漸普及，但傳統觀念仍讓不少市民對此類葬禮存有迷思和顧慮。讓我們一起來解析大眾普遍的迷思：

沒有骨灰位安放等同無處拜祭？

雖然骨灰不在固定位置，但仍然有不少方式可以拜祭先人：實體拜祭方面，可於食物環境衛生署紀念花園的紀念牆安放牌匾，在舒適的環境下追思；網上拜祭方面，可於無盡思念網上追思平台思憶逝者，隨時隨地懷念先人。

撒灰方式會讓骨灰無人管？

這是對綠色殯葬最大的誤解之一，撒灰並不是隨隨便便的撒在地上，家屬需挑選安放先人的撒灰地點，例如紀念花園和浩瀚大海。以食物環境衛生署精心維護的紀念花園為例，已有14個設於不同地區的花園可供選擇，能夠讓先人回歸自然，化作春泥更護花。市民亦可以選擇海上撒灰。現時香港水域內，有三個指定地點，可供市民撒灰，分別是：塔門以東、東龍洲以東、西博寮海峽以南的海域。

個人式綠色葬禮沒有傳統葬禮般莊嚴？

現代個人式葬禮着重「個性化」，可以根據逝者生前的喜好決定葬禮的儀式，有別於傳統葬禮的統一儀式，但莊嚴不減。例如鑽石山、曾咀等紀念花園都能舉行莊嚴的送別儀式，家屬可在園內安靜默哀和獻花，好好告別至親。

總括而言，個人式綠色葬禮不只是一種處理身後事的方式，更是一種生命教育。能夠根據逝者的意願和個性，讓家屬有多一個選擇，不再受限於傳統的實體靈位，而是讓先人融入大自然的氣息中，歸於自然。

作者劉鋭業博士是香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師；作者曾善珩、陳凱婷是ESG平台創辦人。



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