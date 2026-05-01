陳嘉華｜國家需要真抓實幹的香港

來稿作者：陳嘉華



今年是國家「十五五」規劃的開局之年，新時代的發展大潮滾滾向前。香港作為一座高度國際化、高度開放的大都市，正在認真回答一道時代課題：怎麼把國家的戰略部署和需求，變成自己轉型升級、持續繁榮的動力？回看近期一連串紮實的舉措，香港已經主動行動了，用實實在在的行動，詮釋新時代的責任與擔當。



香港首個五年規劃進度超前

「國家需要」從來不是一句空洞的口號，而是清晰具體的發展指引。「十五五」規劃為香港列了任務清單：鞏固提升十大專業服務中心、建設兩大互聯互通樞紐、打造優質創新產業生態圈，全力建設北部都會區。面對這份國家重託，香港沒有停留在文字表態和施政宣講，而是全力推動政策落地、項目落地、成效落地。香港首份自主制定的五年發展規劃公眾諮詢文件，比原計劃大幅提前，力爭本季度正式公佈，年內完成定稿。進度提速的背後，是治理思維的深刻轉變。

這是香港第一次自己編長遠發展規劃，把宏大的國家戰略，拆解成貼合香港實際的行動路線圖，涵蓋金融貿易、科創產業、北部都會區建設、民生改善等六大範疇。今天的香港，不再是那個被動等指令、配合落實的跟隨者，而是立足大局、立足優勢，主動謀劃、自主設計未來的建設者。

私人企業重金入局顯認可

市場的信心最真實，資本市場用真金白銀投下了堅定一票。4 月 22 日，金管局聯同銀行公會正式成立北部都會區金融諮詢工作小組，15 家擅長大型基建融資的主流銀行坐下來一起想辦法，為北都建設破解資金難題。同一天，信和置業牽頭的財團斥資一百三十多億港元，拿下錦上路站二期大型發展地塊。私人企業果斷重金入局，比什麼理論分析都有說服力。這不是政府畫餅，而是整個資本市場對香港由治及興、再創輝煌的集體認可。

在綠色金融、氣候治理領域，香港的制度成果和綜合實力，也獲得了國際社會的高度肯定。香港大學發佈的氣候風險暴露指數顯示，在全球四十多個主要經濟市場中，香港監管對氣候環保、可持續發展議題的重視程度排全球第二，僅次於歐盟。這個排名不是運氣，是香港多年深耕制度建設、完善綠色金融體系攢下來的成果。權威評級機構的認可，說明從政府監管到各行各業，香港整體的治理生態正在走向成熟。

中央與香港協作模式全面升級

為響應國家鞏固提升香港國際金融中心地位的要求，香港沒有固守優勢、原地守成，而是積極開拓新空間。財政預算案延長了多項穩商紓困措施：把中小企融資擔保計劃八成擔保產品申請期延到 2028 年 3 月，企業「還息不還本」安排順延到 2026 年 11 月。這些政策為經營困難的企業送去緩衝空間，穩住了經濟基本盤。同時，政府向 BUD 專項基金注資 2 億港元，提高企業轉型資助上限，引導企業擁抱人工智能，邁向高增值產業賽道。這不是粗放式的派糖，而是精準賦能，推動香港產業自主升級。

更深層的變革，在於中央與香港的協作模式，從過去點對點的零散對接，升級為全方位系統化的協同聯動。國務院任命熟悉國家規劃編制工作的謝小華出任政制及內地事務局局長，特首李家超充分肯定她的專業能力。這一人事佈局釋放的信號很清楚：香港決策層需要更多通曉國家戰略、善於對接國家大局的專業人才。正如梁振英所言，主動對接、主動融入，是香港「十五五」時期的核心任務。如今的香港，已經從被動「等政策」，轉變為積極「用政策」，讓國家所需全面轉化為香港所長。

祖國永遠是最堅實後盾

國家需要的香港，不是空喊口號的城市，而是腳踏實地、真抓實幹的城市——把國家戰略化為具體政策，把發展機遇化為市場活力，把宏偉藍圖化為民生福祉。規劃提速、資本聚力、國際認可，印證了香港強勁的城市競爭力。但真正的考驗在於落實：專屬法例能不能如期審議通過？北環線基建能不能按時通車？科創企業能不能紮根發展？讓紙上的規劃變成地上的建設實景，才是硬道理。

北部都會區承載着香港未來三十年的希望。那裏不只需要高樓基建，更需要龍頭企業、完整產業鏈和高素質人才。市場已經投下了信任票，香港必將用實幹交出答卷。祖國永遠是香港最堅實的後盾，香港始終是國家對外開放的重要明珠。同心同向，聚力前行，紫荊花一定會常開長盛。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長，香港內地餐飲業聯合會會長，全國工商聯客座教授。



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