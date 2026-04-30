來稿｜城巴南區線重組受挫　公交規劃豈能紙上談兵？

來稿作者：凱文



繼城巴早前將南區的43M線併入971線後，原擬於下月把48線等路線併入4號線，惟由於地區反對聲音強烈，當局最終暫緩實施，並承諾重新檢視安排。這次重組受挫，值得運輸署及巴士公司認真反思。事件反映巴士路線重組固然可以有營運上的考量，但若欠缺充分諮詢、忽視地區實際需要，再合理的帳面計算，也未必能夠順利落實。



反對強烈最終暫緩

諮詢不足備受質疑

今次方案最受質疑之處，在於諮詢明顯不足。一項直接影響華富、香港仔及黃竹坑近十萬名居民日常出行的重大改動，不應只因上一屆區議會未有明確反對聲音，便在事隔數年而又缺乏新一輪地區溝通下貿然重新推進。區議會換屆、社區環境轉變、居民出行模式改變，都是方案重新檢視時必須正視的因素。方案最終需要暫緩，正正說明缺乏地區共識的交通規劃，難以獲得市民支持。

從巴士公司的角度看，長短線合併或可提升調度效率，亦有助節省用車成本。然而，任何優化方案都不能只從營運角度出發，而忽略乘客實際承受的代價。今次重組提出落實「雙向分段收費」（即下車拍卡退款）作補償安排，表面上照顧短途客，實際上卻將額外程序與忘記拍卡而多付車資的風險轉嫁予乘客。這種收費設計相比起劃一收費的短途線，顯然不夠友善。

紙上談兵罔顧需求

只看數據脫離民情

更值得關注的是，把區內短途線併入跨區長途線，將增加班次不穩的風險。中西區繁忙時間交通擠塞早已是常態，若將照顧南區區內需求及往返中西區需求的職責綑綁在同一條巴士線，一旦大量班次受阻於中上環車龍，脫班情況便會連帶影響南區居民的日常通勤。南區西部尚待港鐵南港島線西段的興建，居民往返辦公地方、學校及港鐵站仍高度依賴巴士；對他們而言，班次穩定，遠比紙上談兵的「路線整合」來得重要。

若忽略這一點，所謂重組便很容易變成對地區服務質素的削弱。事實上，像48號線這類區內路線，承擔的是社區接駁功能，服務的是居民日常最基本、最頻密的出行需要。若單憑冷冰冰的宏觀調度數據來處理區內短途服務，低估其社區功能，規劃便注定脫離民情。

資源優化不能忘本

居民聲音應入決策

巴士服務不僅是商業營運，更是影響市民生活質素的重要公共服務。隨着鐵路網絡擴展，部份路線因應客量變化而調整，本屬難以避免；問題就是在於如何在盡量避免影響乘客體驗的情況下進行重組。在此過程中，運輸署作為把關者絕對責無旁貸。未來若再涉及取消或合併地區主要路線，當局和巴士公司必須把諮詢程序前置，在構思階段便主動接觸區議會和地區團體，了解居民的實際出行需要，並就收費安排、班次穩定性及轉乘便利作出更周全設計，最後勿遺漏在方案實施之前做好面對公眾的解說及宣傳工作。

誠然，坊間普遍理解巴士公司面對經營壓力，需要開源節流，但資源優化不能以犧牲乘客便利為代價，尤其不應增加長者、短途客及其他依賴巴士出行群體的負擔。公共交通規劃若真正以民為本，就不應只追求數字上的效率，更要兼顧市民使用上的方便、公平與可預期性。

今次城巴線路重組暫緩，既是緩衝，也是契機。若當局能藉此重新審視規劃思路，把居民聲音真正納入決策過程，有助構建出一個可以同時顧及乘客出行便利及巴士公司營運可持續性的雙贏方案。南區的經驗亦提醒全港各區，公共交通重組要成功，關鍵從來不只是如何整合路線，而是能否在營運效益與民生需要之間取得平衡。

作者筆名凱文，一名普通香港市民，香港時事網誌主編。



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