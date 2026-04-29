來稿｜收購宏志閣：止蝕止爭齊助居民「再出發」

來稿作者：羅浚軒



宏福苑的後續安排，涉及土地安排、地契及屋苑公契修訂、公共空間及通道管理、消防與基建系統更新等多個層面。若宏志閣（H座）獨立於整體框架之外，較易出現時間差、權責不清及管理真空。將其納入同一收購與重建方案，可讓政府及相關部門在單一規劃下統一處理，減少行政分歧及日後「各自為政」的風險，從而提升屋苑整體安全及治理效率。從社工角度，建議在推行程序上同步安排清晰的對口單位與資訊傳遞路徑，讓居民能清楚掌握查詢與求助渠道，降低因制度銜接問題引致的不安與衝突。



收購有助止蝕、止爭

通盤部署有利安全

單幢大廈模式下，長期自行運作需面對地契及公契調整、聘請法律及專業顧問、釐清維修責任等高成本程序；一旦出現爭議，更可能演變為長期拉鋸或訴訟，成本最終往往由居民承擔。收購方案的價值，在於將漫長且難以預測的行政與法律不確定性，轉化為一次性、條款清晰的安排。對住戶而言，這不僅提供財務出路，更讓家庭能及早規劃住屋及生活，避免長期被制度性問題牽動，從而加快生活復常步伐。社工可於此階段協助居民理解條款、釐清自身疑問，並對財務壓力較高或有長期糾紛風險的家庭提供適切支援，減少因誤解或資訊落差而衍生衝突。

屋苑的水電、消防、石油氣、排水等基建系統，多涉及樓宇之間及公共部位的連接與共用。若宏志閣未能納入整體方案，工程範圍、權責及時序界定將更為困難。相反，一併處理可令安全標準與工程銜接以「一盤棋」方式推進，既減少重複施工及配套不一致風險，亦更符合公共安全及工程可控性原則。社工在服務上亦可留意居民在工程期間的生活影響（例如噪音、通道安排、搬遷不便），協助其制定過渡期適應計劃，並在需要時連結相關支援服務。

強化個別評估與跟進

多方協作助居民復常

今次方案與A至G座條件一致：未補地價單位每平方呎8,000元、已補地價單位每平方呎10,500元，並設有清晰期限及路徑。住戶可按自身財務狀況，選擇現金收購或參與「樓換樓」及特設銷售計劃，優先選購居屋、綠置居等單位。對不少家庭而言，這是一個可預期、可落地的「再出發」方案；重點不在延長不確定等待，而是協助居民盡快重建生活秩序，降低時間成本與心理壓力。整個宏志閣收購涉及248個單位，估計需約10億元，政府將適時向立法會申請撥款。社工可在此層面強化個別化評估與跟進，特別是協助年長者、身心健康較弱者或對搬遷程序較為吃力的家庭，整理所需文件、對接適當資源，並提供情緒支持以應對轉換壓力。

總括而言，宏志閣的後續安排核心，在於以最具可行性及可持續性的方式，同步處理重建、安置、管理與安全等連動問題。政府因應居民高度共識提出此方案，從整體規劃、行政可行性、風險管理及居民長遠利益角度看，均屬合情合理之舉。業主宜把握清晰條款與時間表，盡早了解細節並作出部署，讓屋苑及社區盡快走向復常。若最終未能達到75%共識，政府亦不排除日後透過立法處理餘下單位，以確保整體方案可順利落實。社工層面將持續關注過渡期可能出現的家庭壓力與互動風險，並透過個案追蹤及資源連結，協助居民在制度流程推進的同時，維持基本生活穩定與復常進程。

作者羅浚軒是一名研究助理，持有香港教育大學社會科學學士及文學碩士學位，現正修讀香港大學社會工作及社會行政學系社工碩士學位。



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