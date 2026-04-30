來稿｜工地安全不在於人是否更小心　而是制度如何分配權責

來稿作者：郭玉鋒



2026年初至今，香港多個建築地盤接連發生嚴重工業意外：高處墮下、被重物擊中、棚架倒塌等等，甚至導致死亡或重傷。當意外成為新聞，鏡頭總是聚焦在封鎖線、白布、調查人員和記者會上；幾天後，新聞熱度退卻，工程繼續，制度如常。我們似乎已習慣用一句「不幸意外」作結，卻很少真正問一句：為甚麼在一個自稱國際城市、制度完善、法例齊備的地方，工地安全仍然要靠傷亡不斷「提醒」？



若說意外只是個別工人不小心，或某些前線人員安全意識不足，這種解釋過於輕率，亦不負責任。若制度、管理和文化是健全的，個別失誤應被多重防線所保護，而不會演變成死亡事故。問題並非單一行為，而是整個建築及工程體系長期欠缺真正「職業安全文化」。

法例齊、指引多，但安全仍然被邊緣化

香港並非沒有安全法例。《工廠及工業經營條例》、《職業安全及健康條例》、大量工作守則、實務指引、通告和安全培訓制度，表面上構成一個完整的合規框架。問題是，這套框架在實際運作中，往往被視為「合規文件要求」，而非「日常工作價值」。

在不少地盤，風險評估淪為例行填表；方法聲明寫得很完整，但工序一趕，便被簡化或跳過；安全會議按規定召開，但討論重點仍圍繞工程進度和成本。安全被視為「拖慢工程的因素」，而非「確保工程可持續進行的前提」。在這種文化下，前線工人很容易接收一個隱含信息：安全很重要，但永遠排在工期及工程成本之後。

更深層的問題，是責任結構的錯配。層層分判制度下，最直接暴露於風險的一群，往往是最沒有話語權的一群工人。工人未必了解整體施工風險，也未必知道自己有權拒絕不安全工作；一旦拒工，隨之而來的可能是「唔做有其他人做」的現實壓力。久而久之，「照做」成為生存策略，「小心啲」變成唯一保障。

日本經驗：安全不是附加要求

綜合國際建造業實務可見，日本對職業安全的重視，並非單靠技術措施或個人自律，而是把安全深度嵌入日常管理與決策文化之中。差異不在於人是否更小心，而在於制度如何分配權力與責任。日本地盤普遍推行「KY活動」（危險預知活動），即每日開工前由工長帶領工人，共同辨識當天工序的具體風險。重點不在填表，而在討論；不在文件，而在說出口。一旦風險被公開提出，管理層便不能再假設「沒人反對就代表安全」。

更關鍵的是「叫停文化」。在不少日本工程實務中，只要現場條件與原先安全評估不符，任何人可即時叫停工作，並回報管理層。停止工程並不被視為失職，反而被視為責任的一部分。相反，若明知有異常卻沒有叫停，日後一旦發生事故，問責對象往往不是前線工人，而是作出繼續施工決策的人。

此外，日本地盤的安全責任高度可視化。每一工序、每一施工區域，均清楚標示負責人。安全不是抽象地「大家負責」，而是清楚知道：誰有權決定、誰應該承擔後果。更重要的是，日本安全管理高度可視化。風險點、責任人、施工順序、安全裝置，清楚展示在現場；安全不是藏在文件櫃，而是掛在牆上、寫在白板、反覆被提起。這種「可見性」，使安全不再抽象，而成為每天都被看見的事情。

日本亦非常重視「近失事件」（near miss）管理——即未造成傷亡，但已顯示制度防線出現漏洞的情況。這些回報重點不在懲處，而在制度是否需要調整。

香港欠缺把安全放回治理核心

香港最大問題不在於是否有KY表或安全訓練，而在於安全從未真正成為工程治理的核心指標。我們對延誤進度有嚴格通報機制，對超支有清晰問責，但對「高風險操作是否被迫進行」、「拒工文化是否存在」、「安全關口是否被進度壓過」，卻缺乏制度性檢視。若制度只在意「有沒有出事」，而不問「為甚麼沒有叫停」，那麼所有改善最終都只能在事故之後發生。

第一，把安全前移至決策層面。高風險工序應設強制「安全決策關口」，由項目管理層正式承擔是否開工的責任，而非默認由前線承受風險。

第二，制度化「拒工權」。清楚寫明工人因合理安全疑慮拒工，不可被視為違約、不合作或影響評價，並需有實際投訴與保護機制。

第三，重塑安全訓練方式。訓練不應只教法例，而應加入情境式討論、事故前兆分析，並讓工人學習如何在實際壓力下作安全判斷。

第四，利用數字化作預警，而非只作紀錄。安全檢查、近失事件（near miss）和高風險工序數據，應形成可分析趨勢，讓管理層及早干預，而非只為合規存檔。

沒有文化的安全制度守不住生命

每一次致命工業意外，背後都不是一個單一錯誤，而是一連串「來不及」、「無人停」、「照做算」的結果。香港若繼續把職業安全視為技術問題、文件問題或個人態度問題，死亡名單只會不斷延長。

安全文化不是標語，而是選擇；不是培訓堂數，而是當進度與安全衝突時，制度站在哪一邊。日本經驗提醒我們：真正的職業安全，從來不是靠工人更小心，而是靠制度更敢停。

若我們仍然只能在事故之後「檢討」，而不能在風險出現前「叫停」，那麼再完備的條例，也只會成為追悼會後的背景文件。建造業若要續命、續人、續信心，安全文化，必須由邊緣返回核心。

作者郭玉鋒是香港理工大學國際房地產及建築系博士學生，香港大學房屋管理系碩士生，設施管理及工程從業者；關注工地安全、施工管理及制度改革。



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