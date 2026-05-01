來稿｜當AI變成「多啦A夢」　教育能否回歸本質？

來稿作者：徐文超



在新的價值觀教育框架下，教育局將沿用多年的「資訊素養」修訂為「數字素養」。這一修訂並非僅僅是文字上的更動，而反映了教育界對科技運用的範式轉移：學生不再只是資訊的「消費者」，更需要成為數字世界的「駕馭者」。然而，在邁入數字化轉型的時代，筆者始終存有一份憂慮：擔心技術的介入若缺乏深度引導，最終會演變成另一種形式的教育不公。



人工智能加大個體差異

筆者憂慮，人工智能的普及，會導致「富者愈富，貧者愈貧」的學習兩極化現象——這裏的「貧富」是指學生對科技駕馭能力的差異。對於學習能力較強、自主性高的同學，人工智能可以助其發揮潛能，開拓知識邊界；反之，對於學習能力稍遜的同學，他們往往缺乏辨識資訊優劣的能力。

面對人工智能生成的內容，這些同學可能難以判斷資訊的真偽與質量，由「偽」主動學習者——輸入指令，一鍵生成，淪為生成內容的被動接受者。當能力強的學生已經利用AI進行深度學習時，弱勢學生可能僅停留在「複製貼上」的層面，兩者的差距將會呈幾何級數擴大。可是，現在的人工智能仍主要以照顧「大眾需要」的方向提供服務，人人可用，卻缺乏對個體差異的深度關懷。

如果每人都有自己的「多啦A夢」

然而，筆者相信人工智能的發展，在不久的將來，或許會由「大眾化」走向「個性專屬化」的人工智能時代——如同「多啦A夢」陪伴大雄成長的專屬夥伴。

多啦A夢和大雄一起成長，當大雄遇到任何困難，都能從百寶袋中取用適切的工具，為大雄講解，和他一起度過困難——如果專屬化AI能透過長期的觀察與數據分析，精確地掌握學生的能力、性格及興趣，自動為學生匹配最合適，而又能激發學生的學習內容與形式，那麼孔子提倡的「因材施教」，或許會由專屬化AI能打破了資源匹配的困難，讓每位學生都能擁有一位「一對一」的專屬人生教練，徹底地得以落實。

教師從知識傳遞者到價值導航員

當AI能夠自動為學生制定學習計劃、解答學科疑難時，教師是否會被取代？筆者認為與其回應這個問題，不如思考教師將來如何從質的轉變上，將人工智能進一步發揮。

在未來的教育發展中，教師將從傳統的「知識傳遞者」轉化為「價值教育導航員」與「情感連結者」。未來的教師將更着力於教導學生如何運用AI，如何判別AI產出資料的真確性和合理性。此外，在AI的速效下，教師需引導學生建立正確的數字素養，促進學生和AI的深度而適切的溝通。最後，教師在未來教育中將擔當串連者的角色，在教學中營造同儕互動與關懷，將學生從「生・AI」的相處中，重構「生生」的學習關係，營造健全的成長環境。

個性專屬化AI讓教育回歸本質

未來，假如個性專屬化AI真的出現，將為我們提供一個打破資源枷鎖的契機。教育將從二百多年來沒改變的工業化的大規模生產，轉型為每位學生身邊都有專屬的「孔子」和「多啦A夢」，教育便可發生在個性專屬化的「浴乎沂，風乎舞雩，詠而歸」之中。我們當然仍需警惕科技帶來的鴻溝，但若能妥善駕馭，讓AI成為輔助成長的利刃，我們將能真正迎來一個每位學生都能在其專屬節奏下學習的創變時代。

教師的角色將變得更加神聖——我們不再需要與AI競爭知識的儲備，而是要專注於如何點燃學生的學習熱情，在數字時代中，為他們的價值教育導航。

作者徐文超是棉紡會中學副校長。



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