來稿｜收購宏志閣：以情出發、以理推進、以法堅守

來稿作者：高松傑



大埔宏福苑火災善後工作迎來關鍵進展。港府宣布，若宏志閣（H座）有75%或以上業主在6月30日前簽署「接受收購建議信件」，早前適用於A至G座的長遠居住安排方案，將同樣開放予宏志閣。這項安排充分回應居民強烈意願，貫徹「情理法」兼備、「以情為先」的方針，值得社會肯定和支持。



以情為先回應居民心聲

大火雖未直接損毁宏志閣，但居民同樣承受沉重打擊。據了解，港府「解說專隊」已接觸超過九成宏志閣業主，當中約77%初步表示希望參與收購，將業權售予政府，這是一個極高的共識比例。不少業主坦言，災後存有心理陰影，難以接受搬回原址居住；亦有人擔憂物業價值減損、維修管理費用高昂，以及大廈公契、地契修訂等無了期的法律程序。

港府理解居民的困境，沒有因樓宇「結構無恙」便冷漠處理，而是以同理心聆聽，用實際行動回應，正正是「以情為先」的最佳體現，是負責任、有承擔的管治表現。

情理兼顧平衡現實困難

宏志閣面對的並非一般大廈維修。現時仍有約三分之二外牆未鋪砌紙皮石，還須開闢緊急車輛通道，並重修消防系統、中央石油氣及水電設施，工程和法律程序極之複雜，年內完成所有程序機會極微。倘若只零星收回少數單位，政府無法掌握足夠話語權，宏志閣「獨立存在」所衍生的公用空間管理、大廈維修、公契糾紛等死結，依然無法解開。

今次方案以75%作門檻，既能確保居民有清晰授權基礎，亦讓公帑運用有理有據，在私有產權、居民福祉和社會意見之間取得合理平衡，做法合情亦合理。

依法協商尊重契約精神

宏志閣未被大火波及，與其他七座情況不同，直接強制收購缺乏法理基礎。港府在諮詢法律意見後，以「四分之三」門檻作協商基礎，遵循「你情我願」原則，充分尊重私有產權。

這種透過簽署「接受收購建議信件」和《買賣協議》凝聚共識的方式，既確保收購的民意授權，又保留彈性——若最終簽署買賣協議的業主不足75%，政府有權選擇不繼續收購。整個程序清晰透明，經得起法律和公義的檢驗，在尊重私有產權的大前提下找到出路，做法值得借鑑。

預留彈性提供多元出路

具體方案更具誠意。收購價與A至G座完全劃一，未補價單位每平方呎8,000元，已補價單位每平方呎10,500元，一視同仁；在6月30日前簽署確認意向的業主，可首批優先參與「特設銷售計劃」選樓，直接回應居民不想無了期等待的訴求。此外，現金補償、「樓換樓」、售後保留兩年綠表資格等多個選項，讓不同背景的業主都能按自身情況規劃未來。政府更預留彈性，即使個別業主因遺產處理等特殊原因趕不及期限，仍會視乎情況個別處理。這些細節於法理中見人情，充分體現政府人性化處理問題的誠意和擔當。

宏志閣的方案，是讓整個宏福苑走出災後困局的最後一塊拼圖。期望宏志閣業主積極考慮、把握機會，在期限前簽署信件，一同推進長遠安排，讓居民真正重獲安居，恢復社區和諧穩定。與此同時，社會上或有人借機炒作「原址重建」、要求召開業主大會等議題，意圖「以災亂港」。希望市民大眾務必保持理性，嚴加提防，堅定支持政府依法依理、有情有義的善後方針。一場大火考驗城市韌性，也考驗治理智慧。港府今次以「情」出發，以「理」推進，以「法」堅守，為困頓家庭帶來出路，值得掌聲。當各方同心協力，宏福苑終將跨過陰霾，邁向新生。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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