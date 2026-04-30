民思政策研究所｜美國引發全球動盪　能否逆轉「去美元化」勢頭？

來稿作者：張達明



迄今近50年，美國以先發制人的方式對他國發動的偷襲、突襲或斬首式打擊，可確認的至少五次。其中包括2026年特朗普公開承認的一幕：美國一邊與伊朗談判，一邊發動空襲。而今年這次，是唯一一次在無宣戰、無戰事、正處談判的和平狀態下，預先策劃好的軍事行動，核心目的就是「出其不意」。行動後，美方對外宣稱旨在打擊伊朗核武計劃、消除其對中東的軍事威脅，並切斷其對恐怖組織的支持。然而，美國執意對伊朗動武，是否存在非打不可的深層原因？真相真如官方說辭那般淺薄簡單嗎？



筆者認為，美國攻擊伊朗的主要目的，是要製造國際動盪，逆轉「去美元化」的勢頭、死守美元霸權。國際間「去美元化」的勢頭並非空穴來風，而是有三大數據作為表徵：第一，全球貿易美元結算比例，20年間由近七成跌至2025年的約56%；第二，全球央行外匯儲備中，美元佔比從72%的歷史高位，跌至2025年的56.3%，創30年新低；第三，全球央行多年大舉增持黃金、減持美元資產，對衝美元信用風險，對美元信心持續走低。

2022年的制裁措施與俄羅斯主權資產遭凍結，促使全球多國決策者重新評估美元作為中立儲備資產的定位。這種依附於美國金融體系的「地緣政治風險」，正推動各國央行（尤以南半球國家為首）加快貨幣多元化佈局，藉此降低日後可能面臨的潛在風險敞口。

再者，金磚國家聯盟日益以金融自主為共同目標。繼2025年峰會後，該聯盟加速研發金磚支付系統與其他區塊鏈結算機制。此類舉措旨在推動各成員國本幣直接貿易結算，打造取代美元主導 SWIFT 體系的務實選項，並協助成員國抵禦單邊金融制裁所帶來的衝擊。

另外，全球能源金融的結構格局迎來重大轉折點。曾經支撐美元霸權根基的傳統「石油美元」體制，已逐步過渡至更為碎片化的多貨幣格局。隨着沙地阿拉伯與伊朗納入金磚擴成員架構，兩大能源生產大國愈來愈多採用人民幣、迪拉姆等區域貨幣結算能源貿易合約。中東各國的戰略性佈局未來：透過分散金融依賴，保障本土經濟免受單邊制裁與美國貨幣政策變動的衝擊。

一旦去美元化全面深化，將直接重創美國國力與經濟根基：美元喪失國際核心結算與儲備貨幣地位，美國再難通過印鈔、發債轉嫁國內經濟壓力；全球各國減持美債，會讓美國龐大債務失去穩定承接方，加劇經濟動蕩；美元霸權衰落更會直接削弱美國全球政治、軍事話語權，長遠導致綜合國力持續下滑。

面對這一危機，美國選擇以軍事手段維穩：美以伊戰事後，即長期在伊朗周邊國家駐軍造勢、讓以色列的存在激化地區對峙，向中東產油國提供區域及世界安全的保護，不過此舉的潛規則是要各國齊齊鞏固石油美元體制的「安全換貨幣」共生關係；同時操控烏克蘭、西太平洋地緣熱點，製造可控局勢緊張，維持美元避險需求。

簡單而言，美國有份推動的全球動盪現實，旨在迫使資金重新回流至美元計價資產；美國因此相信美元仍為市場最具可信度的核心資產。總而言之，美國介入區域對峙、深度捲入全球軍事紛爭，從非單純的地緣角力。其本質是以軍事霸權鞏固其全球霸權，藉以長期維持自身的全球領導優勢。

作者張達明是「民思政策研究所」首席研究員。



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