來稿｜「莫氏雞煲」爆紅——怎樣接住社交媒體流量？

來稿作者：徐小龍博士



廣東順德陳村「莫氏雞煲」近日因網紅探店影片而迅速爆紅，從一間原本主要服務本地熟客的小店，短時間內成為大批遊客湧入的打卡熱點。據公開報道，相關探店內容曝光量超過1.5億，點讚超過150萬，店舖其後更需採取午市、晚市各100個號的限號安排，以應對急增的人流。這宗事件之所以值得關注，不只是因為一間食店「突然走紅」，而是因為它清楚呈現了一個當代城市治理的新課題：當社交媒體把原本局部、分散的消費注意力，在極短時間內集中投射到一個小商戶與一個小社區時，城市有沒有能力把這股突如其來的流量接住，而不是任由它演變成商戶失衡、社區受壓與公共服務超載的連鎖反應。



流量來襲：

從探店影片到人潮失控

莫氏雞煲的爆紅，並不是傳統意義上的市場推廣成果，而是一場典型由平台演算法、短視頻傳播與群眾模仿行為共同觸發的「社媒流量事件」。影片之所以引起大量關注，一方面在於食物本身具地方特色，另一方面亦在於店主在鏡頭前表現出一種近乎「勸退式」的真實感，例如直言「別拍太好，生意太忙我做不了」，反而強化了觀眾對「真材實料、未被商業包裝」的印象。正因如此，這宗事件並非由官方策劃，也不是由大型品牌投放資源塑造，而是一次完全由社交媒體自發放大的偶發性熱潮。

然而，流量的急速湧入，帶來的從來不只是銷量上升。當一間本來以家庭式經營、小規模供應為主的小店，突然面對跨區甚至跨市而來的大量食客，壓力首先反映在排隊時間、出餐能力、供應穩定、員工勞動量等內部環節，但很快也會外溢至停車、如廁、排污、交通秩序與周邊居民生活。換言之，一間店的爆紅，會在極短時間內由私人生意轉化為公共事件。莫氏雞煲最值得注意的地方，正是它讓人看見：在數位時代，社媒流量不只是市場注意力的分配結果，更是一種能夠重新組織地方空間與社區節奏的力量。當人潮瞬間集中於一個原本並未為高流量而設計的場所時，「好生意」便可能迅速變成「高負荷」。

政府補位：

低介入高協調的治理方式

面對這類突發流量，地方政府若完全不介入，往往會令所有壓力都落在小店與周邊社區身上；但若過度介入，又可能損害小商戶原有的營運節奏與自主性。莫氏雞煲案例中，較值得借鑑的是一種「低介入、高協調」的補位方式。根據公開報道，當地鎮村兩級連夜平整約2,000平方米閒置地，迅速設置臨時停車場，並增設流動廁所，以回應人流激增後最迫切的公共需求。另有報道提及，地方亦配合修整路面、完善配套、提供志願服務，以及推出「吃雞地圖」等分流安排，嘗試把原本高度集中在單一店家的流量，疏導至周邊更大範圍的消費與文旅空間。

這種做法的重要之處，在於政府沒有直接把焦點放在「要求店家即時擴張」，而是先處理流量外溢對公共空間造成的壓力。這是一種相對節制、但十分實用的治理思維：與其強迫一間小店為突如其來的熱潮急速改造自己，不如由公共部門先把最容易失序的環節補上，例如停車、衛生、動線、分流與秩序維持。這不只是為了保住一門生意，更是為了避免整個社區因一時流量而陷入混亂。從治理角度看，這種方式的核心不在於「替商戶做大生意」，而在於「讓城市有能力承接偶發的高密度注意力」。它顯示，現代城市治理未必總是依靠重資本、大工程或全面接管，很多時候更需要的是快速反應、跨部門協調與適度補位。

香港借鏡：

建立面對爆款小店的治理框架

對香港而言，莫氏雞煲的意義不在於複製另一間網紅食店，而在於提醒我們：香港同樣是一個高度依賴社交媒體傳播、同時街區密度極高的城市，一旦某間小店、某條舊街或某個打卡點被平台突然放大，所面對的公共壓力甚至可能比內地許多地區更直接。香港不少具人氣的小店，位於舊區、地舖、後巷或商住混合地段，一旦爆紅，行人路擠塞、排隊噪音、垃圾堆積、交通受阻、居民投訴等問題幾乎會同步出現。若政府仍然把這些現象視為純市場行為，欠缺及早識別與臨時應對工具，便很容易出現商戶吃不消、居民難以忍受、遊客體驗惡化的「三輸局面」。

因此，香港真正值得思考的，是如何建立一套面對「爆款小店」或「突發打卡點」的治理框架。首先，可考慮發展更早期的社媒流量監測與預警機制，當某些地點在短時間內被大量轉發、推介或打卡時，相關部門可及早評估對交通、衛生與社區承載的潛在影響。其次，政府可準備一套輕量化、可快速啟動的支援工具，例如臨時人流指引、流動衛生設施、彈性排隊安排、跨部門地區協調，以及與區議會、關愛隊、商會、學校或社福團體合作的人手支援。

最後，更值得思考的是如何把單點爆紅轉化為街區敘事與多點分流，讓社媒流量不只停留在一間店門外，而能被引導至更廣闊的地方經濟與社區文化。換言之，香港若要真正「接住流量」，需要的不是臨時追熱度，而是一套把流量視為公共治理議題的制度準備。

城市治理：

建立靈活流量治理機制

社媒流量可以在一夜之間成就一間小店，也可以在幾天之內把它推向超出承載能力的邊緣。莫氏雞煲的經驗說明，真正成熟的城市治理，不在於事後追逐熱度，而在於能否及早辨識風險、迅速調動公共資源、協助商戶和社區承接突發人潮。香港若能從這類案例中吸收經驗，建立更靈活的流量治理機制，未來面對任何突然爆紅的街區、小店或景點時，便更有條件把偶發熱潮轉化為可持續的城市資產。

作者徐小龍博士是註冊專業測量師（建築測量）。



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